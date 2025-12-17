«Как смогли, так и сыграли». 14-й тур Суперлиги подарил сразу несколько неожиданностей

Второй круг регулярки в женской Суперлиге начался феерично. Уже в первый игровой день 14-го тура в Казани произошла суперсенсация: «Протон» в гостях одолел «Динамо-Ак Барс». Но, кроме саратовской команды, ещё два клуба отыгрались за поражения на старте чемпионата. Своим соперницам отомстили «Уралочка-НТМК» и «Тулица». Разбираемся, как это получилось.

Неожиданность в Казани

Итак, главное событие тура – поражение «Динамо-Ак Барс», уверенно занимающего первое место, от «Протона», располагавшегося на девятой строчке в турнирной таблице, причём на домашней площадке. А ведь Казань уже два года не проигрывала дома на предварительном этапе чемпионата страны!

Всё это было настолько дерзко и неожиданно, что теперь всем понятно: с командой Юрия Маричева надо считаться. Хотя те же «Уралочка» и «Локомотив» на своём опыте всё это прочувствовали несколько раньше.

«Динамо» само создало себе сложности. Казанские волейболистки вели по ходу матча, но не дожали соперниц в четвёртом сете. В то же время сработал козырь Маричева – доигровщица Екатерина Геращенкова, вышедшая вместо Демидовой и ставшая основным адресатом передач. Именно выход капитана стал искрой, от которой возгорелось пламя игры «Протона». Победа получилась яркой и вернула саратовскую команду в зону плей-офф.

Реванш на Урале

Ожидалось, что встреча «Уралочки» и «Ленинградки» станет кульминацией тура. Но вирус гриппа внёс свои коррективы: петербурженки остались сразу без нескольких игроков основы. Александру Кашину пришлось пересобирать команду, и о равной борьбе в матче речи уже не было – выстоять бы!

Только в третьем сете команда с берегов Невы смогла набрать больше 20 очков. Во многом за счёт блока, которого у «Ленинградки» вообще не было в двух первых партиях. Но чтобы зацепиться за сет, не хватило качественной атаки и чистоты. Хозяйки легко победили и сохранили за собой третье место. А «Ленинградка» пропустила московское «Динамо» и отступила на шестое.

«У нас не было сегодня полкоманды. В принципе, ожидать чего-то другого вряд ли было возможно. Некоторые девочки вышли и смогли сыграть, спасибо им большое. Ещё утром стоял вопрос о том, что нам не хватит людей, чтобы даже выйти на матч. Но мы вышли, чтобы не срывать расписание. Как смогли, так и сыграли», – высказался Александр Кашин в послематчевом интервью.

Жара в Омске

В Омске красноярский «Енисей» был явно нацелен на то, чтобы отыграться за поражение в домашних стенах в 1-м туре регулярного чемпионата. Команда Николая Вахрушева совершила классический камбэк, отыгравшись с 0:2. Вот только сил, потраченных на погоню, на тай-брейке и не хватило. Игра «Енисея» рассыпалась в одной расстановке как карточный домик – 0:5. А в итоге «Омичка» забрала пятую партию с красноречивым счётом 15:5.

Хотя Красноярск мог пустить встречу и по другому сценарию. Отдав первую партию, «Енисей» вёл во второй 24:20. И даже вроде был добыл 25-е очко, но тренерский штаб «Омички» взял видеоповтор, по итогам которого радость пришлось погасить. После такого эмоционального потрясения команда из Красноярска уже не оправилась, а Омск совершил рывок и выиграл 27:25.

Победа в пяти сетах позволила команде Кошкина сделать ещё один шаг вверх и занять седьмую строчку. Однако и «Енисей», набравший одно очко, продвинулся по турнирной таблице, опередив «Минчанку» и поднявшись на 12-е место.

Игроки «Омички» Фото: dinamo-kazan.com

Что ещё было в 14-м туре?

«Тулица» взяла убедительный реванш за поражение в первом круге. Краснодарское «Динамо» в гостях сопротивлялось только первые два сета, а в заключительной партии южанки смогли набрать всего 11 очков.

Претенденты на медали – «Заречье», калининградский «Локомотив» и московское «Динамо» – все закрепили свои победы, добытые в 1-м туре. Динамовки и зареченки сыграли «на ноль» с «Корабелкой» и «Динамо-Метар» соответственно. А вот действующий чемпион всё же отдал один сет белорусской «Минчанке». В Калининграде, кстати, случился удивительный парад эйсов на любой вкус. На двоих команды сделали сразу 23 подачи навылет!

Что в турнирной таблице?

Неожиданная осечка «Динамо-Ак Барс» позволила «Заречью» сократить отставание. Подмосковная команда – снова в одной победе от лидера Суперлиги. «Уралочка-НТМК» и калининградский «Локомотив» идут на равных по количеству побед, но у уральской команды в запасе есть несыгранный матч, который может позволить ей занять чистое третье место в таблице.

Встречи 15-го тура пройдут с 24 по 27 декабря – после небольшой паузы, во время которой будет разыгран Суперкубок России. Особое внимание обращают на себя встречи в Санкт-Петербурге и в Одинцове. В Северной столице «Ленинградка» постарается взять реванш за обидный проигрыш в Омске. Такого же план придерживается и команда Константина Ушакова, которая попытается отыграться за «сухарь», полученный от «Уралочки-НТМК» на выезде.