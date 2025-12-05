Скидки
Главная Волейбол Статьи

Женская волейбольная Суперлига: Ленинградка уступила казанскому Динамо-Ак Барс – 3:1, обзор матча, турнирная таблица

Казанская стена. «Динамо-Ак Барс» обыграло прямого конкурента в борьбе за медали
Елена Коваленко
«Ленинградка» уступила казанскому «Динамо-Ак Барс»
В матче 12-го тура Суперлиги «Ленинградка» столкнулась с непроходимым блоком.

Центральным матчем 12-го тура женской волейбольной Суперлиги стала встреча двух финалистов Кубка Победы – казанского «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградки». Обе команды с характером. В обеих на первый план обычно выходит нападение, но не в этот раз. В матче 12-го тура главными элементами стали подача и блок. «Динамо» блоком забрало почти партию – 23 очка!

Неудивительно, что Казань в итоге и победила.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 12-й тур
05 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Светник, Озерова, Перова
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

«Ленинградка» перед матчем недосчиталась двух основных игроков. Валерия Романова пропускала тур по семейным обстоятельствам, и её заменила Ольга Юрьева. Анастасия Гарелик, хоть и была в заявке, но уступила своё место в составе Виктории Руссу и появлялась на площадке лишь эпизодически.

Начало осталось за казанскими волейболистками – 5:1. Но две подряд ошибки Брайелин Мартинес позволили «пчёлкам» вернуться в игру. Но центральные игроки «Динамо» Коновалова и Королёва «включили» сложную подачу, и Анне Озеровой пришлось большую часть своих передач сводить на край, где атакующих игроков «Ленинградки» уже ждал казанский «монстр-блок».

А гостьи в атаке на скорости находили бреши в обороне хозяек. И к середине сета «Динамо» подошло с преимуществом в шесть очков, которое смогло удержать до конца. Гостьи в первой партии уверенно забрали блок – 5:0 – и подачу – 4:0. У «Ленинградки» стартовый отрезок полностью провалили доигровщики команды: у Ольги Юрьевой один забитый мяч, а Елизавета Рубан вообще осталась без набранных очков, зато с ошибками в приёме.

«Ленинградка» против «Динамо-Ак Барс»

«Ленинградка» против «Динамо-Ак Барс»

Фото: leningradka.spb.ru

После смены сторон игра чуть поменялась. Волейболисткам «Ленинградки» удалось поднять качество первой доводки с 36% до 67%, что сразу позволило Озеровой разнообразить игру в нападении, подключив ещё и центр сетки. Полетела и подача, которая отвела атаку Казани от сетки. На пользу хозяйкам пошла и замена доигровщиков: Харлова вышла вместо Юрьевой, чтобы помогать Виктории Руссу в нападении. А «Динамо», напротив, просело в атаке и стало допускать ошибки. Одной из таких и закончилась партия: после удара Мартинес мяч просто улетел в аут и счёт сравнялся – 1:1.

Но за удачной партией последовала провальная. Третий сет «Ленинградка» проиграла со счётом 9:25! Причём «Динамо-Ак Барс» сделало решающий рывок буквально за две расстановки – 14:4. Александр Кашин пошёл на крайние меры, выпустив вместо доигровщицы Харловой центральную Меньщикову. Но должного эффекта неожиданности эта замена не произвела, и после четырёх незабитых мячей Ксения уступила Валерии место на площадке. Девушки из Казани без проблем читали действия связующей и каждый раз встречали удары соперниц стеной из четырёх рук, улучшая свой показатель на блоке – плюс восемь выигранных мячей за сет. Завершилась же третья партия эйсом.

«Ленинградка» против «Динамо-Ак Барс»

«Ленинградка» против «Динамо-Ак Барс»

Фото: leningradka.spb.ru

После такого удара «Ленинградка» нашла в себе силы для борьбы. Хозяйки блоком и острыми подачами заставили казанских волейболисток ошибаться – 15:10. Но «Динамо» сравняло счёт, хоть и с трудом – 20:20. А после этого уже команда из Санкт-Петербурга споткнулась о собственный брак. И в третий раз казанские волейболистки закончили сет подачей навылет – 3:1.

«Ленинградка» сыграла со всеми лидерами в первом круге и пока идёт на четвёртом месте. А казанскому «Динамо» ещё предстоит очная встреча с прямым конкурентом за первое место – «Заречьем-Одинцово».

Таблица Суперлиги
