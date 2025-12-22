«Зенит» готов к Суперкубку лучше всех? Главные события 14-го тура мужской Суперлиги

14-й тур мужской Суперлиги был усечённым. «Динамо-ЛО» и казанский «Зенит» провели свой матч ещё в начале декабря (казанцы победили 3:2), а московское «Динамо» и «Газпром-Югра» перенесли свою встречу на январь. Всё дело в Суперкубке, к которому лидеры готовятся по-разному. Одни получили дополнительное время на тренировки, а другие поставили на игровой тонус. Так сделали петербургский «Зенит» и «Локомотив».

Рассказываем о главных событиях тура.

Бабкевич полноценно вернулся

Команда Владимира Алекно получила отличный заряд уверенности перед домашним Суперкубком, обыграв одного из соперников по этому турниру — «Локомотив». И дело даже не в счёте (хотя 3:0, безусловно, приятно), а в самой игре – петербуржцы были хороши. Явно набрал форму Владислав Бабкевич, показавший 69% реализации. Да и вообще, «Зенит» атаковал крайне эффективно. К тому же здорово отработал на блоке – 10:5 в этом элементе. Ну и когда соперник за три сета поднимает всего 10 мячей в защите, это говорит о качестве нападения. В общем, зенитовцы готовы к борьбе за трофей.

А вот о «Локомотиве» этого не скажешь. Пока потеря Сэма Деру выглядит катастрофической. Принимали в этом матче новосибирцы лучше, однако Симеон Николов ничего не смог сделать с этим. Александр Маркин даже при маленькой загрузке выпадает из атаки, не получилось в этом матче взаимодействие с Ильясом Куркаевым, а побеждать «Локо» сейчас способен только при условии, что все нападающие будут в порядке. Пламену Константинову нужно что-то придумать за несколько дней до полуфинала Суперкубка с «Динамо».

«Белогорье» потеряло Тетюхина, но победило

На матч с «Новой» «Белогорье» вышло без капитана: небольшое повреждение плеча оставило вне заявки Павла Тетюхина. Не увидели в этот раз болельщики и Мохамеда Аль Хачдади, который уже появлялся в игре с «Динамо».

Тем не менее «львы» обыграли самарцев довольно уверенно. Хотя и отдали третью партию (ещё бы не проиграть – при-то 13 собственных ошибках!), а во втором сете ушли с 21:23. У Романа Порошина хорошо выглядели все нападающие (все показали выше 50% реализации). К тому же на блоке хозяева просто уничтожили соперника – 14:4. Важная победа, которая оставляет «Белогорье» в борьбе за топ-4 и точно поднимает настроение после тяжёлого провала в недавней игре с московским «Динамо».

«Кузбасс» упустил два матчбола

«Кузбасс» снова проиграл, на этот раз – «Факелу», который, в свою очередь, победил уже в четвёртый раз подряд. Кемеровским болельщикам должно быть максимально обидно: их команда отдала встречу своими руками. «Кузбасс» вёл на тай-брейке 14:12, но задёргались все – и тренер, и игроки. Сначала Тимур Хисматуллин выбрал неочевидный вариант с передачей не блиставшему по матчу Илье Морозову, и тот упёрся в блок уренгойцев. Сергей Троцкий тут же поменял связующего (при 14:14 в пятой партии!), но лишь заставил своих игроков нервничать сильнее. Михаил Сидоренко тут же уложил эйс к боковой линии, а подвёл черту под матчем Егор Сиденко, отправивший мяч в аут. Кемеровчане упустили победу. В решающие моменты команда дрожит.

МВК «Факел» Фото: ВК «Факел»

Ну а «Факел» в принципе не должен был доводить дело до пятой партии. Северяне имели огромное преимущество на подаче – 13:1 по эйсам. Однако при этом умудрились проиграть атаку. Юри Романо поставил личный рекорд по очкам в нашем чемпионате (32) и отметился пятью эйсами, но и проигрывал много. А Василий Капранов, вторая опция «Факела», выдал не лучший матч. Так что для клуба из Нового Уренгоя всё хорошо, что хорошо заканчивается.

Что ещё было в 14-м туре?

«Горький» победил «Динамо-Урал», причём сделал это в Арзамасе. Это идея руководства Нижегородской области, предполагающая выступления в разных городах региона. Матч был близким и очень упорным, однако в концовках нижегородцы были лучше, а уфимцы допускали роковые ошибки.

«Енисей» не без проблем, но справился с «Ярославичем». Гости забрали первый сет и могли зацепиться за тай-брейк – четвёртая партия была очень близка. Однако три очка достались красноярцам.

«Оренбуржье» на своей площадке разгромило МГТУ. Для «студентов», казалось, этот матч был шансом зацепиться за очки, но на деле хозяева одержали уверенную победу, не позволив москвичам добраться даже до 20 очков.

Что в турнирной таблице?

Казань по-прежнему возглавляет таблицу, а поражение «Локомотива» позволило выйти на чистую вторую строчку московскому «Динамо», и теперь Новосибирск подпирает петербургский «Зенит». Дальше следует группа команд с пятью проигрышами – «Белогорье», «Енисей» и «Динамо-ЛО».

Внизу таблицы МГТУ и «Кузбасс» если и не попрощались с надеждами на плей-офф, то очень близки к этому. Да и «Ярославичу» с «Динамо-Уралом» до заветной 12-й строчки – уже две победы.

15-й тур завершит календарный год в Суперлиге. Он пройдёт с 26 по 29 декабря и снова будет усечённым. «Белогорье» и «Динамо» уже сыграли, а матч казанского «Зенита» и «Новы» перенесли на 14 января. Из остальных встреч можно выделить, пожалуй, матч в Уфе, где «Динамо-Урал» примет «Енисей».