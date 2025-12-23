Скидки
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, мужская Суперлига, рейтинг лучших игроков 14-го тура: Владислав Бабкевич, Роман Порошин, Артём Александров

Бомбардир, дирижёр и стена на блоке. Кто был лучшим в 14-м туре мужской Суперлиги?
Пётр Кондаков
Лучшие игроки 14-го тура мужской Суперлиги
Вам предстоит выбрать самого достойного среди представителей трёх разных амплуа.

14-й тур мужской Суперлиги выделился классными индивидуальными выступлениями игроков различных позиций – в наш топ попали диагональный, связующий и блокирующий. А кто был лучшим, решите вы!

Обзор главных событий 14-го тура:
«Зенит» готов к Суперкубку лучше всех? Главные события 14-го тура мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 14-го тура мужской Суперлиги
Роман Порошин
Фото: ВК «Белогорье»
1 место

Роман Порошин («Белогорье»)

Связующему белгородцев во встрече с «Новой» изначально было непросто, ведь без Павла Тетюхина нужно было перестроить всё распределение в атаке. И справился Роман просто блестяще: все его нападающие показали реализацию свыше 50%. Всё лучше взаимодействие с Ярославом Подлесных, включился Иван Подребинкин, свои мячи забил и Андрей Марченко. Ну и с центрами Порошин играть любит. При сопоставимом приёме он начисто переиграл своего визави Николу Йововича. Отличный матч для связки «львов».

Артём Александров
Фото: ВК «Оренбуржье»
2 место

Артём Александров («Оренбуржье»)

Второй тур подряд в нашем топе блокирующий «Оренбуржья». На этот раз – Артём Александров. За три сета в матче с МГТУ он атаковал всего пять раз и не был особенно успешен в этом, зато поставил четыре блока и оформил шесть эйсов! Больше, чем все вместе взятые остальные игроки на площадке с обеих сторон. К такому московские волейболисты явно не были готовы.

Владислав Бабкевич
Фото: ВК «Зенит»
3 место

Владислав Бабкевич («Зенит»)

Белорусский гигант вернулся, и как же похорошел при нём петербургский «Зенит»! 69% реализации атак, четыре эйса и два блока. Противоядие найти у «Локомотива» не получилось. К тому же Бабкевич выстреливал в самые нужные моменты: в первой партии он не позволил гостям завязать борьбу, ну и практически все контратаки Игорь Кобзарь спокойно отдавал ему, и диагональный не подводил. 26 очков за три сета и «+19» – цифры мастера.

