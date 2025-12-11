Первый круг остался за Казанью! Главные события 13-го тура женской Суперлиги

13-й тур женской Суперлиги завершил первый круг регулярного чемпионата. Теперь можно подвести промежуточные итоги. В тройке лидеров – казанское «Динамо-Ак Барс», «Заречье-Одинцово» и «Уралочка-НТМК». В группу аутсайдеров входят «Минчанка», краснодарское «Динамо» и «Енисей». Остальные же команды бьются за свои места в турнирной таблице.

Рассказываем, что интересного было в последнем туре первого круга.

Несломленная Казань

Очная встреча «Динамо-Ак Барс» и «Заречья-Одинцово» красиво разрешила спор этих команд за первое место в турнирной таблице. Право остаться на вершине в непростой борьбе застолбила за собой Казань. Команда Зорана Терзича уже второй сезон подряд никому не уступает первую строчку на экваторе Суперлиги. Но, как известно, это ещё не гарантия золота.

Это была интригующая игра, в которой даже главные забойщицы казанского «Динамо» Брайелин Мартинес и Гайла Гонсалес отправились отдыхать после непростого начала матча. Но встряска пошла доминиканкам на пользу. Именно эти волейболистки стали сами результативными игроками по итогам матча: Гайла забила 17 из 36 и без единой ошибки в нападении, а Мартинес удивила всех тем, что сделала из 8% своего позитивного приёма 54% результативной атаки. Доигровщица 24 раза поразила площадку соперника своими ударами, два очка выиграла на блоке и одно смогла заработать на подаче.

В составе «Заречья» таких бомбардиров не нашлось. Три доигровщицы, которые выходили на площадку, показали весьма скромные результаты: Бирюкова – 24%, Богданова и Сперскайте и того меньше – по 14%. Отдуваться за крайних игроков опять пришлось Юлии Бровкиной. Центральная снова стала главной добытчицей очков – 15. Не зря Бровкина сейчас входит в топ-3 самых результативных игроков лиги с 215 набранными очками, пропуская вперёд только Киси Насименто (235) и Брайелин Мартинес (216). Но одних усилий Юлии для победы с командой, доминирующей в Суперлиге, всё-таки было недостаточно.

«Морской бой» в Туле

Если в битве лидеров главная драма развернулась уже в первом сете, то в Туле напряжение держалось все пять партий. «Корабелка» и «Тулица» сыграли в настоящий морской бой, в котором сдали нервы у главного тренера хозяек Алексея Лазневого. Наставника с досады пнул мяч ногой, и первому судье пришлось показать Лазневому красную карточку, после которой «горячий» тренер уже досматривал матч за пределами игровой площадки.

А начинался матч вполне оптимистично для «Тулицы». Своими успешными действиями у сетки хозяйки площадки быстро завладели инициативой и на протяжении всей партии держали «Корабелку» на приличном расстоянии.

Однако во втором сете дерзкая молодёжь Светланы Сафроновой смогла переломить ход встречи. Гостьи не опустили руки и ввязались в «драку». И в какой-то момент показалось, что такая погоня только раззадорила команду из Санкт-Петербурга, добавила им дополнительных сил и эмоций на борьбу. Гостьи стали цепляться за каждый мяч в каждом розыгрыше и буквально выгрызли себе победу в следующих двух партиях, которые вышли за привычные рамки 25 очков.

После такой упорной борьбы «Корабелка» немного выдохнула, чем сразу же воспользовались хозяйки площадки. «Тулица» подарила надежду своим болельщикам и перевела встречу в пятый укороченный сет. Вот только радость на этом и закончилась, поскольку тай-брейк остался за петербурженками.

Игроки «Корабелки» Фото: vc-korabelka.ru

В такой упорной игре всё решили атаки и отдельные игровые нюансы. «Тулица» была сильна во всех компонентах, кроме нападения: атака – 40% против 42% у «Корабелки», блок – 15:12, подача – 6:1, приём 61% позитива против 50%.

Эта трудовая победа позволила новичкам из Санкт-Петербурга основательно закрепиться в зоне плей-офф, переместившись на седьмую строчку. «Тулицу» же от заветной восьмёрки на данный момент отделяет одна победа.

Что ещё было в 13-м туре?

Тройка команд, которые идут следом за группой лидеров: «Локомотив», «Ленинградка» и московское «Динамо» свои матчи выиграли.

Краснодарское «Динамо» в каждой партии оказывало должное сопротивление калининградским волейболисткам, только ни одну концовку команда Алексея Бабешина выиграть не смогла. Поэтому «Локо» увёз из Краснодара сухую победу. «Динамо-Метар» и «Протон» смогли удивить «Ленинградку» и московское «Динамо» в первых сетах. Но затем фавориты вернулись во встречу благодаря отличной игре на сетке. После 13-го тура «Локомотив», «Ленинградка» и «Динамо» имеют в своём активе по восемь побед.

«Омичка», цепляющаяся за зону плей-офф, также одержала успех в Минске. Команда Александра Кошкина дала слабину лишь во втором сете, после чего собралась и довела встречу до логического конца. А то, что «Протон» оступился в матче с «Динамо», дало шанс сибирячкам запрыгнуть в восьмёрку.

Что в турнирной таблице?

«Динамо-Ак Барс» оторвалось от соперниц на две победы, а вот «Заречье», потерпев второе поражение подряд, подпустило к себе и «Уралочку» и тройку преследователей: «Локомотив», «Ленинградку» и московское «Динамо».

Встречи 14-го тура состоятся уже на этой неделе, основная часть из них будет сыграна в выходные 13 и 14 декабря. В понедельник, 15 декабря, тур завершится двумя матчами. Особое внимание обращает на себя встреча «Уралочки-НТМК» и «Ленинградки». В первом матче жёлто-чёрным чудом, а точнее, эйсами Ксении Меньшиковой удалось избежать поражения на своей площадке. Посмотрим, получится ли у уральских волейболисток взять реванш у себя дома.