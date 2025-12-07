Забивать, забивать и ещё раз забивать! Три лучших игрока 12-го тура женской Суперлиги

В 12-м туре женской Суперлиги только одна команда смогла сломать систему и одолеть команду, стоящую выше в турнирной таблице. Это сделало московское «Динамо», справившееся с одним из лидеров – «Заречьем-Одинцово».

Но и в других матчах были герои, которые выделялись на общем фоне и помогали своим командам показывать классную игру.

В наш топ-3 попали две девушки, которых мы ранее уже видели в числе главных звёзд тура, – это доигровщицы Ирина Капустина и Татьяна Трофимова. А разнообразит этот дуэт доигровки диагональный игрок Талия Морено.

Кто показал самую яркую игру в 12-м туре – решать вам!

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.