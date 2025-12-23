Бомбардир, дирижёр и стена на блоке. Кто был лучшим в 14-м туре мужской Суперлиги?

14-й тур мужской Суперлиги выделился классными индивидуальными выступлениями игроков различных позиций – в наш топ попали диагональный, связующий и блокирующий. А кто был лучшим, решите вы!

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.