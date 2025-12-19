Битва четырёх сильнейших клубов страны. Что нужно знать о женском Суперкубке — 2025?

Кто заберёт второй трофей сезона? «Динамо-Ак Барс» или «Локомотив»? «Заречье-Одинцово» или «Ленинградка»?

20 и 21 декабря в Калининграде состоится розыгрыш Суперкубка России по волейболу среди женских команд, посвящённый 80-летию Калининградской области. Это второй трофей сезона, и поспорят за него сильнейшие клубы страны: калининградский «Локомотив», казанское «Динамо-Ак Барс», «Ленинградка» и подмосковное «Заречье-Одинцово». Одна из команд отправится на новогодние праздники в отличном настроении.

Мы собрали для вас главную информацию о женском Суперкубке.

Кто сыграет за женский Суперкубок?

В 2025 году Всероссийская федерация волейбола изменила формат розыгрыша Суперкубка: впервые в истории за трофей будут бороться четыре команды, а не две, как было раньше. Поэтому в этот раз всё решится в «Финале четырёх».

За трофей сыграют калининградский «Локомотив» (действующий чемпион страны) и казанское «Динамо-Ак Барс» (обладатель Кубка России – 2024). По старым правилам именно эти две команды играли бы за трофей, но теперь к ним присоединились «Заречье-Одинцово» (бронзовый призёр чемпионата России – 2025) и «Ленинградка» (финалист Кубка России – 2024).

Расписание матчей женского Суперкубка – 2025

«Финал четырёх» пройдёт 20 и 21 декабря во дворце спорта «Янтарный» в Калининграде. В субботу команды сойдутся в полуфиналах, а в воскресенье будут разыгран главный трофей. Матча за третье место не будет.

Волейбол. Суперкубок – 2025. Женщины



Расписание матчей «Финала четырёх»



Суббота, 20 декабря

17:00. «Ленинградка» – «Динамо-Ак Барс»

20:00. «Локомотив» – «Заречье- Одинцово»



Воскресенье, 21 декабря

20:30. Финал

Кто фаворит женского волейбольного Суперкубка?

Вероятно, главным фаворитом турнира можно считать казанское «Динамо-Ак Барс». Команда Зорана Терзича в этом сезоне уже выиграла один трофей – Кубок Победы, да и в Суперлиге смотрится здорово. Помешать ей могут только проблемы с составом, которые были в последних матчах. Если же команда из Казани приедет в Калининград в оптимальном составе, то конкурентам придётся делать что-то особенное, чтобы остановить эту грозную машину.

У «Ленинградки» куда более серьёзные проблемы: недавно команду подкосил грипп, и в прошлом туре Александр Кашин едва собрал состав, чтобы сыграть с «Уралочкой». «Локомотив», несмотря на статус чемпиона, играет с новой связующей и пока не всегда стабилен. Хотя перед родными трибунами «Локо» становится немного сильнее.

Возможно, сопротивление казанскому «Динамо» сможет оказать «Заречье-Одинцово» – игра у команды сбалансирована, состав крепкий. К тому же в полуфинале лучшая блокирующая Суперлиги Юлия Бровкина будет особенно заряжена на матч против бывшего клуба.

Юлия Бровкина Фото: ВК «Заречье-Одинцово»

Где смотреть трансляции матчей Суперкубка?

Все матчи турнира будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Волейбол», на каналах холдинга «Матч», а также в матч-центре официального сайта ВФВ. Обо всех важных новостях Суперкубка расскажет «Чемпионат».