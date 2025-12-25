Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе

2025 год завершается, а значит, пришло время вспомнить самое яркое, что произошло за последние 12 месяцев в российском и мировом волейболе.
Тут и невероятные развязки внутрироссийских турниров, и чемпионаты мира, которые подарили нам множество ярких матчей и сенсаций. Не обошлось и без печальных новостей. А что было самым запоминающимся – решать вам!
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Моменты распределяются в соответствии с голосами в онлайн-режиме.
Победа «Локомотива» в эпичном финале Суперлиги
Мы любим волейбол за то, что, пока не упал последний мяч, ничего не проиграно. Калининградский «Локомотив» в финальной серии до трёх побед уступал казанскому «Динамо-Ак Барс» 0-2 по матчам и 0:2 по сетам в третьем матче. Команде Зорана Терзича нужен был всего один мяч, чтобы стать чемпионками. Однако этот мяч так и не был забит. Благодаря сумасшедшей поддержке болельщиков и характеру «Локо» выиграл оба матча дома, а затем и «золотой» поединок в Казани. Такой сюжет невозможно придумать!
«Локомотив» выиграл «Финал шести» Кубка России
Новосибирцев не считали фаворитами, ведь в Суперлиге они вылетели в четвертьфинале. Но команда Пламена Константинова воспользовалась своими преимуществами. Пока лидеры оставляли силы и эмоции в борьбе за медали чемпионата, сибиряки спокойно готовились к Кубку. И доказали – именно такие турниры для них идеальны. В полуфинале «Локомотив» выбил казанский «Зенит», а в решающем матче в пятисетовом триллере обыграл «Динамо».
Победа казанского «Зенита» в мужской Суперлиге
Чемпионство Казани – это не какое-то удивительное событие, но уровень волейбола, который показала команда Алексея Вербова в плей-офф, – что-то запредельное. Отдали соперникам всего два сета, выиграв все серии всухую. Это был по-настоящему великий состав казанской команды.
Медали «Заречья» после 15-летнего перерыва
Клуб из Одинцова в последние годы не блистал и даже оказывался за бортом плей-офф, но сезон-2024/2025 изменил всё. Константин Ушаков выстроил команду, которая способна бороться за самые высокие места. Первый шаг — бронза женской Суперлиги. Это первые медали за 15 лет!
Россиянки Толок и Акимова выиграли Кубок ЕКВ
Наши клубы пока не могут выступать на международной арене, но за рубежом россияне, а особенно россиянки, зачастую играют главные роли. Так, второй по значимости еврокубок с итальянской «Новарой» выиграли Татьяна Толок и Вита Акимова. Первая стала настоящим лидером команды, вторая из-за травмы играла совсем мало, но тоже приложила руку к победе.
«Куражная» форма казанского «Зенита»
Красивая легенда в российском волейболе. Для команды Алексея Вербова приготовили особую форму, которая получила название «куражной». И зенитовцы выдали в ней серию из 30 побед! Говорят, в ряде выездных матчей соперники специально выбирали цвета, чтобы Казань играла в другом комплекте. Серия завершилась в октябре в полуфинале Кубка Победы.
Каракурт поставила рекорд. И покинула Россию
Эбрар Каракурт – с большим отрывом самая результативная и самая эпатажная волейболистка прошлого сезона Суперлиги. У турчанки не всё получалось в начале сезона, однако финиш был просто феноменальный — победы в чемпионате и Кубке России, звание MVP и рекорд – 849 очков за сезон. Классная получилась концовка, после чего Эбрар вернулась на родину.
Конфликт Эбрар Каракурт и Юлии Бровкиной
Без скандалов в женской Суперлиге не обошлось. В Калининграде случился конфликт между Эбрар Каракурт и Юлией Бровкиной. Говорят, дело дошло до потасовки и исцарапанной машины. В итоге блокирующая перебралась в «Заречье», где до сих пор и выступает. И, кстати, они помирились!
У Сэма Деру диагностировали рак
Шокирующая новость для любителей волейбола по всему миру. Бельгийский доигровщик, который уже давно выступает в России (играл в «Динамо» и казанском «Зените», а сейчас – в «Локомотиве»), столкнулся с серьёзнейшим вызовом. Сейчас он проходит лечение. Слова поддержки выразили все клубы нашей Суперлиги и множество игроков и команд в Европе и не только. Всегда позитивный и улыбчивый парень. Мы верим, что Сэм справится!
