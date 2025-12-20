Кто выиграет женский Суперкубок-2025? Фавориты главного волейбольного сражения декабря

В субботу и воскресенье, 20 и 21 декабря, в Калининграде будет разыгран Суперкубок России среди женских команд. Четыре лучших клуба страны сразятся за второй трофей текущего сезона. Битва будет скоротечной, но оттого лишь более горячей. В субботу будут сыграны полуфиналы, а в воскресенье – финал. Даже матча за третье место не предусмотрено – настолько всё сурово.
Сейчас мы расскажем вам, кто будет принимать участие в грядущей битве. А в вашей власти – выбрать главного фаворита женского Суперкубка-2025!
«Динамо-Ак Барс» (Казань)
Путь в Суперкубок: обладатель Кубка России – 2024.
Текущая позиция в Суперлиге: 1-е место.
Трофеи сезона: 1-е место в Кубке Победы.
Команда Зорана Терзича отлично стартовала в сезоне-2025/2026. «Динамо-Ак Барс» пусть и не без труда, но забрал себе Кубок Победы. А боевой настрой удалось перенести и в чемпионат России. Казанские волейболистки удерживают высокий уровень игры и первую строчку в турнирной таблице: «Динамо» допустило всего две осечки в 14 матчах, уступив «Уралочке» и «Протону».
У «Динамо-Ак Барс» мощная линия нападения: доминиканки Гайла Гонсалес и Брайелин Мартинес. Но лучшая доигровщица получила травму в игре с «Протоном», восстановилась ли она – большой вопрос. Также в двух последних встречах отсутствовала и основная связующая – Полина Матвеева. Но если «Динамо-Ак Барс» сможет в оптимальном составе подойти к Суперкубку, то остальным участницам придётся трудно в битве с командой из Казани.
«Заречье-Одинцово» (Московская область)
Путь в Суперкубок: бронзовый призёр чемпионата страны.
Текущая позиция в Суперлиге: 2-е место.
Трофеи сезона: 3-е место в Кубке Победы.
У подмосковной команды в этом сезоне уже была бронза на Кубке Победы. Да и в чемпионате «Заречье» смотрится здорово, держится вплотную за казанским «Динамо-Ак Барс». Прошлый сезон приучил нас, что зареченки – это команда, которая на характере и с помощью капитана Ольги Бирюковой выкручивается из, казалось бы, безнадёжных ситуаций. Однако в этом сезоне неожиданным лидером «Заречья» стала блокирующая Юлия Бровкина. Поэтому центр сетки зареченок – это главная угроза для соперниц. А ведь она ещё и усиливается активными действиями связующей Эвы Павлович Мори. Видимых проблем у «Заречья» сейчас нет. Главное – не создать их себе самостоятельно.
«Локомотив» (Калининград)
Путь в Суперкубок: чемпион страны в сезоне-2024/2025.
Текущая позиция в Суперлиге: 4-е место.
Трофеи сезона: нет.
Калининградский «Локомотив» хоть и заходит в турнир в ранге действующего чемпиона и обладателя Кубка России – 2025, но считается тёмной лошадкой.
Железнодорожницы играют с новой связующей. И это, пожалуй, ослабление для калининградского клуба. В то же время нельзя не отметить атмосферу «Янтарного» и сумасшедшую поддержку болельщиков, которые гонят команду вперёд в трудные моменты. «Седьмой игрок» может помочь «Локомотиву» забыть про все проблемы и дать бой соперникам. Ещё одно преимущество: у «Локо» есть Дарья Киселёва – второй блокирующий чемпионата России.
«Ленинградка» (Санкт-Петербург)
Путь в Суперкубок: финалист Кубка России – 2024.
Текущая позиция в Суперлиге: 6-е место.
Трофеи сезона: нет.
«Ленинградка» бодро запрыгнула в новый сезон, но в последнее время испытывает проблемы с составом. С травмами жёлто-чёрные к концу первого круга более-менее разобрались, однако команду подкосила другая проблема – грипп. Из-за короткой скамейки «Ленинградка» без борьбы проиграла последний матч перед Суперкубком. Хочется верить, что за неделю врачи смогли поставить подопечных Александра Кашина на ноги. У «пчёлок» ведь вполне конкурентоспособный и сбалансированный состав. «Ленинградка» смогла сохранить свой мощный костяк, а пришедшая на смену Анастасии Черновой Елизавета Рубан отлично встроилась в игру команды.