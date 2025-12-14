На одном дыхании. «Уралочка» обыграла «Ленинградку» в центральном матче тура

Матч «Ленинградка» — «Уралочка-НТМК» в первом круге стал настоящей битвой двух лидеров, которые не хотели уступать друг другу. Определять победителя в Санкт-Петербурге пришлось в лотерейном пятом сете, и тогда крепче нервы оказались у команды Александра Кашина.

Повторная встреча тоже могла бы стать центральным матчем тура, но у «Ленинградки» возникли большие сложности с составом. Из-за проблем со здоровьем основа жёлто-чёрных недосчиталась сразу трёх игроков: Анастасии Гарелик, Дарьи Малыгиной и Валерии Романовой. Их место на площадке заняли Виктория Руссу, Анастасия Светник и Валерия Харлова соответственно. Гостьям пришлось играть в непривычном для себя сочетании. И борьба, которая ожидалась до начала встречи, завязалась лишь под занавес матча.

На старте встречи связующие обеих команд стали задействовать не только крайних нападающих, но и центр сетки. На подачах Ольги Вагановой «Уралочка» сделала первый рывок, убежав на «+4». «Ленинградка» пыталась устроить погоню, однако ей мешали мощные атаки хозяек, и к середине сета у уральских волейболисток уже было двукратное преимущество. Сами гостьи всё никак не могли пробиться через стену из рук блокирующих «Уралочки». Хорошие действия у «Ленинградки» получались эпизодически. Команда Михаила Карполя без особых проблем забрала партию и повела в счёте.

Второй игровой отрезок прошёл в более упорной борьбе. На площадку у «Ленинградки» вернулась Валерия Романова, и «Уралочка» вышла вперёд лишь на подачах Бранки Тицы. Впрочем, сами «пчёлки» периодически помогали хозяйкам набирать очки, допуская невынужденные ошибки. Но и уральские волейболистки действовали чётко, разыгрывали свои комбинации как по нотам.

И вновь середина партии стала решающей. У хозяек к результативному нападению ещё и добавилась сложная подача, которая остановила все попытки гостей сравнять счёт. Второй сет «Уралочка» тоже оставила за собой.

«Уралочка-НТМК» — «Ленинградка» Фото: leningradka.spb.ru

Уральский коллектив доминировал на блоке на протяжении всего матча, а жёлто-чёрные свои первые очки в этом элементе набрали лишь в третьем сете. Ещё они наладили приём и даже ненадолго перехватили лидерство. Острые атаки Рубан и Руссу держали команду с берегов Невы на плаву. Теперь уже хозяйкам пришлось играть роль догоняющих, и только к концовке партии они сравняли счёт – 20:20. В концовке всё снова решил брак петербургской команды. «Ленинградка» в третьем сете добавила во всех компонентах, однако так и не смогла убрать свои огрехи. Елизавета Протопопова принесла «Уралочке» матчбол, который сама же и реализовала с первой попытки – 3:0.

«Уралочка-НТМК», одержав победу, сохранила за собой третье место в турнирной таблице. При этом у них в запасе ещё есть несыгранный матч 13-го тура. «Ленинградка» тоже пока остаётся на своём, пятом месте. Но только до того момента, пока не сыграют свою встречу московское «Динамо» и «Корабелка. Потому что одна из этих команд точно потеснит жёлто-чёрных.