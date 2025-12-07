Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, женская Суперлига, главные события 12-го тура, обзор, результаты, турнирная таблица, Динамо-Ак Барс на первом месте

В женской Суперлиге остался только один лидер. Но всё может измениться уже через два дня!
Елена Коваленко
Главные события 12-го тура женской Суперлиги
Комментарии
«Заречье-Одинцово» оступилось в 12-м туре и позволило «Динамо-Ак Барс» с небольшим отрывом возглавить турнирную таблицу.

12-й тур женской Суперлиги подарил болельщикам сразу два матча с приставкой «топ». В обеих встречах приняли участие команды, которые осенью разыграли между собой первый трофей сезона – Кубок Победы. И надо сказать, что без интриги не обошлось. Характер борьбы за первое место в турнирной таблице волейбольной Суперлиги после этих матчей немного поменялся.

Разбираемся в главных событиях игровой недели.

Результаты всех матчей 12-го тура:

Битва при Одинцове

Просто невероятный спектр эмоций, драмы и красивого волейбола подарили всем зрителям непримиримые соперники и географические соседи – «Заречье-Одинцово» и московское «Динамо». В бронзовом матче Кубка Победы зареченки победили, но теперь бело-голубым удалось взять реванш.

Подробный обзор этого яркого матча:
«Динамо» прервало победную серию «Заречья». Какой драматичный матч в женской Суперлиге!
«Динамо» прервало победную серию «Заречья». Какой драматичный матч в женской Суперлиге!

Игра продолжалась пять сетов, хотя всё могло завершиться и в трёх. Команда Аркадия Козлова задала высокий темп с самого начала встречи и первые две партии провела на одном дыхании, не давая зареченкам даже поднять головы и набрать 20 очков. Однако выдержать такой безупречный уровень не получилось. «Заречье» смогло создать интригу и вернуться в игру в третьей партии. И уже москвичкам пришлось отбиваться и играть в догонялки.

Остановить напор хозяек удалось лишь в решающем сете. Невероятными усилиями в атаке и на блоке москвички сделали рывок, который и стал решающим. «Заречье» выиграло у «Динамо» подачу-приём, но уступило борьбу на сетке: нападение – 54:57, блок – 10:18. Самой результативной во встрече стала доигровщица столичной команды Ирина Капустина – 22 очка.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 12-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Максимова, Богданова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына

Победная серия «Заречья», продолжавшаяся девять матчей, прервалась, и теперь подмосковной команде будет сложнее догнать «Динамо-Ак Барс».

Единоличный лидер

Встреча финалистов Кубка Победы – «Ленинградки» и «Динамо-Ак Барс» – получилась куда более спокойной. Без своих основных забойщиков (Валерии Романовой и Анастасии Гарелик) «пчёлки» смогли оказать достойное сопротивление лидеру чемпионата России. Однако в какой-то момент Александр Кашин потерял и Анну Мельникову, и бороться стало совсем сложно.

Все подробности матча в Северной столице:
Казанская стена. «Динамо-Ак Барс» обыграло прямого конкурента в борьбе за медали
Казанская стена. «Динамо-Ак Барс» обыграло прямого конкурента в борьбе за медали

Но хочется сказать, что и игра Казани была далека от идеала. Динамовки допускали неточности в атаке и на приёме в самые неподходящие для этого моменты. И если бы у «Ленинградки» был полноценный боевой состав, то всё могло бы завершиться для лидера не так уж радужно. На это в послематчевом интервью обратил своё внимание и тренер команды Зоран Терзич.

«Я могу сказать, что сегодня недоволен. Бо́льшую часть встречи играли хорошо. Особенно на нашей подаче. Очень хорошо блокировали, играли в защите и доигровке. На нашем приёме были проблемы, но только тогда, когда счёт был равный или «Ленинградка» выигрывала. Надо работать над этим. Это психология. Посмотрим на тренировках. Думаю, что всё будет хорошо».

