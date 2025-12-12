Сможет ли кто-то сравниться с Мартинес? Выбираем главную звезду 13-го тура Суперлиги

13-й тур женской Суперлиги завершил первый круг регулярного чемпионата. Теперь с уверенностью можно сказать, что «Динамо-Ак Барс» – единоличный лидер. Команда Зорана Терзича обыграла «Заречье-Одинцово» и увеличила отрыв от прямого конкурента. Ключевую роль в этой победе сыграла доминиканская звезда казанского клуба Брайелин Мартинес. Важные для себя победы одержали также «Динамо» из Москвы и «Корабелка». И в этих командах тоже были волейболистки, ярко проявившие себя.

Кто показал себя лучше всех – решать вам!

