Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, Суперкубок-2025: казанское Динамо-Ак Барс обыграло Заречье-Одинцово — 3:2, обзор матча

Таких команд в России больше нет! «Динамо-Ак Барс» — четырёхкратный обладатель Суперкубка
Елена Коваленко
«Динамо-Ак Барс» — 4-кратный обладатель Суперкубка
Комментарии
Казанцы в непростой борьбе сломили сопротивление «Заречья-Одинцово» — 3:2.

В воскресенье, 22 декабря, состоялся финальный матч волейбольного Суперкубка, в котором сошлись «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово».

Девушки из Казани выиграли, но, в отличие от прошлого года, когда победа была добыта относительно малой кровью в трёх сетах, попотели изрядно. Встреча продолжалась два с половиной часа. «Заречье» выдержало два пятисетовика за два дня, однако в решающий момент удача была на стороне «Динамо».

Суперкубок (ж) . Финал
21 декабря 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Макарова, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Мухортова, Александрова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Максимова, Богданова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова, Каримова

Команды вышли в финал в оптимальных составах, но в разном состоянии. «Динамо-Ак Барс» пробилось в финал с минимальными физическими затратами, а «Заречью» пришлось приложить максимум усилий накануне, чтобы добыть путёвку в «золотой» матч. И это было заметно на старте первого сета, потому что подмосковная команда буксовала в одной расстановке.

Как и в полуфинале, выход Полины Матвеевой на подачу инициировал рывок казанской команды. Связующая начала серию, когда на табло горело 4:3, а завершила уже при 10:3. «Динамо» действовало как отлаженный механизм: результативные атаки чередовались с классными блоками. «Заречье» на плаву держали Бровкина и Бирюкова, однако их усилий было недостаточно – 19:25.

«Заречье-Одинцово»

«Заречье-Одинцово»

Фото: ВК «Заречье»

Вторая партия началась с рывка «Заречья», и уже при 2:4 Зоран Терзич был вынужден взять тайм-аут. Подмосковная команда стала давить подачей, а у Казани появились проблемы с приёмом. Кроме того, команда Ушакова в этом сете свела к минимуму брак в атаке, процент реализации вырос с 20% до 33%, и счёт в какой-то момент был «+6» в пользу Одинцова. Но опытные игроки «Динамо» отыграли даже такое отставание. Команды зашли в концовку на равных, а там всё решили нюансы. «Заречье» смогло сыграть в решающий момент чуть чище и сравняло счёт в финальном матче – 27:25.

Однако в третьей партии зрители снова увидели безупречную казанскую машину. В одной расстановке на подачах Ребровой команда Зорана Терзича сделала фантастические «+9»! И интриги не получилось совсем. Константин Ушаков пытался как-то взбодрить команду, но довольно быстро стало понятно, что этот сет не спасти. 25:10 – тотальное доминирование Казани.

Полуфиналы тоже были огненными:
Как жаль, что это был не финал! Мощнейший первый день женского Суперкубка-2025
Как жаль, что это был не финал! Мощнейший первый день женского Суперкубка-2025

«Заречье» сэкономило силы и вернулось в борьбу в четвёртой партии. Там состоялась дуэль доигровщиц: у Казани солировала Брайелин Мартинес, а у «Заречья» – Ольга Бирюкова. «Динамо» в какой-то момент вырвалось вперёд, однако нестандартное решение Терзича, оставившего на площадке двух связующих, помогло сравнять счёт команде из Одинцова. Равная борьба продолжалась до самого конца сета. Заметную роль в концовке сыграла либеро зареченок Анна Хабибрахманова, вытащившая несколько «пушечных ядер» после атак Мартинес. Вдохновившись этими спасениями, партнёрши просто не могли не перевести игру на тай-брейк. 25:22 в пользу «Заречья» и 2:2 – по сетам.

Укороченный сет начался с серии классных подач Екатерины Гатиной – 3:0. И этот небольшой рывок стал определяющим. Бярда и Бирюкова пытались вернуть «Заречье» в игру, но доминиканский дуэт «Динамо» выдал мощную концовку. Гонсалес набрала за матч 21 очко, а Мартинес – все 26. Тай-брейк завершился почти без борьбы. 15:9 и 3:2 в пользу «Динамо-Ак Барс».

Казанская команда стала четырёхкратным обладателем Суперкубка. Такого титула ни у одной другой женской команды в России больше нет!

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android