ЖВК «Ленинградка» в атаке

ЖВК «Ленинградка» в атаке

Фото: leningradka.spb.ru

Однако история не знает сослагательного наклонения. При почти равной игре в атаке (46:45) Казань уверенно выиграла подачу, а преимущество на блоке и вовсе было фантастическим – 23:7! Именно эти два элемента и стали ключевыми в матче. Эта победа укрепила позиции «Динамо-Ак Барс» перед решающей встречей с главным конкурентом – «Заречьем-Одинцово».

Суперлига — предварительный этап (ж) . 12-й тур
05 декабря 2025, пятница. 19:30 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо-Ак Барс
Казань
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Светник, Озерова, Перова
Динамо-Ак Барс: Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес

Что ещё интересного было в туре?

В остальных пяти матчах не произошло никаких неожиданностей. Команды, которые стояли выше в таблице, обыграли соперников, находящихся ниже.

Домашними победами отметились калининградский «Локомотив», петербургская «Корабелка» и «Протон» из Саратова. Железнодорожницы обыграли «Омичку», сложности у хозяек возникли лишь в третьем сете. Но и его калининградки смогли забрать на балансе. Дебютантки лиги даже в отсутствие своего главного бомбардира Елизаветы Нестеровой были сильнее команды из Краснодара в трёх партиях. А вот команда Юрия Маричева всё-таки «подарила» третий сет тульским волейболисткам, но наверстала своё в четвёртом.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 12-й тур
06 декабря 2025, суббота. 18:30 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Омичка
Омская область
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко
Омичка: Малахова, Вера Антонова, Гильен, Азанова, Воситова, Велисевич, Бесман, Дьяченко, Кроткова, Васильева, Лялина, Коржова, Горбатюк
Суперлига — предварительный этап (ж) . 12-й тур
05 декабря 2025, пятница. 19:00 МСК
Корабелка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Динамо Кр
Краснодар
Корабелка: Сарапова, Исакова, Иванович, Артюхина, Захарова, Филиппова, Пальшина, Черняева, Муравьева, Филиштинская, Муранова, Боброва, Рейес
Динамо Кр: Слаутина, Боговская, Шубина, Лабзина, Курносова, Синицына, Ежак, Евдокимова, Коренчук, Кабанская, Гончарова, Симоненко, Воробьёва, Жукова
Суперлига — предварительный этап (ж) . 12-й тур
05 декабря 2025, пятница. 18:00 МСК
Протон
Саратов
Окончен
3 : 1
Тулица
Тульская область
Протон: Энвеонву, Селиверстова, Томашевская, Трофименко, Сергеева, Демидова, Мила Володина, Белоглазова, Крук, Дороничева, Вучкова, Геращенкова, Маркина, Котикова
Тулица: Багрянцева, Синицкая, Станкевичуте, Лебедкина, Чернышева, Перович, Распутная, Прасолова, Полякова, Мамедова, Родригес, Някина, Симонова, Сокольчик

Обе уральские команды играли в гостях: «Уралочка-НТМК» – в Минске, «Динамо-Метар» – в Красноярске. И оба коллектива огорчили хозяек площадки, добыв победы с одинаковым счётом – 3:1. Подопечные Карполя выдержали серьёзный напор от «Минчанки», оступившись только во втором сете. А команда Алексея Дешина в целом контролировала ситуацию, однако позволила сибирячкам зацепить третий сет.

Что в турнирной таблице?

Турнирная таблица женской Суперлиги:

После 12-го тура казанское «Динамо-Ак Барс» стало единоличным лидером. Команда опережает «Заречье-Одинцово» на одну победу и три очка накануне очного противостояния. Таким образом, если Казань выиграет и в 13-м туре, то сильно оторвётся от всех преследователей. Если уступит – то лишь позволит себя догнать, и схватка за первое место разгорится с новой силой.

Матчи 13-го тура будут сыграны уже 9 и 10 декабря. Но встреча «Уралочки» и красноярского «Енисея» вынесена за рамки тура и состоится 19 декабря.

Расписание матчей 13-го тура Суперлиги:
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android