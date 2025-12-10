В женской Суперлиге состоялась битва лидеров. Казань напугала болельщиков, но победила

В 13-м туре женской Суперлиги в Казани встречались два лидера чемпионата России: «Динамо-Ак Барс» принимало «Заречье-Одинцово». Символично, что этим матчем команды подводили черту под первым кругом регулярного чемпионата. Подмосковный клуб в случае победы мог догнать соперниц и по победам, и по очкам. Казаночки же, разумеется, хотели завершить первую половину регулярки, единолично занимая первое место в таблице.

Но первый сет для хозяек площадки обернулся настоящим холодным душем. Гостьи стартовали с четырёх очков кряду, а в дальнейшем только наращивали своё превосходство. Просто зверствовал блок «Заречья» – 8:0 в этом элементе за всю партию! Тайм-ауты Зорана Терзича не помогали, в одном из них тренеры даже молчали, а слово взяла Ирина Королёва. К концу партии серб поменял своих легионеров, чтобы дать им восстановиться – прежде всего морально.

ЖВК «Динамо-Ак Барс» Фото: dinamo-kazan.com

Сложно сказать, что именно сыграло решающую роль, однако со второго сета Казань вернулась в игру. У Анастасии Ануфриенко, которая пасовала в этом матче (Полина Матвеева получила повреждение на тренировке), стало куда лучше получаться в нападении. Реализация атак сразу же выросла с 30% до 53%. Кроме того, хозяйки стали лучше подавать – с каждой последующей партией приём у зареченок становился всё хуже. Это после матча признал и Константин Ушаков.

«После первой партии Казань прилично прибавила – их подача выбила нас с приёма. После некачественного приёма мы стали атаковать хуже и поэтому провалились. Мы перестали блокировать — и это стало ещё одним провалом. В конце концов мы просто развалились и потеряли дисциплину», – резюмировал после матча наставник подмосковного клуба.

Борьбы в остальных партиях не получилось. Каждый из трёх оставшихся сетов «Динамо-Ак Барс» начинало с рывка и в дальнейшем только наращивало своё преимущество. В итоге хозяйки уступили только на блоке – 10:15, зато выиграли все остальные элементы. Казаночки лучше атаковали и с позитивного, и с негативного приёма, лучше защищались (80:59) и реализовывали свои доигровки. И Зоран Терзич в итоге остался доволен своей командой.

«В первой партии игроки не были достаточно сконцентрированы. Мы попробовали изменить ротацию, чтобы Мартинес играла от связующей, а Реброва – до, но это не сработало. Однако в следующей партии мы действовали практически так, как должны, и выиграли, можно сказать, легко. Я должен быть доволен», – сказал тренер казанского коллектива.

Этой победой «Динамо-Ак Барс» создало себе отрыв. После первого круга они опережают «Заречье» на две победы и шесть очков. Неплохой задел. Но и команда Константина Ушакова может в целом быть довольна итогами первой части регулярки. Хотя праздновать некогда, встречи второго круга и битва за Суперкубок страны уже совсем скоро.