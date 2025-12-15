«Противно смотреть на вас». Поражение петербургского «Зенита» и другие итоги 13-го тура

Регулярный этап чемпионата России по волейболу приближается к своему экватору, позади остался уже 13-й тур Суперлиги. Он ознаменовался сенсацией в Новом Уренгое, где «Факел» неожиданно для всех обыграл петербуржский «Зенит», и несколькими упорными сражениями. Рассказываем о главных событиях!

«Факел» опять обыграл топ-соперника!

Будем называть вещи своими именами: клуб из Нового Уренгоя завалил старт сезона, но в последних двух турах команду Романа Емполова словно подменили. Две победы в матчах с лидерами! В 13-м туре ямальцы на своей площадке переиграли «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Тут даже и анализировать нечего. «Факел» просто был лучше во всех элементах. Хозяева качественнее подавали, принимали и атаковали. Более-менее равная ситуация на блоке, но и здесь на один больше у уренгойцев. Всё, что удалось гостям – забрать второй сет, где они сразу убежали вперёд. В остальных партиях «Факел», может быть, и не феерил, однако выглядел куда увереннее.

У «Зенита» в стартовый состав вернулся Владислав Бабкевич, но он совсем не в форме. Всего 13 реализованных атак из 42 при 10 проигранных мячах — это скромные 7% эффективности. Не лучше были дела и у Станислава Динейкина, а Марлон Янт в одиночку просто не вывез. К тому же петербуржцы хуже выглядели в доигровках – 29% против 42% у хозяев. Ну и подавали северяне здорово. Когда ещё можно будет увидеть четыре ошибки на приёме у Жени Гребенникова? А здесь это случилось! Всего у петербуржцев 14 ошибок в этом элементе – почти на половину партии.

Владимир Алекно не стеснялся в выражениях в тайм-аутах: в одном из них прямо заявил, что ему противно смотреть на свою команду, а также напомнил, что сопоставимые с петербуржцами деньги получают только два игрока «Факела». Но и это не помогло. Заслуженная победа уренгойцев.

«Белогорье» уступило в Сосновом Бору

«Динамо-ЛО» и «Белогорье» выдали настоящий триллер, который, как и положено, завершился в пяти партиях. Хозяева вышли на матч в своей версии «куражной» формы, взяв за пример историю казанского «Зенита». У команды Алексея Вербова магия комплекта продлилась аж 30 матчей. Посмотрим, на сколько хватит куража у «Динамо-ЛО», однако начало положено.

У белгородцев дебютировал Ярослав Подлесных. Картины он не испортил, но и икс-фактором не стал. Оно и понятно – слишком долго не играл в «Динамо», нужно набирать форму. А вот Иван Яковлев уже в отличных кондициях. Центральный стал самым результативным в матче – 26 очков за пять партий! Для его амплуа – невероятная цифра. Роман Порошин не стеснялся заигрывать Ивана, тот получил столько же передач, сколько и его тёзка Подребинкин, но тот всё же диагональный, что предполагает немного другую загрузку.

Иван Яковлев Фото: ВК «Белогорье»

Одним из ключевых моментов в матче стала третья партия, которую хозяева вытащили со счёта 16:22. Настоящей стеной встал блок сосновоборцев – пять «чехлов» на этом отрезке, причём закрыли пятерых нападающих. К чести «львов», этот удар они пережили и оставили за собой четвёртый сет. А пятая партия оказалась испытанием на прочность для обеих команд. Её итог – 21:19 в пользу хозяев, у которых солировал Осниэль Мельгарехо. Белгородцы отыграли семь матчболов, при счёте 19:19 не реализовали свою контратаку, и с восьмой попытки «Динамо-ЛО» всё же добыло победу.

«Локомотив» собрался и выиграл!

«Локомотив», потеряв Сэма Деру, уступил «Факелу», после чего отправился на сложный выезд в Красноярск. И начало игры подтвердило опасения болельщиков из Новосибирска – хозяева выглядели лучше и забрали первый сет.

