В мужской Суперлиге опять сменился лидер! «Зенит-Казань» надолго занял привычное место?

В Суперлиге сыграли 11-й тур и, словно по традиции, в таблице снова сменилась команда на верхней строчке. Привычное для себя место на вершине занял «Зенит-Казань». Правда, пока только благодаря тому, что на неделе победил в дву матчах. Кроме зенитовского дерби, казанцы сыграли ещё и в Сосновом Бору вынесенную встречу 14-го тура. Рассказываем о главных событиях.

Уставшая Казань и Петербург без Бабкевича

Команда Алексея Вербова разгрузила себе конец декабря и получит сразу 10 дней на подготовку к Суперкубку России. Правда, ради этого «Зенит-Казань» провёл длительное выездное турне Новый Уренгой – Сосновый Бор – Санкт-Петербург. Северо-западный отрезок оказался самым насыщенным: пять сетов во встрече с «Динамо-ЛО» и четыре – в дерби с «Зенитом».

Выиграть получилось оба раза, однако проблемы в игре у команды Вербова остаются. В каждом из двух матчей действующий чемпион получал сет 15:25. Понятно, что и соперники очень постарались, но это уже звоночек. Баланса в игре казанцев пока нет. Впрочем, есть результат. А сравнивать эту команду с образцом прошлого года, практически эталоном, неправильно.

Конечно, на исход дерби повлияло отсутствие у петербуржцев Владислава Бабкевича. Первый сет – это нереальная подача от команды Алекно и персонально от Марлона Янта. Да и проблемы в приёме у чемпиона – не секрет. Но чем дальше, тем больше в нападении хозяева сваливались на передачи Янту, с которым гости справлялись. А свои атаки «Зенит-Казань» реализовывал куда успешнее, именно в этом компоненте и решился исход игры. Владимиру Алекно же нужно что-то придумывать, пока нет лидера. Серьёзную проверку в ослабленном составе «Зенит» не прошёл. Плана «Б» у команды нет, и это головная боль для тренера. Потому что непонятно, в какой форме подойдёт Бабкевич к Суперкубку. А в полуфинале там – снова встреча с Казанью.

«Локомотив» едва не потерял очки

Матч с «Горьким» не сулил проблем новосибирцам, тем более что нижегородцы остались без основного связующего: Дмитрий Филиппов травмирован. У «Локо» встречу пропускал Сэм Деру, однако и без него справились. Правда, не без труда. За первым уверенным сетом последовал провальный второй, а в четвёртой партии «Горький» на подачах Павла Железнякова превратил 20:24 в 25:24. Правда, дожать и получить тай-брейк не смог.

«За счёт нашей несерьёзности в некоторых отрезках матча мы возвращали Нижний Новгород в игру. После хорошей первой партии начали без настроя вторую – и получили. Потом нажали на газ, но до 24-го очка в четвёртой партии. И там опять вернули противника в игру, не снимаясь три раза подряд. Однако, конечно, я доволен, что взяли три очка. Здесь всегда непросто играть, потому что атмосфера горячая всегда. Концентрацией нашей недоволен. Надо до конца держать любую игру, потому что иначе получишь. Перед четвёртой партией я игрокам сказал, что только дураки делают две одинаковые ошибки подряд. И все это держали в уме, но до 24-го очка», – сказал Пламен Константинов.

Пламен Константинов Фото: РИА Новости

«Динамо» набирает ход

Московское «Динамо» явно прибавляет: уверенно разобралось с «Енисеем» на выезде. Матч был принципиальным для команды Брянского, ведь в прошлом сезоне москвичи получили в Красноярске 0:3. Но на этот раз хозяева ничего не смогли противопоставить сопернику. Совсем развалилась атака: 31% против 61% у москвичей и 4:13 – на блоке. Максим Сапожков эффектно колотил поверх рук красноярцев, а Дмитрий Жук не пожалел бывшую команду, поставив пять «чехлов».

Кажется, «Енисей» немного захлебнулся после очень яркого старта. Обойма у Юрия Филиппова всё-таки коротковата, ну а динамовцы явно близки к своей лучшей форме. И уже в тройке сильнейших!

Что ещё было в туре?

«Белогорье» обыграло «Кузбасс», хоть и создало себе проблемы, рано успокоившись. Лёгкие два сета расслабили «львов», и кемеровчане смогли выгрызть третью партию, да и бо́льшую часть четвёртой сопротивлялись. Но класс в итоге сказался.

«Динамо-ЛО» может занести оба сыгранных матча на неделе в актив. Сначала получилось отобрать турнирное очко у Казани, а затем на выезде – победить «Динамо-Урал» в четырёх партиях. Наконец-то Александру Климкину удалось разобраться со стартовыми сетами – оба раза сосновоборцы их выиграли. В Уфе непросто было Роману Мурашко, зато солировал Осниэль Мельгарехо – кубинец наколотил 25 очков при показателе полезности «+19». Уральцы тоже оставили неплохое впечатление: они выбираются из ямы, в которую угодили в начале сезона.

Осниэль Мельгарехо Фото: ВК «Динамо-ЛО»

Признаки жизни подал и «Факел», выиграв в Оренбурге. Хотя казалось, что, уступив в равной концовке первого сета, уренгойцы снова развалятся. Однако на этот раз хороший день был у Юри Романо – он и на подаче закошмарил принимающих, и в атаке тянул за собой партнёров. В итоге 3:1 – всего третья в сезоне и очень важная победа для команды Романа Емполова.

Не менее важную победу одержал и «Ярославич». После череды поражений Сергей Шляпников дал «порулить» своему ассистенту Валерию Пясковскому, и, кажется, это сработало. Во встрече с «Новой» ярославцы перетерпели стартовый натиск соперника и оставили за собой последующие три близкие партии.

В ещё одной встрече тура «Газпром-Югра» одолел на выезде МГТУ. Сургутяне выиграли подачу-приём, а «студенты» снова выглядят если не безнадёжно, то очень бледно.

Что в турнирной таблице?

«Зенит-Казань» забрался на первое место. Правда, у «Локомотива» всего на одно очко меньше и игра в запасе. Но игра эта – в Санкт-Петербурге! Исход непредсказуем. «Динамо» уже в тройке, а вот петербуржцы после третьего поражения в регулярке откатились на четвёртое место. Рядом и «Белогорье», а вот остальные начинают отставать. Разве что «Динамо-ЛО» постепенно поднимается на те позиции, которые предсказывали этому клубу.

Во второй половине таблицы в порядке «Газпром-Югра», который здорово смотрится в играх с конкурентами: уже пять побед и девятое место! Нет просвета в перспективах у МГТУ и «Кузбасса», а вот «Ярославич» и «Факел» сдвинулись с мёртвой точки. Борьба за места в плей-офф будет жаркой!

12-й тур пройдёт 9 и 10 декабря. Громких афиш нет, однако можно выделить матч «Локомотива» с «Факелом», а также встречу потенциально равных соперников в Самаре, где «Нова» сразится с «Динамо-Уралом».