В женской Суперлиге остался только один лидер. Но всё может измениться уже через два дня!

12-й тур женской Суперлиги подарил болельщикам сразу два матча с приставкой «топ». В обеих встречах приняли участие команды, которые осенью разыграли между собой первый трофей сезона – Кубок Победы. И надо сказать, что без интриги не обошлось. Характер борьбы за первое место в турнирной таблице волейбольной Суперлиги после этих матчей немного поменялся.

Разбираемся в главных событиях игровой недели.

Битва при Одинцове

Просто невероятный спектр эмоций, драмы и красивого волейбола подарили всем зрителям непримиримые соперники и географические соседи – «Заречье-Одинцово» и московское «Динамо». В бронзовом матче Кубка Победы зареченки победили, но теперь бело-голубым удалось взять реванш.

Игра продолжалась пять сетов, хотя всё могло завершиться и в трёх. Команда Аркадия Козлова задала высокий темп с самого начала встречи и первые две партии провела на одном дыхании, не давая зареченкам даже поднять головы и набрать 20 очков. Однако выдержать такой безупречный уровень не получилось. «Заречье» смогло создать интригу и вернуться в игру в третьей партии. И уже москвичкам пришлось отбиваться и играть в догонялки.

Остановить напор хозяек удалось лишь в решающем сете. Невероятными усилиями в атаке и на блоке москвички сделали рывок, который и стал решающим. «Заречье» выиграло у «Динамо» подачу-приём, но уступило борьбу на сетке: нападение – 54:57, блок – 10:18. Самой результативной во встрече стала доигровщица столичной команды Ирина Капустина – 22 очка.

Победная серия «Заречья», продолжавшаяся девять матчей, прервалась, и теперь подмосковной команде будет сложнее догнать «Динамо-Ак Барс».

Единоличный лидер

Встреча финалистов Кубка Победы – «Ленинградки» и «Динамо-Ак Барс» – получилась куда более спокойной. Без своих основных забойщиков (Валерии Романовой и Анастасии Гарелик) «пчёлки» смогли оказать достойное сопротивление лидеру чемпионата России. Однако в какой-то момент Александр Кашин потерял и Анну Мельникову, и бороться стало совсем сложно.

Но хочется сказать, что и игра Казани была далека от идеала. Динамовки допускали неточности в атаке и на приёме в самые неподходящие для этого моменты. И если бы у «Ленинградки» был полноценный боевой состав, то всё могло бы завершиться для лидера не так уж радужно. На это в послематчевом интервью обратил своё внимание и тренер команды Зоран Терзич.

«Я могу сказать, что сегодня недоволен. Бо́льшую часть встречи играли хорошо. Особенно на нашей подаче. Очень хорошо блокировали, играли в защите и доигровке. На нашем приёме были проблемы, но только тогда, когда счёт был равный или «Ленинградка» выигрывала. Надо работать над этим. Это психология. Посмотрим на тренировках. Думаю, что всё будет хорошо».

ЖВК «Ленинградка» в атаке Фото: leningradka.spb.ru

Однако история не знает сослагательного наклонения. При почти равной игре в атаке (46:45) Казань уверенно выиграла подачу, а преимущество на блоке и вовсе было фантастическим – 23:7! Именно эти два элемента и стали ключевыми в матче. Эта победа укрепила позиции «Динамо-Ак Барс» перед решающей встречей с главным конкурентом – «Заречьем-Одинцово».

Что ещё интересного было в туре?

В остальных пяти матчах не произошло никаких неожиданностей. Команды, которые стояли выше в таблице, обыграли соперников, находящихся ниже.

Домашними победами отметились калининградский «Локомотив», петербургская «Корабелка» и «Протон» из Саратова. Железнодорожницы обыграли «Омичку», сложности у хозяек возникли лишь в третьем сете. Но и его калининградки смогли забрать на балансе. Дебютантки лиги даже в отсутствие своего главного бомбардира Елизаветы Нестеровой были сильнее команды из Краснодара в трёх партиях. А вот команда Юрия Маричева всё-таки «подарила» третий сет тульским волейболисткам, но наверстала своё в четвёртом.

Обе уральские команды играли в гостях: «Уралочка-НТМК» – в Минске, «Динамо-Метар» – в Красноярске. И оба коллектива огорчили хозяек площадки, добыв победы с одинаковым счётом – 3:1. Подопечные Карполя выдержали серьёзный напор от «Минчанки», оступившись только во втором сете. А команда Алексея Дешина в целом контролировала ситуацию, однако позволила сибирячкам зацепить третий сет.

Что в турнирной таблице?

После 12-го тура казанское «Динамо-Ак Барс» стало единоличным лидером. Команда опережает «Заречье-Одинцово» на одну победу и три очка накануне очного противостояния. Таким образом, если Казань выиграет и в 13-м туре, то сильно оторвётся от всех преследователей. Если уступит – то лишь позволит себя догнать, и схватка за первое место разгорится с новой силой.

Матчи 13-го тура будут сыграны уже 9 и 10 декабря. Но встреча «Уралочки» и красноярского «Енисея» вынесена за рамки тура и состоится 19 декабря.