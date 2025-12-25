Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе

2025 год завершается, а значит, пришло время вспомнить самое яркое, что произошло за последние 12 месяцев в российском и мировом волейболе.

Тут и невероятные развязки внутрироссийских турниров, и чемпионаты мира, которые подарили нам множество ярких матчей и сенсаций. Не обошлось и без печальных новостей. А что было самым запоминающимся – решать вам!

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Моменты распределяются в соответствии с голосами в онлайн-режиме.

Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите список без кнопок для голосования.