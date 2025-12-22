Таких команд в России больше нет! «Динамо-Ак Барс» — четырёхкратный обладатель Суперкубка

В воскресенье, 22 декабря, состоялся финальный матч волейбольного Суперкубка, в котором сошлись «Динамо-Ак Барс» и «Заречье-Одинцово».

Девушки из Казани выиграли, но, в отличие от прошлого года, когда победа была добыта относительно малой кровью в трёх сетах, попотели изрядно. Встреча продолжалась два с половиной часа. «Заречье» выдержало два пятисетовика за два дня, однако в решающий момент удача была на стороне «Динамо».

Команды вышли в финал в оптимальных составах, но в разном состоянии. «Динамо-Ак Барс» пробилось в финал с минимальными физическими затратами, а «Заречью» пришлось приложить максимум усилий накануне, чтобы добыть путёвку в «золотой» матч. И это было заметно на старте первого сета, потому что подмосковная команда буксовала в одной расстановке.

Как и в полуфинале, выход Полины Матвеевой на подачу инициировал рывок казанской команды. Связующая начала серию, когда на табло горело 4:3, а завершила уже при 10:3. «Динамо» действовало как отлаженный механизм: результативные атаки чередовались с классными блоками. «Заречье» на плаву держали Бровкина и Бирюкова, однако их усилий было недостаточно – 19:25.

«Заречье-Одинцово» Фото: ВК «Заречье»

Вторая партия началась с рывка «Заречья», и уже при 2:4 Зоран Терзич был вынужден взять тайм-аут. Подмосковная команда стала давить подачей, а у Казани появились проблемы с приёмом. Кроме того, команда Ушакова в этом сете свела к минимуму брак в атаке, процент реализации вырос с 20% до 33%, и счёт в какой-то момент был «+6» в пользу Одинцова. Но опытные игроки «Динамо» отыграли даже такое отставание. Команды зашли в концовку на равных, а там всё решили нюансы. «Заречье» смогло сыграть в решающий момент чуть чище и сравняло счёт в финальном матче – 27:25.

Однако в третьей партии зрители снова увидели безупречную казанскую машину. В одной расстановке на подачах Ребровой команда Зорана Терзича сделала фантастические «+9»! И интриги не получилось совсем. Константин Ушаков пытался как-то взбодрить команду, но довольно быстро стало понятно, что этот сет не спасти. 25:10 – тотальное доминирование Казани.

«Заречье» сэкономило силы и вернулось в борьбу в четвёртой партии. Там состоялась дуэль доигровщиц: у Казани солировала Брайелин Мартинес, а у «Заречья» – Ольга Бирюкова. «Динамо» в какой-то момент вырвалось вперёд, однако нестандартное решение Терзича, оставившего на площадке двух связующих, помогло сравнять счёт команде из Одинцова. Равная борьба продолжалась до самого конца сета. Заметную роль в концовке сыграла либеро зареченок Анна Хабибрахманова, вытащившая несколько «пушечных ядер» после атак Мартинес. Вдохновившись этими спасениями, партнёрши просто не могли не перевести игру на тай-брейк. 25:22 в пользу «Заречья» и 2:2 – по сетам.

Укороченный сет начался с серии классных подач Екатерины Гатиной – 3:0. И этот небольшой рывок стал определяющим. Бярда и Бирюкова пытались вернуть «Заречье» в игру, но доминиканский дуэт «Динамо» выдал мощную концовку. Гонсалес набрала за матч 21 очко, а Мартинес – все 26. Тай-брейк завершился почти без борьбы. 15:9 и 3:2 в пользу «Динамо-Ак Барс».

Казанская команда стала четырёхкратным обладателем Суперкубка. Такого титула ни у одной другой женской команды в России больше нет!