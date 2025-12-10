Скидки
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, Суперлига, женщины, Динамо-Ак Барс победило Заречье-Одинцово 3:1 в матче 13-го тура, обзор

В женской Суперлиге состоялась битва лидеров. Казань напугала болельщиков, но победила
Пётр Кондаков
«Динамо-Ак Барс» победило «Заречье-Одинцово» — 3:1
Усилий «Заречья-Одинцово» в матче с «Динамо-Ак Барс» хватило на один выигранный сет.

В 13-м туре женской Суперлиги в Казани встречались два лидера чемпионата России: «Динамо-Ак Барс» принимало «Заречье-Одинцово». Символично, что этим матчем команды подводили черту под первым кругом регулярного чемпионата. Подмосковный клуб в случае победы мог догнать соперниц и по победам, и по очкам. Казаночки же, разумеется, хотели завершить первую половину регулярки, единолично занимая первое место в таблице.

Турнирная таблица женской Суперлиги

Но первый сет для хозяек площадки обернулся настоящим холодным душем. Гостьи стартовали с четырёх очков кряду, а в дальнейшем только наращивали своё превосходство. Просто зверствовал блок «Заречья» – 8:0 в этом элементе за всю партию! Тайм-ауты Зорана Терзича не помогали, в одном из них тренеры даже молчали, а слово взяла Ирина Королёва. К концу партии серб поменял своих легионеров, чтобы дать им восстановиться – прежде всего морально.

ЖВК «Динамо-Ак Барс»

ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Фото: dinamo-kazan.com

Сложно сказать, что именно сыграло решающую роль, однако со второго сета Казань вернулась в игру. У Анастасии Ануфриенко, которая пасовала в этом матче (Полина Матвеева получила повреждение на тренировке), стало куда лучше получаться в нападении. Реализация атак сразу же выросла с 30% до 53%. Кроме того, хозяйки стали лучше подавать – с каждой последующей партией приём у зареченок становился всё хуже. Это после матча признал и Константин Ушаков.

«После первой партии Казань прилично прибавила – их подача выбила нас с приёма. После некачественного приёма мы стали атаковать хуже и поэтому провалились. Мы перестали блокировать — и это стало ещё одним провалом. В конце концов мы просто развалились и потеряли дисциплину», – резюмировал после матча наставник подмосковного клуба.

«Заречье» проиграло уже второй матч подряд:
«Динамо» прервало победную серию «Заречья». Какой драматичный матч в женской Суперлиге!
«Динамо» прервало победную серию «Заречья». Какой драматичный матч в женской Суперлиге!

Борьбы в остальных партиях не получилось. Каждый из трёх оставшихся сетов «Динамо-Ак Барс» начинало с рывка и в дальнейшем только наращивало своё преимущество. В итоге хозяйки уступили только на блоке – 10:15, зато выиграли все остальные элементы. Казаночки лучше атаковали и с позитивного, и с негативного приёма, лучше защищались (80:59) и реализовывали свои доигровки. И Зоран Терзич в итоге остался доволен своей командой.

«В первой партии игроки не были достаточно сконцентрированы. Мы попробовали изменить ротацию, чтобы Мартинес играла от связующей, а Реброва – до, но это не сработало. Однако в следующей партии мы действовали практически так, как должны, и выиграли, можно сказать, легко. Я должен быть доволен», – сказал тренер казанского коллектива.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 13-й тур
10 декабря 2025, среда. 16:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Максимова, Богданова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова

Этой победой «Динамо-Ак Барс» создало себе отрыв. После первого круга они опережают «Заречье» на две победы и шесть очков. Неплохой задел. Но и команда Константина Ушакова может в целом быть довольна итогами первой части регулярки. Хотя праздновать некогда, встречи второго круга и битва за Суперкубок страны уже совсем скоро.

