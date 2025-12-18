Капитан «Протона» помогла сотворить суперсенсацию. Но станет ли она главной звездой?

Тройка лидеров женской Суперлиги после 14-го тура не изменилась, но неожиданная подножка от саратовского «Протона» казанскому «Динамо-Ак Барс» вернула интригу в сражении за первое место.
14-й тур женской Суперлиги дал старт второму кругу регулярного чемпионата. Тройка лидеров не изменилась, но вернулась интрига в борьбу за первое место, потому что «Заречье-Одинцово» и «Уралочка-НТМК» свои матчи выиграли. Козырь в рукаве Юрия Маричева Екатерина Геращенкова сыграла ключевую роль в сенсационной победе саратовского клуба. Значимые для себя победы также одержали «Тулица» и «Омичка». И в этих командах нашлись волейболистки, ярко проявившие себя.
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
- Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Екатерина Геращенкова («Протон»)
Доигровщица уже во второй раз попадает в топ-3 лучших игроков тура. Впервые это произошло после матча с «Локомотивом» – чемпионом страны, а сейчас Екатерина приложила руку к победе над вице-чемпионом – «Динамо-Ак Барс». Отметим, что доигровщица не начинала матч в старте, а вышла на площадку, когда на табло горели неприятные 0:5. Капитан смогла придать команде импульс, который позволил забрать не только сет, но и весь матч. Символично, что именно Геращенкова своим блоком поставила убедительную точку в игре. За три с половиной партии волейболистка стала самым результативным и ценным игроком встречи с 20 очками.
Ксения Дьяченко («Омичка»)
В наш топ-3 после драматичного матча с красноярским «Енисеем» попала центральная омской команды Ксения Дьяченко. Ксения уверенно и стабильно провела все пять сетов. Особенно важно, что Дьяченко взяла на себя функции лидера в укороченной пятой партии и создала соперницам большие трудности на сетке. Из 16 командных блоков ровно половина на счету Ксении, которая также реализовала 75% атак. И именно на её подачах команды задерживались в расстановках дольше всего.
Александра Мамедова («Тулица»)
Доигровщица «Тулицы» в матче с краснодарским «Динамо» проделала огромный объём работы у сетки, что помогло команде Алексея Лазневого взять убедительный реванш в трёх партиях за поражение в первом круге. Мамедова — единственная из всей команды преодолела рубеж в 10 очков. Доигровщица набрала 17 очков и отметилась во всех элементах: в атаке – 13, на блоке – три, а ещё один мяч получилось выиграть с подачи. Также у волейболистки феноменальные показатели на приёме – 82% позитивной доводки – это намного выше, чем общекомандные цифры (53%).