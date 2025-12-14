«Динамо-Ак Барс» потерпело неожиданное поражение. Что случилось в матче с «Протоном»?

Лидер женской Суперлиги начинает второй круг с неудачи. Но всё равно сохраняет за собой первое место.

Саратовский «Протон» в этом сезоне не раз удивлял болельщиков своими результатами. Команда по праву считается самой непредсказуемой в Суперлиге. Так, например, подопечные Юрия Маричева в первом круге обыграли двух претендентов на медали – «Уралочку-НТМК» и калининградский «Локомотив». Но в то же время не справились с аутсайдерами: краснодарским «Динамо» и «Енисеем» – командами, замыкающими турнирную таблицу.

Вот и стартовый матч второго круга регулярного чемпионата подарил ещё одну неожиданность. Саратовские волейболистки сенсационно одолели лидера чемпионата – «Динамо-Ак Барс». А ещё ценнее победа «Протона» становится, если учитывать, что добыта она была на площадке в Казани.

Давайте, разбираться, почему это произошло.

Всё решили блок и атака

Если оглядываться на первую встречу, которая была проведена в Саратове, то там в глаза бросались высокие показатели «Динамо-Ак Барс» на сетке. Тогда Казань выиграла нападение: 48% реализованных атак Казани против 34% – у «Протона». За командой Зорана Терзича было и более чем двукратное преимущество на блоке – 18:7. Это и предопределило победу казанских волейболисток.

В ответном матче всё снова свелось к этим двум элементам: атаке и блоку. Только в этот раз «Динамо-Ак Барс» полностью провалило свой главный элемент – блок. Казаночки за пять партий смогли набрать всего 10 очков, в то время как «Протон» накрыл 17 ударов хозяек. Да и в нападении саратовская команда, пусть и немного, но всё же превзошла соперниц, реализовав 39% своих шансов против 38% у Казани. «Динамо-Ак Барс» выиграло только подачу-приём. Однако это не те компоненты, которые решали исход встречи.

Брайелин Мартинес в атаке Фото: dinamo-kazan.com

Неудачный день для Мартинес

Безусловно, потеря Брайелин Мартинес в начале четвёртого сета выбила Казань из равновесия. Но это больше психологический момент. Да, доминиканская доигровщица – лидер атак Казани, однако и первый матч с «Протоном» у неё не получился. Тогда Брайелин завершила встречу с реализацией 24%. Вот только в Саратове на выручку команде пришла Камилла Реброва, которая наравне с Гайлой Гонсалес стабильно набирала очки. В ответном же матче казанские доигровщицы, выходившие на площадку, отметились скромными показателями результативности: Гатина – 35%, Реброва – ещё меньше: 21%. Лишь Гайла Гонсалес дотянула до 20 очков при реализации атаки на уровне 43%.

Зато «Протон» был единым сплочённым коллективом без слабых мест. Все три «угла» отыграли на хорошем уровне: Терри Энвеонву и Геращенкова набрали по 17 очков, Котикова – 14. Но боевой настрой всем задали уверенные действия доигровщицы Екатерины Геращенковой, вышедшей на площадку, когда её команда летела 0:5 во втором сете. Капитан ворвалась в игру как ураган, сокрушив казанскую защиту своими ударами. Неудивительно, что по итогам встречи именно Екатерина стала лучшей с 20 выигранными мячами.

Радость игроков «Протона» Фото: dinamo-kazan.com

Для «Динамо-Ак Барс» это вообще первый матч из пяти сетов, сыгранный в текущем чемпионате, но второе поражение в сезоне. Впрочем, даже осечка позволяет Казани сохранить единоличное лидерство в Суперлиге. Ну а «Протон» возвращается в зону плей-офф – команда поднялась на седьмое место.