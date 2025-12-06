Казанцы выиграли дерби двух «Зенитов». Почему встреча огорчила всех болельщиков?

11-й тур мужской Суперлиги ознаменовался зенитовским дерби: петербургский клуб под руководством Владимира Алекно принимал казанцев, во главе которых стоит Алексей Вербов. Очень принципиальное противостояние!

И можно сказать, что хозяева подходили к этому матчу даже в статусе фаворита. Во-первых, они больше отдыхали: у них был полноценный недельный цикл, а «Зенит-Казань» тремя днями ранее отыграл пять сетов в Сосновом Бору. Во-вторых, в этом сезоне петербуржцы уже побеждали соперника в полуфинале Кубка Победы. А ещё – домашние трибуны и выстроенная игровая модель – именно как команда более цельным и сыгранным выглядит Питер.

Однако все предстартовые расклады разбились о новость, что травму на тренировке получил Владислав Бабкевич. Это для команды Алекно не просто половина команды – это даже больше. Петербуржцы львиную долю мячей отдают своему диагональному. И без него команда порой просто не знает, на кого опереться. А тут такое! Кажется, белорус, не получавший отдыха, банально надорвался. Степень серьёзности травмы пока неизвестна, и болельщикам Санкт-Петербурга очень тревожно, ведь в конце декабря – домашний Суперкубок.

У Владимира Алекно было два варианта замены лидера. Классический – выпустить Виктора Полетаева. Но тот больше лечится, чем играет, о нём, признаемся честно, болельщики уже подзабыли. Второй – действовать с тремя доигровщиками. По факту же тренер действительно выставил трёх представителей этого амплуа, однако Максим Бочаров по существу исполнял роль диагонального. Впрочем, во встрече задействовали его не так много.

Начиналось для хозяев всё не просто оптимистично, а даже сверх того. Марлон Янт с ходу выдал серию из трёх эйсов, его партнёры поддержали своими мощными подачами. Досталось всем, но больше грузили Михаила Лабинского. И тот не выдержал. Пять эйсов за партию, девять ошибок в приёме у Казани (мячи перелетали на другую сторону, после чего петербуржцы спокойно реализовывали «лишние» атаки). В нападении гости смотрелись неплохо, однако когда у соперника так летит – шансов нет. В итоге разгром 25:15.

Во втором сете Алексей Вербов сменил либеро: вместо Ильи Фёдорова вышел Сантьяго Данани, а в центре сетки появился Роман Романовский. И худо-бедно механизм заработал. И отпринимали неплохо, и Константин Абаев смог заиграть центров, развязав руки своим крайним нападающим. Да и блоком начали прихватывать Янта, который был основной ударной силой хозяев – 1:1.

Ключевым в матче стал третий сет. На старте партии у хозяев было преимущество в три мяча, но казанцы быстро его догнали: прошла хорошая подача у Михайлова, а фрибол Максим спокойно реализовал, затем сработал блок. Вышли вперёд гости вновь на подачах своего диагонального: переходящий забил Лабинский. А вот петербуржцы дважды в такой же ситуации отправили мяч в аут. В атаке, даже несмотря на неидеальный приём, Казань выглядела лучше. Начали чаще подключать Дмитрия Волкова, которого Абаев в первых сетах придерживал. Именно он пайпом и поставил точку в партии.

А в четвёртом сете хозяева развалились. Казанцы, даже несмотря на слабый приём, дали 72% реализации атак в этой партии против 32 у соперника. Совсем устал загруженный Янт, ошибались Динейкин с Бочаровым. В итоге петербуржцы, так хорошо начавшие матч, получили поражение.

Совсем не порадовало качество волейбола, которое показали обе команды. Конечно, на игру хозяев повлияла травма Бабкевича. Аварийный вариант не сработал, в атаке команда Алекно сопернику значительно уступила, даже несмотря на то, что казанцы ошиблись в приёме 19 (!) раз. Нужно отдать должное Абаеву: своего визави Игоря Кобзаря он переиграл начисто. Лучше гости были и на блоке – 11:6. Тем не менее пока команда Вербова не выглядит сбалансированной. Не удаётся собрать все элементы воедино. Отсюда и получаются победы на зубах. Работа казанцам предстоит большая.

Ну а петербуржцы должны молиться о том, что травма Бабкевича не окажется серьёзной. Без своего лидера атак взять Суперкубок будет едва ли возможно. Команда Алекно играет просто и понятно. И даже эффективно. Но запасного плана у неё нет. И сегодняшний матч это показал.