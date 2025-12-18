Капитан «Протона» помогла сотворить суперсенсацию. Но станет ли она главной звездой?

В голосовании за звание лучшего игрока 14-го тура женской волейбольной Суперлиги всё зависит от вас.

Тройка лидеров женской Суперлиги после 14-го тура не изменилась, но неожиданная подножка от саратовского «Протона» казанскому «Динамо-Ак Барс» вернула интригу в сражении за первое место.

14-й тур женской Суперлиги дал старт второму кругу регулярного чемпионата. Тройка лидеров не изменилась, но вернулась интрига в борьбу за первое место, потому что «Заречье-Одинцово» и «Уралочка-НТМК» свои матчи выиграли. Козырь в рукаве Юрия Маричева Екатерина Геращенкова сыграла ключевую роль в сенсационной победе саратовского клуба. Значимые для себя победы также одержали «Тулица» и «Омичка». И в этих командах нашлись волейболистки, ярко проявившие себя.

