Кто выиграет женский Суперкубок-2025? Фавориты главного волейбольного сражения декабря

Только одна команда поднимет трофей над головой. «Динамо-Ак Барс» или «Ленинградка»? «Заречье-Одинцово» или «Локомотив»?

В субботу и воскресенье, 20 и 21 декабря, в Калининграде будет разыгран Суперкубок России среди женских команд. Четыре лучших клуба страны сразятся за второй трофей текущего сезона. Битва будет скоротечной, но оттого лишь более горячей. В субботу будут сыграны полуфиналы, а в воскресенье – финал. Даже матча за третье место не предусмотрено – настолько всё сурово.

Сейчас мы расскажем вам, кто будет принимать участие в грядущей битве. А в вашей власти – выбрать главного фаворита женского Суперкубка-2025!

