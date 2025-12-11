Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, мужчины, Суперлига, главные события 12-го тура, результаты матчей, турнирная таблица

«Локомотив» страдает без Деру. Главные события 12-го тура мужской волейбольной Суперлиги
Пётр Кондаков
Мужчины, Суперлига, главные события 12-го тура
Комментарии
Казанский «Зенит» закрепился на первом месте в турнирной таблице. А новосибирцам предстоит непростая перестройка.

В мужской Суперлиге завершился 12-й тур. К сожалению, волейбол в нём отошёл на второй план, ведь из Новосибирска пришло очень неприятное известие: у доигровщика «Локомотива» Сэма Деру обнаружили онкологическое заболевание. Бельгиец давно играет в Суперлиге, до Новосибирска он выступал за «Динамо» и «Зенит-Казань». Сэм стал своим в России, выучил наш язык, да и вообще найти более позитивного человека сложно. Все клубы Суперлиги высказали поддержку Деру, а новосибирцы отметили, что не собираются разрывать контракт с игроком и ждут его возвращения. Мы присоединяемся к добрым пожеланиям и верим, что бельгиец справится с недугом.

Результаты всех матчей мужской Суперлиги

«Локомотиву» нужна перестройка

Как много Деру значит для «Локомотива», показал матч с «Факелом». Новоуренгойцы – это вообще исторически не самый удобный соперник для команды Пламена Константинова. А тут, конечно, и морально сибиряки были не в лучшем состоянии. Их заряда хватило на стартовый сет, а затем гости постепенно прибрали инициативу к рукам.

Совсем не удался матч доигровщикам «Локо» Омару Курбанову и Александру Маркину: оба не добрались даже до 30% реализации атак. Симеон Николов пытался сместить акцент в центр сетки, где пара Куркаев – Лызик стабильно забивала, однако «Факел» своей подачей успешно ограничивал эту опцию. Может быть, их края не продемонстрировали запредельных цифр, но показатели всё равно были выше, чем у соперника. А ключевым фактором стала атака с негативного приёма и после защиты – здесь команда Романа Емполова была лучше.

Суперлига — предварительный этап (м) . 12-й тур
10 декабря 2025, среда. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
1 : 3
Факел Ямал
Новый Уренгой
Локомотив: Николов, Ожиганов, Бражнюк, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Вылков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Факел Ямал: Ковальчук, Квочко, Романо, Мозжухин, Ма'а, Кротков, Андреев, Тарасенко, Крот, Сидоренко, Капранов, Казбанов, Морозов, Пипуныров

«Все переживают не только из-за волейбола. В первую очередь как люди переживаем за парня, потому что это не какая-то там шутка или травма, это серьёзные вещи. Это не могло не сказаться, но в какие-то моменты мы должны сыграть и за него. Конечно, есть перестройка в игре, надо поменять немножко баланс. Это нормально. Мы будем идти к этому, чтобы найти баланс. Чтобы больше использовать наши сильные стороны и перекрывать некоторые недостатки, которые у нас есть», – подвёл итог встречи Константинов.

«Динамо» едва унесло ноги

Домашний матч с «Ярославичем» не сулил динамовцам проблем, однако они сами себе их создали. Константин Брянский дал шанс резервистам, но уже в первом сете пришлось возвращать игроков основы – 14:19. Сет лидеры вытащили, однако наставник бело-голубых дал второй шанс запасным. Те вновь не справились, а «Ярославич» поймал кураж и забрал не только вторую, но и третью партии.

Игроки ВК «Динамо»

Игроки ВК «Динамо»

Фото: ВК «Динамо»

И москвичам пришлось выкладываться на 100%, чтобы перевернуть игру. Яркий матч выдал доигровщик гостей Матвей Кутлунин. Молодой невысокий парень и в Высшей лиге А не был основным игроком, а в Суперлиге до встречи с москвичами у него было всего одно очко. Тем не менее приспособиться к его игре динамовцы не смогли. А на тай-брейке его серия подач с вишенкой на торте – эйсом в самый угол площадки – превратила 3:5 в 7:5.

