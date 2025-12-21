Как жаль, что это был не финал! Мощнейший первый день женского Суперкубка-2025

В субботу, 20 декабря, в Калининграде были сыграны полуфинальные матчи первого в истории «Финала четырёх» Суперкубка России по волейболу среди женских команд. Один из полуфиналов получился настолько мощным, что даже жаль, что турнир на нём не закончился. Как бы то ни было, в воскресенье за трофей сразятся «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово».

Уверенная победа Казани

Первую путёвку разыграли между собой финалисты недавнего Кубка Победы – «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка». Но если в Одинцове мы наблюдали равную игру и командам пришлось уйти на тай-брейк, чтобы определить победителя; то в полуфинале Суперкубка борьбы не было. Команда Зорана Терзича забуксовала лишь на старте матча, остальную же его часть Казань держала соперниц на дистанции. Ни для кого не стало сюрпризом, что именно лидер чемпионата страны отправляется во второй финал в этом сезоне.

Казань вышла на игру в боевом составе: из лазарета вернулись основная связующая Полина Матвеева и доигровщица Брайелин Мартинес. А в команде Александра Кашина нашлось место сюрпризам: Виктория Руссу заняла место Анастасии Гарелик в диагонали, а в центр наставник «Ленинградки» выпустил вместо Дарьи Малыгиной Мину Попович, пополнившую состав петербургской команды буквально за несколько дней до начала «Финала четырёх».

На подачах Попович жёлто-чёрные уверенно захватили лидерство в самом начале встречи – 5:0. После такого обескураживающего старта Зорану Терзичу пришлось взять тайм-аут, в котором наставник эмоционально пытался достучаться до своих подопечных. И это сработало: действия «Динамо-Ак Барс» заиграли совершенно другими красками. С помощью блока и мощных атак Гайлы Гонсалес девушки из Казани быстро вышли вперёд. И теперь уже Александру Кашину пришлось сделать неожиданный ход и выпустить Гарелик в непривычную для неё зону «доигровки» вместо Романовой. Однако на счёте это никак не сказалось, партия всё равно осталась за казанским «Динамо».

Радостные игроки ЖВК «Динамо-Ак Барс» Фото: volley.ru

В следующих двух сетах ситуация не поменялись: обе партии прошли под диктовку вице-чемпионок страны, а равный счёт если и был, то только до того момента, пока у линии подач не оказывалась Полина Матвеева. В третьем сете коварно стала подавать ещё и Таисия Коновалова. Александр Кашин пытался найти оптимальное сочетание игроков, однако не смог этого сделать. У жёлто-чёрных очки стабильно набирала только Виктория Руссу, но её усилий не хватило для того, чтобы остановить грозную казанскую машину.

Решающим оружием «Динамо» стали быстрые атаки Гайлы Гонсалес. Диагональная выдала потрясающие цифры: 20 забитых мячей с реализацией 65%, и это без единой ошибки, ещё четыре очка – на блоке.

«Заречье» опять остановило «Локо»

Второй билет в финал турнира разыграли между собой «Локомотив» и «Заречье-Одинцово». В последний раз команды встречались между собой в драматичном матче чемпионата России. Тогда подмосковные волейболистки неимоверными усилиями выгрызли свою победу. И полуфинальная встреча Суперкубка прошла по похожему сценарию: напряжение чувствовалось от начала и до конца матча, а кульминация наступила в пятом сете.

Обе команды вышли на встречу заряженными, каждый розыгрыш проходил в борьбе, игроки бросались буквально за каждым мячом. Первые два сета прошли как под копирку: плотная борьба и равный счёт на протяжении всей партии, а лидер менялся каждые два розыгрыша. В первом сете «Локомотив» быстрее добрался до сетбола, однако упустил партию из-за ошибок. Зато во втором железнодорожницы отзеркалили концовку: подмосковные волейболистки вели со счётом 24:22, но Вера Костючик своими безупречными действиями у сетки вернула «Локо» в борьбу: вторую партию забрали хозяйки площадки.

Поражение зареченок во второй партии стало для них толчком к мощному старту в третьей. Подмосковные волейболистки организовали себе задел в три мяча, который затем увеличился до шести благодаря успешным атакам Ольги Бирюковой и Юлии Максимовой. Такого большого отрыва ещё не было ни у одной из команд. Андрей Воронков заменами пытался изменить ход партии, однако не сработало. К результативному нападению крайних игроков подключилась Юлия Бровкина со своим железобетонным блоком, который и стал непреодолимым препятствием для соперниц – 2:1.

Юлия Бровкина («Заречье-Одинцово») Фото: volley.ru

В четвёртой партии у хозяек площадки открылось второе дыхание. Железнодорожницы с лёгкостью набирали очки в каждом элементе: полетела подача, атака прошивала до этого непроходимый блок, а центральные «Локо» чётко отлавливали удары соперниц. У команды Константина Ушакова игра просто развалилась, пошли ошибки. Итог красноречив – 14:25.

«Локомотив» залетел в тай-брейк на эмоциональном подъёме. Но зареченки вовремя встряхнулись и вернулись в борьбу. И «Янтарный» увидел настоящий волейбольный триллер. Команды обменивались острыми ударами в нападении, сочными подачами и мощными «чехлами». Хозяйки первыми добрались до матчбола, однако реализовать его не смогли. «Заречье» дотерпело и хладнокровнее провело самые важные розыгрыши в концовке матча. Юлия Бровкина свои блоком затащила подмосковную команду в финал турнира – 16:14.

В финале Суперкубка «Динамо-Ак Барс» сразится против «Заречья-Одинцово». Подмосковная команда сыграет в решающей встрече впервые в истории.

Финал начнётся в 20:30 мск.