«Локомотив» страдает без Деру. Главные события 12-го тура мужской волейбольной Суперлиги

В мужской Суперлиге завершился 12-й тур. К сожалению, волейбол в нём отошёл на второй план, ведь из Новосибирска пришло очень неприятное известие: у доигровщика «Локомотива» Сэма Деру обнаружили онкологическое заболевание. Бельгиец давно играет в Суперлиге, до Новосибирска он выступал за «Динамо» и «Зенит-Казань». Сэм стал своим в России, выучил наш язык, да и вообще найти более позитивного человека сложно. Все клубы Суперлиги высказали поддержку Деру, а новосибирцы отметили, что не собираются разрывать контракт с игроком и ждут его возвращения. Мы присоединяемся к добрым пожеланиям и верим, что бельгиец справится с недугом.

«Локомотиву» нужна перестройка

Как много Деру значит для «Локомотива», показал матч с «Факелом». Новоуренгойцы – это вообще исторически не самый удобный соперник для команды Пламена Константинова. А тут, конечно, и морально сибиряки были не в лучшем состоянии. Их заряда хватило на стартовый сет, а затем гости постепенно прибрали инициативу к рукам.

Совсем не удался матч доигровщикам «Локо» Омару Курбанову и Александру Маркину: оба не добрались даже до 30% реализации атак. Симеон Николов пытался сместить акцент в центр сетки, где пара Куркаев – Лызик стабильно забивала, однако «Факел» своей подачей успешно ограничивал эту опцию. Может быть, их края не продемонстрировали запредельных цифр, но показатели всё равно были выше, чем у соперника. А ключевым фактором стала атака с негативного приёма и после защиты – здесь команда Романа Емполова была лучше.

«Все переживают не только из-за волейбола. В первую очередь как люди переживаем за парня, потому что это не какая-то там шутка или травма, это серьёзные вещи. Это не могло не сказаться, но в какие-то моменты мы должны сыграть и за него. Конечно, есть перестройка в игре, надо поменять немножко баланс. Это нормально. Мы будем идти к этому, чтобы найти баланс. Чтобы больше использовать наши сильные стороны и перекрывать некоторые недостатки, которые у нас есть», – подвёл итог встречи Константинов.

«Динамо» едва унесло ноги

Домашний матч с «Ярославичем» не сулил динамовцам проблем, однако они сами себе их создали. Константин Брянский дал шанс резервистам, но уже в первом сете пришлось возвращать игроков основы – 14:19. Сет лидеры вытащили, однако наставник бело-голубых дал второй шанс запасным. Те вновь не справились, а «Ярославич» поймал кураж и забрал не только вторую, но и третью партии.

Игроки ВК «Динамо» Фото: ВК «Динамо»

И москвичам пришлось выкладываться на 100%, чтобы перевернуть игру. Яркий матч выдал доигровщик гостей Матвей Кутлунин. Молодой невысокий парень и в Высшей лиге А не был основным игроком, а в Суперлиге до встречи с москвичами у него было всего одно очко. Тем не менее приспособиться к его игре динамовцы не смогли. А на тай-брейке его серия подач с вишенкой на торте – эйсом в самый угол площадки – превратила 3:5 в 7:5.

«Ярославич» вёл 13:11, но в решающий момент включились лидеры москвичей. Максим Сапожков сравнял счёт своей могучей подачей, Денис Богдан отыграл несколько матчболов на сложных мячах. А потом Сапожков принёс матчбол точной атакой и поставил точку эйсом. Динамовцы вырвали победу, однако «Ярославичу» большой респект за старание и яркую игру!

Что ещё было в 12-м туре?

Два «Зенита» одержали синхронные победы: Казань – над «Кузбассом», Питер – над «Оренбуржьем». У команды Владимира Алекно вернулся Владислав Бабкевич: он появлялся на площадке. Кажется, травма оказалась несерьёзной. У Казани же солировал Дражен Лубурич – 80% в атаке и четыре эйса.

«Белогорье» легко победило МГТУ на выезде. А ещё получило нового доигровщика. Из «Динамо» выкупили Ярослава Подлесных. Кажется, здесь все в выигрыше. Белгородцы получили хорошее подкрепление, москвичи – неплохую компенсацию, а сам волейболист – шанс перезагрузить карьеру. В «Динамо» Ярослав в этом сезоне практически не выходил на площадку.

«Енисей» после неудачи в игре с «Динамо» одержал важную победу в Нижнем Новгороде, где всем непросто. Хозяева не смогли навязать борьбу в первых двух сетах, но затем включились и вполне могли дотянуть и до тай-брейка. Однако красноярцы здорово защищались и реализовали свой шанс. У «Горького» же 35 очков наколотил Павел Железняков. За четыре сета он нападал 55 раз!

«Нова» на своей площадке прервала череду неудач в матче с «Динамо-Уралом». Здесь и те, и другие хорошо блокировали: 30 «чехлов» на двоих! Самарцы в концовке четвёртой партии смогли уйти со счёта 20:23. Гости застряли на подаче Романаса Шкулявичуса, который прошлый сезон провёл как раз в Уфе.

Романас Шкулявичус Фото: ВК «Нова»

«Динамо-ЛО» одержало уверенную победу над «Газпромом-Югра». Сургутяне, которые этим матчем завершали трёхматчевое выездное турне, выглядели уставшими. Старший тренер команды Алексей Рудаков прямо сказал, что хороших моментов у его подопечных в этой игре не было.

Что в турнирной таблице?

Казань теперь лидирует не только благодаря большему числу сыгранных встреч, но и по победам. А вот «Локомотив» на втором месте только потому, что набрал на два очка больше, чем петербургский «Зенит». Даже несмотря на победу «Новы», можно говорить, что первая семёрка сформировалась: разница между седьмой и восьмой командами составляет уже две победы.

13-й тур пройдёт уже в выходные: 13-14 декабря. Пожалуй, болельщикам стоит обратить особое внимание на матчи «Енисей» – «Локомотив» и «Динамо-ЛО» – «Белогорье». Любопытно, как новосибирцы в непростой ситуации продолжат свою перестройку и чья серия побед прервётся в Сосновом Бору.