Все новости
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, мужская Суперлига, рейтинг лучших игроков 11-го тура, Константин Абаев, Осниэль Мельгарехо, Юри Романо

Собрались как-то кубинец, итальянец и русский… Это не шутка, а выбор главной звезды тура!
Пётр Кондаков
Лучшие игроки 11-го тура мужской Суперлиги
Реально топовый состав номинантов: Осниэль Мельгарехо, Юри Романо и Константин Абаев.

11-й тур мужской волейбольной Суперлиги оказался богатым на яркие индивидуальные выступления. И поставил перед нами извечный вопрос: чей вклад в победу выше – связующего, который создаёт для своих атакующих игроков идеальные условия, или нападающих, которые могут своей мощью и техникой решить исход любого эпизода? Пришло время отвечать!

Главные события 11-го тура мужской Суперлиги:
В мужской Суперлиге опять сменился лидер! «Зенит-Казань» надолго занял привычное место?
Турнирная таблица мужской Суперлиги

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Голосование будет продолжаться до 12:00 четверга, 11 ноября.

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 11-го тура мужской Суперлиги
Константин Абаев
Фото: zenit-kazan.com
1 место

Константин Абаев («Зенит-Казань»)

В дерби у принимающих казанского клуба был неприёмный день. Одних только ошибок набралось 17! А в целом позитивная доводка остановилась на отметке в 28%. Для связующего это очень сложные условия, просто тяжелейшие. Однако Константин Абаев справился отлично, результативность атак составила 60%! Да, есть в этом заслуга и нападающих, которые выигрывали непростые мячи на групповом блоке. Но своего визави Игоря Кобзаря Абаев в этой встрече полностью переиграл. Особенно показательны третья и четвёртая партии, где казанцы дали 62% и 71% реализации при плохом приёме. К этому Абаев добавил два блока и эйс. Пожалуй, это пока лучшая игра связующего в сезоне!

Осниэль Мельгарехо
Фото: vc-dynamo.ru
2 место

Осниэль Мельгарехо («Динамо-ЛО»)

Кубинец был опцией номер один для своих связующих в матче с «Динамо-Уралом». И со своей нагрузкой справился на отлично: 25 очков при полезности «+19», 4 блока и 57% реализации при том, что часть мячей, доставшихся доигровщику, была просто аварийной. А как эффектно он заколачивал с задней линии! Осниэль придал команде уверенности, во многом благодаря ему сосновоборцы одержали трёхочковую победу. А такого давненько не случалось.

Юри Романо
Фото: fakelvolley.ru
3 место

Юри Романо («Факел Ямал»)

Итальянцу непросто в нашем чемпионате. От него ждут подвигов, команда особо не помогает, а выдавать чудеса одно за другим на заказ сложно. Однако в игре с «Оренбуржьем» Юри был очень хорош. Уже в первом сете на его серии подач «Факел» вышел в лидеры. Но уже по классике проиграл концовку. Однако в этот раз итальянец не сник, а методично продолжил набирать очки и терроризировать принимающих своей подачей: у него 21 подход за четыре сыгранных сета – больше всех в этом матче. Ну и остальные цифры на очень высоком уровне: 27 очков, три эйса и 57% реализации. Если это не разовый всплеск, «Факел» может смотреть в будущее с оптимизмом.

