Волейбол

Волейбол, мужская Суперлига, Динамо победило Белогорье со счётом 3:0 в вынесенном матче 15-го тура

Ужасный день «Белогорья». Московское «Динамо» показало мощь перед Суперкубком России
Пётр Кондаков
«Динамо» победило «Белогорье» со счётом 3:0
Белгородцы пока не решили все свои проблемы.

Волейбольный 2025 год заканчивается, российским командам осталось сыграть по одному-два матча в рамках мужской Суперлиги, а четвёрке топ-клубов – выяснить, кому достанется Суперкубок. Именно из-за розыгрыша этого трофея встречу 15-го тура между «Белогорьем» и московским «Динамо» перенесли. Для столичного клуба она стала последней проверкой перед битвой за трофей, белгородцы же после всех пертурбаций должны постепенно выходить на свой высокий уровень. Но матч показал – у «львов» ещё непочатый край работы.

А неделю назад добавилась ещё одна интрига: Ярослав Подлесных, перебравшийся из «Динамо» в «Белогорье», должен был сыграть против бывшей команды. Доигровщик действительно вышел в стартовом составе и выдал хорошие цифры (70% в атаке без ошибок) и достойный приём. Другое дело, что основную нагрузку в атаке Ярослав пока нести не готов: слишком долгим был простой. А вот у его партнёров игра не пошла совершенно.

Ярослав Подлесных

Ярослав Подлесных

Фото: belogorievolley.ru

Динамовцы сразу же захватили инициативу. Никак не мог забить Иван Подребинкин – то в защите москвичи поднимали, то одиночный блок закрывал атаку диагонального. Следом на подачу вышел Максим Сапожков и отметился двумя эйсами: Павел Тетюхин и Максим Будюхин буквально не успевали увернуться. «Львы» выглядели обескураженными, а вот команда Константина Брянского показывала, что полностью готова к Суперкубку. В середине сета Сергей Баранов выпустил вернувшегося после травмы Мохамеда Аль Хачдади, но лучше не стало – марокканец далёк от оптимальных кондиций.

В волейболе часто бывает, что после разгромного первого сета игра переворачивается. Однако это был не тот случай. Все три партии прошли как под копирку. Динамовцы быстро получали преимущество и спокойно его удерживали. Белгородцы отвечали локальными вспышками, но для реальной борьбы за победу этого было мало. Показалось, что в какой-то момент хозяева махнули рукой на результат, наигрывая состав на будущее. Однако в атаке, кроме Подлесных, выделить некого. У Подребинкина – нулевая эффективность, у Аль Хачдади – и вовсе отрицательная. В минус сыграл и Павел Тетюхин, прихватили в центре сетки Ивана Яковлева. 37% общекомандной атаки против 57% у соперника – огромное преимущество московского «Динамо».

Суперлига — предварительный этап (м) . 15-й тур
17 декабря 2025, среда. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Белогорье: Будюхин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Подлесных, Голубев
Динамо М: Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

К тому же хозяева не создали гостям никаких неразрешимых трудностей своей подачей. 71% позитивного приёма при всего одной ошибке – Павлу Панкову просто развязали руки, чем он и не преминул воспользоваться. Ещё красноречивее цифры в фазе доигровки: «Динамо» и защищалось лучше (29 атак против 17) и реализовывало такие шансы в разы чаще (62% против 24%). «Белогорью» в этом противостоянии просто не за что было зацепиться.

Что это было? Отличный матч «Динамо» или ужасный день для «Белогорья»? Пожалуй, и то и другое. Москвичи выходят на лучший уровень готовности к Суперкубку, белгородцы же после всех травм и перестановок только начинают сыгрываться. И этот процесс займёт время. А торопиться надо, потому что первая четвёрка команд во время паузы «львов» может убежать далеко.

Турнирная таблица мужской Суперлиги
