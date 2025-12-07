«Динамо» прервало победную серию «Заречья». Какой драматичный матч в женской Суперлиге!

Красивым, ярким и полным драматизма пятисетовым матчем завершился 12-й тур женской волейбольной Суперлиги. И такого шоу стоило ожидать, ведь друг с другом встречались соперники по медальной встрече Кубка Победы и непримиримые соседи – «Заречье-Одинцово» и московское «Динамо».

«Заречье» – команда, которая играет волейбол как в шахматы и способна выходить даже из патовых ситуаций. Но в этот раз она не смогла избежать поражения. Обе команды устроили настоящую эмоциональную качку, и с победой площадку покинули подопечные Аркадия Козлова.

Играли в Одинцове. «Динамо» резво начало: на подачах Елизаветы Синициной и Ирины Капустиной гостьи результативными сериями набирали очки, сделав для себя отличный запас. Лишь раз «Заречье» счёт сравняло – постаралась Юлия Бровкина на сетке. Однако большего московская команда сопернику не позволила. Гостьи прессинговали хорошей атакой и блоком. Эти два элемента стали ключевыми в первом сете: атака – 14:10, блок – 6:2. И это при катастрофическом качестве доводки 24%! Константин Ушаков хватался за любую соломинку, чтобы изменить ход игры, но ни тайм-ауты, ни замены не принесли результата. Бело-голубые доминировали и первыми добрались до сетбола, который сразу реализовала Наталия Гончарова, красиво атаковав по диагонали.

Во втором сете столичные волейболистки продолжили гнуть свою линии, вколачивая мячи в чужую половину. Зареченки же по-прежнему упирались в руки блокирующих «Динамо». И опять все тайм-ауты Константину Ушакову пришлось потратить уже на старте сета. Однако это вновь не помогло, к середине сета у «Динамо» было уже двукратное преимущество – 8:16. Резкие атаки Капустиной и Гончаровой с разных краёв сетки буквально разрывали блок и защиту хозяек. В итоге – 17:25. У «Заречья» к неудачам в нападении добавился и низкий процента доводки первого мяча – с 48% он упал до 33%.

Игроки «Заречья-Одинцово» Фото: dinamo-kazan.com

Но как же всё поменялось для «Заречья-Одинцово» в третьей партии! Юлия Бровкина исполнила два эйса, и это позволило хозяйкам перехватить лидерство. Центральная задала отличный тон своими успешными действиями, и теперь уже на табло горело 12:6 в пользу команды Ушакова. Получалось буквально всё: нашлись и блок, и скоростные атаки у сетки, и сложные подачи. Аркадий Козлов пытался изменить игру заменами, однако усилия были тщетны. «Заречье» провело партию на одном дыхании, не позволив «Динамо» добраться до 20 очков.

Четвёртая партия также прошла с преимуществом «Заречья». Вышедшие на площадку Алина Богданова и Богумила Бярда добавили огня и помогли подмосковной команде уйти на тай-брейк. Но «Динамо», несмотря на два проигранных сета, сдаваться совершенно не планировало. Пятая партия началась в равной борьбе, а в критический момент победный рывок остался за «Динамо». Уже на смену сторон бело-голубые ушли с преимуществом в три мяча, которое и продолжили увеличивать. «Заречье» же будто потратило все силы на преследование и ничего не могло ответить соперницам – 2:3.

Игроки «Динамо» Москва Фото: vldinamo.ru

«Динамо» хоть и не без труда, однако всё же смогло взять реванш у «Заречья-Одинцово» за поражение в бронзовом матче Кубка Победы. А заодно – и прервать победную серию подмосковной команды, которая составляла 10 встреч. Эта неудача ослабила положение подмосковной команды в погоне за «Динамо-Ак Барс». А ведь буквально через три дня «Заречью» и играть с Казанью.