«Ярославич» вёл 13:11, но в решающий момент включились лидеры москвичей. Максим Сапожков сравнял счёт своей могучей подачей, Денис Богдан отыграл несколько матчболов на сложных мячах. А потом Сапожков принёс матчбол точной атакой и поставил точку эйсом. Динамовцы вырвали победу, однако «Ярославичу» большой респект за старание и яркую игру!

Суперлига — предварительный этап (м) . 12-й тур
09 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Ярославич
Ярославль
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Ярославич: Хрусталёв, Бобров, Насри, Шустров, Лаптев, Поторочин, Свентицкис, Чивель, Мельянац, Кассель, Кутлунин, Драгунов, Кураш, Жигалов

Что ещё было в 12-м туре?

Два «Зенита» одержали синхронные победы: Казань – над «Кузбассом», Питер – над «Оренбуржьем». У команды Владимира Алекно вернулся Владислав Бабкевич: он появлялся на площадке. Кажется, травма оказалась несерьёзной. У Казани же солировал Дражен Лубурич – 80% в атаке и четыре эйса.

«Белогорье» легко победило МГТУ на выезде. А ещё получило нового доигровщика. Из «Динамо» выкупили Ярослава Подлесных. Кажется, здесь все в выигрыше. Белгородцы получили хорошее подкрепление, москвичи – неплохую компенсацию, а сам волейболист – шанс перезагрузить карьеру. В «Динамо» Ярослав в этом сезоне практически не выходил на площадку.

Кто стал лучшим игроком 11-го тура?
Собрались как-то кубинец, итальянец и русский… Это не шутка, а выбор главной звезды тура!
Рейтинг
Собрались как-то кубинец, итальянец и русский… Это не шутка, а выбор главной звезды тура!

«Енисей» после неудачи в игре с «Динамо» одержал важную победу в Нижнем Новгороде, где всем непросто. Хозяева не смогли навязать борьбу в первых двух сетах, но затем включились и вполне могли дотянуть и до тай-брейка. Однако красноярцы здорово защищались и реализовали свой шанс. У «Горького» же 35 очков наколотил Павел Железняков. За четыре сета он нападал 55 раз!

«Нова» на своей площадке прервала череду неудач в матче с «Динамо-Уралом». Здесь и те, и другие хорошо блокировали: 30 «чехлов» на двоих! Самарцы в концовке четвёртой партии смогли уйти со счёта 20:23. Гости застряли на подаче Романаса Шкулявичуса, который прошлый сезон провёл как раз в Уфе.

Романас Шкулявичус

Романас Шкулявичус

Фото: ВК «Нова»

«Динамо-ЛО» одержало уверенную победу над «Газпромом-Югра». Сургутяне, которые этим матчем завершали трёхматчевое выездное турне, выглядели уставшими. Старший тренер команды Алексей Рудаков прямо сказал, что хороших моментов у его подопечных в этой игре не было.

Что в турнирной таблице?

Казань теперь лидирует не только благодаря большему числу сыгранных встреч, но и по победам. А вот «Локомотив» на втором месте только потому, что набрал на два очка больше, чем петербургский «Зенит». Даже несмотря на победу «Новы», можно говорить, что первая семёрка сформировалась: разница между седьмой и восьмой командами составляет уже две победы.

Турнирная таблица мужской Суперлиги

13-й тур пройдёт уже в выходные: 13-14 декабря. Пожалуй, болельщикам стоит обратить особое внимание на матчи «Енисей» – «Локомотив» и «Динамо-ЛО» – «Белогорье». Любопытно, как новосибирцы в непростой ситуации продолжат свою перестройку и чья серия побед прервётся в Сосновом Бору.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android