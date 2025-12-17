Необычный топ-3 лучших игроков тура: два рекордсмена в центре сетки и кубинский бомбардир

В 13-м туре мужской Суперлиги было много классных индивидуальных выступлений. Выбор трёх игроков оказался нелёгким. В итоге мы включили в топ-3 даже представителя проигравшей команды – уж очень он был хорош.
Но кто был лучшим? Решать вам!
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Голосование будет продолжаться до 12:00 субботы, 20 декабря.
Иван Яковлев («Белогорье»)
Белгородцы уступили в сосновоборском триллере, но не отметить Ивана нельзя. Центральный блокирующий стал лучшим бомбардиром матча, набрав 26 (!) очков. Порошин охотно пасовал Яковлеву, а тот добил до пола две трети мячей, поставил семь блоков и добавил к этому три эйса. Многовато ошибся на подаче (семь раз). Но всё равно цифры у него запредельные для центрального!
Александр Ткаченко («Оренбуржье»)
Центральный Александр Ткаченко из Оренбурга показал потрясающие цифры для игрока своей позиции: 20 очков, семь блоков, эйс и 71% реализации атак. Кроме того, на его счету победное очко – заколотил переходящий мяч. Ещё в прошлом году Ткаченко выступал в Высшей лиге А, а сейчас он один из лидеров команды, которая должна попасть в плей-офф по итогам регулярки.
Осниэль Мельгарехо («Динамо-ЛО»)
Кубинский доигровщик «Динамо-ЛО» сыграл главную роль в победе над «Белогорьем». 23 очка при показателе полезности «+4». Не сказать, что его эффективность была выдающейся в целом по матчу: 45% реализации, четырежды попал под блок, ещё дважды ошибся в приёме. Однако есть важное «но»: кубинец включался на полную в самые важные моменты. В третьем сете помог команде уйти с «-6», поставив два блока. На тай-брейке же справился в самые ответственные моменты, забив пять мячей. Собственно, матчбол реализовал тоже он. Важно отметить и то, что в составе сосновоборцев не пошла игра у Романа Мурашко, поэтому на Осниэля легла двойная нагрузка.