Главный волейбольный подарок на Новый год. Что нужно знать о мужском Суперкубке-2025

25 и 26 декабря в Санкт-Петербурге состоится розыгрыш Суперкубка России по волейболу среди мужских команд памяти легендарного тренера Вячеслава Платонова. Трофей разыграют сильнейшие клубы России – те, что прямо сейчас занимают первые четыре места в таблице Суперлиги.

Мы собрали для вас главную информацию о мужском Суперкубке.

Кто сыграет за мужской Суперкубок-2025?

До этого года Суперкубок разыгрывали в одном матче чемпион России и обладатель Кубка страны. Однако в этом сезоне формат изменился, теперь всё будет решаться в «Финале четырёх».

Трофей будут оспаривать действующий чемпион России и обладатель Суперкубка-2024 «Зенит-Казань», победитель Кубка России – 2024 московское «Динамо», обладатель этого же трофея, но уже розыгрыша 2025 года новосибирский «Локомотив» и серебряный призёр Суперлиги – «Зенит» из Санкт-Петербурга, который примет всех на правах хозяев.

Расписание матчей мужского Суперкубка-2025

«Финал четырёх» пройдёт 25 и 26 декабря на площадке КСК «Арена» в Санкт-Петербурге. В четверг пройдут полуфиналы, а в пятницу их победители сразятся в финале. Матча за третье место не будет.

Расписание матчей «Финала четырёх»



Четверг, 25 декабря



16:00. «Локомотив» – «Динамо» Москва

19:00. «Зенит» Санкт-Петербург – «Зенит-Казань».



Пятница, 26 декабря



19:30. Финал.

Кто фаворит мужского волейбольного Суперкубка?

Фаворита нет, и это можно сказать определённо. Кто будет лучше готов, кому чуть больше повезёт, кто будет чуть удачливее – тот и победит. «Зенит-Казань» – чемпион страны и обладатель Суперкубка, он лидирует в Суперлиге и сейчас, однако находится в стадии перестройки, да и в принципе команде Алексея Вербова больше удаются длинные турниры.

«Зенит» из Санкт-Петербурга обладает мощным составом, команда Владимира Алекно полна решимости завоевать первый трофей в своей истории. Но груз проигранных финалов и больших ожиданий будет давить. Да и тактика у команды однообразна и предсказуема: отдать мяч Бабкевичу – он забьёт!

Забирай iPhone 17 — лучший подарок на НГ! ИГРАТЬ

«Динамо» любит и умеет играть на таких турнирах, команда Константина Брянского уже успела взять Кубок Победы в этом сезоне. Однако в очных встречах с конкурентами динамовцы в этом сезоне пока не блистали.

МВК «Локомотив» Фото: МВК «Локомотив»

«Локомотив» – тоже искушённый кубковый боец, Пламен Константинов умеет подводить команду к таким скоротечным турнирам. Вот только сейчас сибиряки находятся в состоянии грогги после потери Сэма Деру.

Где смотреть трансляции матчей Суперкубка?

Все матчи турнира будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Волейбол», на каналах холдинга «Матч», а также в матч-центре официального сайта ВФВ. Обо всех новостях мужского Суперкубка расскажет «Чемпионат».