Сможет ли кто-то сравниться с Мартинес? Выбираем главную звезду 13-го тура Суперлиги

Волейбол

Волейбол, женская Суперлига, лучший игрок 13-го тура: Брайелин Мартинес, Виктория Пушина, Елизавета Нестерова

Елена Коваленко
Женская Суперлига, лучший игрок 13-го тура
Брайелин помогла казанскому «Динамо» закрепиться на первом месте. Но блистала не она одна!

13-й тур женской Суперлиги завершил первый круг регулярного чемпионата. Теперь с уверенностью можно сказать, что «Динамо-Ак Барс» – единоличный лидер. Команда Зорана Терзича обыграла «Заречье-Одинцово» и увеличила отрыв от прямого конкурента. Ключевую роль в этой победе сыграла доминиканская звезда казанского клуба Брайелин Мартинес. Важные для себя победы одержали также «Динамо» из Москвы и «Корабелка». И в этих командах тоже были волейболистки, ярко проявившие себя.

Кто показал себя лучше всех – решать вам!

Что интересного было в 13-ом туре:
Первый круг остался за Казанью! Главные события 13-го тура женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓»
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 13-го тура женской Суперлиги
Виктория Пушина («Динамо» Москва)
Фото: vldinamo.ru
1 место

Виктория Пушина («Динамо» Москва)

Центральная блокирующая московского «Динамо» – новичок нашего рейтинга. В принципиальном матче с саратовским «Протоном» Виктория выделялась своей игрой на блоке. И из 17 общекомандных очков в этом элементе центральная бело-голубых поставила больше половины – девять! Это лучший показатель по блокам среди всех команд! По общему количеству очков Пушина завершила матч наравне с главными бомбардирами команды – Наталией Гончаровой и Ириной Капустиной. Отличный показатель.

Брайелин Мартинес («Динамо-Ак Барс»)
Фото: dinamo-kazan.com
2 место

Брайелин Мартинес («Динамо-Ак Барс»)

Главная атакующая мощь казанского клуба – Брайелин Мартинес – впервые попала в наш рейтинг. И тем ценнее, что доигровщица сделала это после матча двух лидеров. Доминиканская волейболистка успешно вернулась в игру после того, как Зоран Терзич усадил её на скамейку в первом сете матча с «Заречьем». Вернувшись со свежими силами Мартинес была неудержима на сетке: поставила два блока на Сперскайте, а атаке и вовсе творила чудеса, забивая каждый полученный мяч. Доигровщица по очкам в одиночку выиграла целую партию для своей команды. Брайелин завершила матч с 27 набранными баллами, 24 из которых были добыты в нападении. Игру с основным конкурентом доминиканка завершила с показателем полезности «+23».

Елизавета Нестерова («Корабелка»)
Фото: vk.com/korabelka_vk
3 место

Елизавета Нестерова («Корабелка»)

Основная доигровщица «Корабелки», пропускавшая матч с краснодарским «Динамо», в этом туре сходу «нырнула» в пятисетовик в Туле. Связующая Ирина Филиштинская с первой партии стала грузить волейболистку своими передачами, и, надо сказать, доигровщица не подвела. Из 52 полученных мячей Нестерова забила 22. Также она смогла выдержать нагрузку на приёме на приличном уровне 44%, хотя подавали в волейболистку больше всех.

