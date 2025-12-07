Скидки
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, женская Суперлига-2025/2026, топ-3 лучших игрока 12-го тура: Ирина Капустина, Талия Морено и Татьяна Трофимова

Забивать, забивать и ещё раз забивать! Три лучших игрока 12-го тура женской Суперлиги
Елена Коваленко
Рейтинг: лучший игрок 12-го тура женской Суперлиги
В рейтинг попали представительницы «Корабелки», «Минчанки» и московского «Динамо».

В 12-м туре женской Суперлиги только одна команда смогла сломать систему и одолеть команду, стоящую выше в турнирной таблице. Это сделало московское «Динамо», справившееся с одним из лидеров – «Заречьем-Одинцово».

Но и в других матчах были герои, которые выделялись на общем фоне и помогали своим командам показывать классную игру.

В наш топ-3 попали две девушки, которых мы ранее уже видели в числе главных звёзд тура, – это доигровщицы Ирина Капустина и Татьяна Трофимова. А разнообразит этот дуэт доигровки диагональный игрок Талия Морено.
Кто показал самую яркую игру в 12-м туре – решать вам!

Что интересного было в 12-м туре Суперлиги:
Турнирная таблица женской Суперлиги

Ирина Капустина («Динамо»)
Фото: vldinamo.ru
1 место

Ирина Капустина («Динамо»)

Мы не могли оставить без внимания лидера атак московского «Динамо» Ирину Капустину. Доигровщица приложила максимум сил, чтобы её команда смогла увезти победу из подмосковного Одинцова. Волейболистка атаками на запредельных скоростях просто разрывала оборону «Заречья», а если к таким ударам добавлялась мощь, то у соперниц не было никаких шансов для игры в защите. Это оказалось особенно ценным в решающей укороченной партии, где несколько таких атак помогли команде создать нужный задел в счёте.

Талия Морено («Корабелка»)
Фото: ВК «Корабелка»
2 место

Талия Морено («Корабелка»)

В отсутствие главного бомбардира «Корабелки» Елизаветы Нестеровой роль первой скрипки пришлось играть кубинской диагональной. И волейболистка с такой ответственностью справилась. Морена показала стабильную игру в нападении, забив 60% отданных мячей, лишь раз попав под блок и допустив одну ошибку. Такая уверенная атака помогла петербургской команде одержать победу в трёх сетах в матче с краснодарским «Динамо».

Татьяна Трофимова («Минчанка»)
Фото: ВК «Минчанка»
3 место

Татьяна Трофимова («Минчанка»)

«Минчанка» в 12-м туре уступила, но её доигровщица Татьяна Трофимова действовала впечатляюще. Несмотря на счёт, она на протяжении всего матча демонстрировала высокий уровень, создавая проблемы одному из лидеров чемпионата России – «Уралочке-НТМК». Из всех крайних нападающих Трофимова одна смогла завершить встречу с результативностью 58%, забив 21 мяч из 36, при всего лишь одной ошибке. Всего же у доигровщицы 25 набранных очков – это лучший показатель тура среди всех команд.

