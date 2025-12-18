Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, женская Суперлига, лучшие игроки 14-го тура: Екатерина Геращенкова, Александра Мамедова, Ксения Дьяченко

Капитан «Протона» помогла сотворить суперсенсацию. Но станет ли она главной звездой?
Елена Коваленко
Рейтинг: лучший игрок 14-го тура женской Суперлиги
Комментарии
В голосовании за звание лучшего игрока 14-го тура женской волейбольной Суперлиги всё зависит от вас.

Тройка лидеров женской Суперлиги после 14-го тура не изменилась, но неожиданная подножка от саратовского «Протона» казанскому «Динамо-Ак Барс» вернула интригу в сражении за первое место.

14-й тур женской Суперлиги дал старт второму кругу регулярного чемпионата. Тройка лидеров не изменилась, но вернулась интрига в борьбу за первое место, потому что «Заречье-Одинцово» и «Уралочка-НТМК» свои матчи выиграли. Козырь в рукаве Юрия Маричева Екатерина Геращенкова сыграла ключевую роль в сенсационной победе саратовского клуба. Значимые для себя победы также одержали «Тулица» и «Омичка». И в этих командах нашлись волейболистки, ярко проявившие себя.

Что интересного было в 14-м туре?
«Как смогли, так и сыграли». 14-й тур Суперлиги подарил сразу несколько неожиданностей
«Как смогли, так и сыграли». 14-й тур Суперлиги подарил сразу несколько неожиданностей
Турнирная таблица женской Суперлиги

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 14-го тура женской Суперлиги
Фото: dinamo-kazan.com
1 место

Екатерина Геращенкова («Протон»)

Доигровщица уже во второй раз попадает в топ-3 лучших игроков тура. Впервые это произошло после матча с «Локомотивом» – чемпионом страны, а сейчас Екатерина приложила руку к победе над вице-чемпионом – «Динамо-Ак Барс». Отметим, что доигровщица не начинала матч в старте, а вышла на площадку, когда на табло горели неприятные 0:5. Капитан смогла придать команде импульс, который позволил забрать не только сет, но и весь матч. Символично, что именно Геращенкова своим блоком поставила убедительную точку в игре. За три с половиной партии волейболистка стала самым результативным и ценным игроком встречи с 20 очками.

Фото: dinamo-kazan.com
2 место

Ксения Дьяченко («Омичка»)

В наш топ-3 после драматичного матча с красноярским «Енисеем» попала центральная омской команды Ксения Дьяченко. Ксения уверенно и стабильно провела все пять сетов. Особенно важно, что Дьяченко взяла на себя функции лидера в укороченной пятой партии и создала соперницам большие трудности на сетке. Из 16 командных блоков ровно половина на счету Ксении, которая также реализовала 75% атак. И именно на её подачах команды задерживались в расстановках дольше всего.

Фото: tulitsa.com
3 место

Александра Мамедова («Тулица»)

Доигровщица «Тулицы» в матче с краснодарским «Динамо» проделала огромный объём работы у сетки, что помогло команде Алексея Лазневого взять убедительный реванш в трёх партиях за поражение в первом круге. Мамедова — единственная из всей команды преодолела рубеж в 10 очков. Доигровщица набрала 17 очков и отметилась во всех элементах: в атаке – 13, на блоке – три, а ещё один мяч получилось выиграть с подачи. Также у волейболистки феноменальные показатели на приёме – 82% позитивной доводки – это намного выше, чем общекомандные цифры (53%).

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android