Однако развить успех у красноярцев не получилось, и «Локо» постепенно успокоился и прибрал инициативу к рукам. Полетела подача, заработал блок, да и в атаке хозяева стали проседать. А у гостей, наоборот, реализация практически у всех вышла за 60%. Не получается пока только у Александра Маркина, он второй матч подряд в минусе, однако ему сейчас сложнее всех, приходится адаптироваться к игре в старте. Так или иначе – есть важнейшая победа новосибирцев.

«Я доволен – команда вернула спокойствие и уверенность. Честно говоря, я и сам был спокоен. Знал, что нам нужно не перегореть, а успокоиться и играть в свою игру. Несмотря на неудачное начало, чувствовал, что мы всё равно покажем свою игру, так и произошло», – сказал Пламен Константинов.

Что ещё было в 13-м туре?

Пятисетовую зарубу выдали «Оренбуржье» и «Кузбасс». Кемеровчане, которые уже давно не могут выиграть, вели по сетам 2:1, однако получили разгром в четвёртой партии – 10:25. Тай-брейк команда Сергея Троцкого начала с рывка, но быстро упустила преимущество, а в концовке сибиряки в который раз оказались хуже. Стабильность и психологическая устойчивость – две важных составляющих, которых не хватает «Кузбассу». Ну а оренбуржцы смогли одержать уже четвёртую победу. Это шаг вперёд в сравнении с предыдущим сезоном.

«Зенит-Казань» в тренировочном режиме обыграл МГТУ. «Студенты», понимая, что шансов против действующего чемпиона практически нет, приехали в Казань без ряда лидеров, ведь у них впереди принципиальный матч в Оренбурге. Для команды Алексея Вербова эта встреча была последней проверкой перед матчами за Суперкубок. Получились быстрые и будничные 3:0.

3:0 случились и в Сургуте, где «Нова» неожиданно уверенно переиграла «Газпром-Югра». Самарцы были хороши в атаке и на блоке – 16 «чехлов» за три партии. Сургутяне же на этот раз не очень здорово подавали, да и в плане организации игры ничего неожиданного сопернику предложить не смогли.

Игроки «Новы» Фото: МВК «Нова»

Болельщики «Ярославича» после очень яркого матча с «Динамо» ждали дома победы во встрече с «Горьким», однако получили сухое поражение. Видимо, ярославцы слишком много эмоций оставили в Москве. Принимали хозяева лучше, но конвертировать это в высокие показатели в атаке не смогли. А нижегородцы выглядели куда интереснее с возвращением в строй основного связующего Дмитрия Филиппова.

«Динамо» в Москве не повторило ошибок предыдущего тура и уверенно переиграло «Динамо-Урал». У уфимцев после длительной паузы, связанной с травмой, вернулся в строй Роман Поталюк. Это может стать серьёзным подспорьем для команды, однако нужно время. Пока же – 0:3.

Что в турнирной таблице?

«Зенит-Казань» продолжает лидировать, его преследуют «Локомотив» и «Динамо». А вот у петербуржского «Зенита» уже четыре поражения, и его поджимает «Белогорье», уступающее только одно очко. До лидера уже три победы – такое сложно будет отыграть даже до конца регулярки.

«Факел» после двух своих побед поднялся на девятое место, но до восьмой строчки – ещё две победы. Шаг вперёд в борьбе за попадание в плей-офф сделали «Оренбуржье» и «Горький». У аутсайдеров же ничего не изменилось: у МГТУ и «Кузбасса» дела плохи, «Ярославич» и «Динамо-Урал» теоретически могут рассчитывать на большее, но пока отстают от главных конкурентов.

14-й тур будет усечённым. «Зенит-Казань» и «Динамо-ЛО» свой матч уже сыграли, а «Динамо» и «Газпром-Югра» перенесли встречу на январь. Тур пройдёт в три дня – с 19 по 21 декабря, а центральная встреча, конечно, состоится в Санкт-Петербурге, где «Зенит» примет «Локомотив».