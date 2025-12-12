Эти игроки привели команды к победам разными путями! Кто из них был лучшим в 12-м туре?

12-й тур мужской Суперлиги раскрыл представителей разных волейбольных профессий. Яркие атаки, ювелирные передачи, непроходимый блок – как оценить, что важнее и что ярче? На этот вопрос ответите вы!
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Максим Сапожков («Динамо»)
Диагональному москвичей пришлось буквально спасать свой клуб в матче с «Ярославичем». Для начала во многом благодаря его усилиям динамовцы забрали первый сет, в концовку которого заходили с «-5». А по-настоящему Максим проявил себя на тай-брейке. Эйс при счёте 12:13, два отыгранных матчбола, наконец брейковый мяч в атаке и победная точка с подачи. 12 очков только в укороченной партии! А всего у нападающего набралось их 33. Да, по ходу матча Сапожков многовато проигрывал (10 потерь в атаке), но классный игрок как раз и отличается от хорошего тем, что даёт результат в самый нужный момент. Да и полезность «+17», несмотря на все ошибки, говорит о многом.
Майка Ма'а («Факел-Ямал»)
Пока что лучший матч американца в нашей Суперлиге. «Факел» выиграл не где-нибудь а в неприступном Новосибирске, а Майка переиграл Симеона Николова. А это уже говорит о многом. У него и нападающие неплохо себя чувствовали, да и сам Ма'а отличился в плане набора очков. За четыре сета он набрал семь. Четыре успешные атаки, два блока и эйс. Кстати, именно серия подач американского связующего стала решающей в четвёртом сете — одна навылет, а ещё дважды уренгойцы получили мяч без атаки соперника.
Михаил Падо («Нова»)
Блокирующему «Новы» не совсем удался матч в атаке, но нельзя проигнорировать его основную деятельность. Восемь «чехлов» за четыре сета – показатель гроссмейстерский. Почти половина от командных 19. К тому же дважды Михаил встал на пути нападающих «Динамо-Урала» в концовке четвёртой партии, где самарцы уступали 20:23. Он сначала сравнял счёт, а затем и принёс победу, реализовав тем самым первый же матчбол.