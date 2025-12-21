«Зенит» обыграл «Локомотив» в центральном матче тура. Бабкевич вернулся — да ещё как!

В центральном матче 14-го тура в Санкт-Петербурге встречались «Зенит» и «Локомотив». Можно сказать, что эта встреча была для клубов последней репетицией перед Суперкубком, который пройдёт 25 и 26 декабря, причём в этом же зале. Правда, встретиться команды могут только в финале.

И репетиция лучше удалась команде Владимира Алекно. Петербуржцы переиграли соперника, хотя и хуже принимали. Но во всех остальных элементах были на голову сильнее, поэтому и борьбы не получилось.

И те и другие испытывали кадровые трудности в последних встречах. У «Зенита» из-за травмы выпадал Владислав Бабкевич. Да, он вернулся ещё в позапрошлом туре, однако было видно, что форма белоруса далека от идеала. «Локомотив» же учится жить без Сэма Деру. Бельгиец считался «цементом» общей игры сибиряков, делал команду лучше во всём. Александр Маркин, заменивший Деру, старается, но сразу же безболезненно встать в состав почти нереально.

В первых двух сетах «Локо» провалил атаку. Принимали сибиряки лучше соперника, однако перевести качество доводки в очки в нападении не получалось. Маркин за два сета реализовал одну атаку из семи. Илья Казаченков не проигрывал, но и не добивал до пола. Не заладилось и у Ильяса Куркаева. В итоге Симеон Николов мог опереться только на Омара Курбанова да на Дмитрия Лызика. На противоположной же стороне Бабкевич сразу же дал понять, что все проблемы со здоровьем позади. Более 70% реализации за первый сет, и в дальнейшем этот процент практически не менялся. Когда лидер играет так, проще и остальным, внимания блокирующих они получают чуть меньше. Поэтому и Станислав Динейкин оказывался в хороших условиях, и Марлон Янт, пусть с ним сибиряки более-менее и справились. Да и в центре сетки у Питера всё было хорошо. И так продолжалось два сета – 25:17 и 25:20.

Станислав Бабкевич Фото: vk.com/vczenitspb

А вот в третьей партии «Локомотив» организовал борьбу, по крайней мере до самой концовки. В первую очередь потому что прибавил в атаке – с 42% до 73% реализации. Разыгрался Казачёнков, Николову приём позволил действовать ещё спокойнее (68% позитива). Но в концовке «Зенит» снова показал, что он сильнее: сыграл чище, забил больше – 79% мячей. А железнодорожники дрогнули при счёте 21:20 – разошёлся со связующим в темпе Куркаев, а следом хозяева сделали ещё один брейк. В итоге – сухая победа «Зенита».

К домашнему Суперкубку команда Алекно готова. Вернулся Бабкевич, в атаке запредельные цифры. Кроме того, петербуржцы были в 2,5 раза сильнее в защите: 25 атак против 10 у соперника. Да ещё и реализовывали эти возможности пусть ненамного, однако всё же лучше. Ну а то, что «Зенит» едва ли не увереннее всех в нашем волейболе забивает с негативного приёма, было понятно уже давно. Вот в этом матче – 58% на 37%. Казанскому «Зениту», который будет соперником своих одноклубников из Северной столицы в полуфинале, придётся несладко.

Ну а «Локомотиву» не позавидуешь. Перестроиться за пару недель очень трудно. Нужно время, а его-то совсем нет. Но у команды Пламена Константинова всегда был кубковый характер. Может быть, и в этот раз она его проявит?