Смерть Галины Карполь
В конце ноября ушла из жизни Галина Карполь. Экс-игрок и тренер «Уралочки» и многолетняя спутница жизни легендарного Николая Карполя. Настоящая жизненная опора этого знаменитого тренера. Светлая память.
Киси Насименто побила рекорд Каракурт
«Локомотив», потеряв Эбрар Каракурт, перед сезоном-2025/2026 подписал диагональную сборной Бразилии Киси Насименто. Прошла всего половина регулярного чемпионата, а та уже побила рекорд турчанки, набрав 44 очка в матче с «Заречьем». И это за четыре партии. Феноменально!
Отъезд Георге Крецу из «Белогорья»
Румын Георге Крецу уже работал в нашей стране. После этого он плодотворно потрудился в Европе, в частности выиграл Лигу чемпионов с польской «Заксой». Поэтому новость о возвращении тренера в Белгород болельщики восприняли позитивно. Но получилось очень странно — спустя всего три недели после своего прибытия Крецу покинул клуб, сославшись на личные причины. Возможно, просто понял, что не может найти общий язык с командой.
Конец эпохи в казанском «Зените»
Как же жаль, что «Зенит-Казань» последних лет не смог сыграть на международной арене! Эта команда могла достичь нереальных высот. Впрочем, в последний год этой эпохи, который все окрестили Last Dance, клуб из столицы Татарстана выиграл Суперлигу и Суперкубок России. В мае в Казани устроили трогательные проводы дуэту легионеров — Майке Кристенсону и Сэму Деру. Эти парни стали по-настоящему своими в Казани и в России.
Антропова выиграла клубный чемпионат мира
Это могла быть ещё одна звезда российского волейбола, но, увы, теперь Екатерина Антропова выступает за Италию. И диагональная стала лидером «Скандиччи» на недавно завершившемся клубном чемпионате мира. В финале Антропова и компания прибили, казалось, непобедимый «Конельяно».
Дебют петербургской «Корабелки» в Суперлиге
В Суперлиге осенью появился дерзкий дебютант — «Корабелка» из Санкт-Петербурга. Видно, что эта команда пришла в элиту всерьёз и надолго. Новичок сразу же включился в борьбу за плей-офф. Лиха беда начало!
Первая победа Алекно над казанским «Зенитом»
Владимир Алекно в недалёком прошлом выиграл всё с казанским «Зенитом», а сейчас работает с «Зенитом» санкт-петербургским. Это придало перчинки и без того принципиальному противостоянию. В первом сезоне Алекно петербуржцы так ни разу и не смогли победить команду Алексея Вербова. А вот на второй год первая же встреча – в полуфинале Кубка Победы – стала успешной.
Болгария вышла в финал ЧМ спустя 55 лет
Сборную Болгарии никто не относил к претендентам на медали ЧМ-2025. Все знали, что в команде есть талантливые братья Николовы, но чтобы они смогли дотащить сборную до призов… Однако болгары сотворили сенсацию, одержав ряд громких побед и впервые за 55 лет выйдя в финал чемпионата мира. Италию обыграть не получилось, но у этой сборной огромные перспективы!
Финалисты мужского ЧМ-2025 приехали в Суперлигу
Главные звёзды ЧМ-2025 этот сезон проводят в России! Симеон Николов начал его под руководством соотечественника Пламена Константинова в «Локомотиве», а лучший диагональный турнира итальянец Юри Романо — главная ударная сила «Факела». Отличная реклама для нашего чемпионата!
Тренер попросил соперников не праздновать победу
Групповой этап ЧМ-2025 запомнился необычной просьбой тренера сборной Франции Андреа Джани. Его команда проиграла Аргентине и не вышла в плей-офф – шок для олимпийских чемпионов! Джани после матча подошёл к ликующим аргентинцам и попросил их радоваться не так шумно, ведь для ряда французов этот матч стал последним в карьере за сборную.
Провал Бразилии на мужском чемпионате мира
Мужская сборная Бразилии переживает тяжёлую смену поколений. Прежние лидеры сходят со сцены, а новички пока не тянут высочайший уровень. Апофеоз — провал на ЧМ, где латиноамериканцы не вышли из группы с Сербией, Чехией и Китаем.
Сумасшедшая концовка матча Филиппины – Иран на ЧМ
Сборную Филиппин все считали пассажиром на чемпионате мира, а хозяева при поддержке зала едва не вышли из группы! В решающем матче с Ираном филиппинцы на тай-брейке забили решающий мяч и захлебнулись слезами счастья. Но драма была впереди. Тренер Ирана Роберто Пьяцца наудачу взял челлендж, и тот показал касание сетки. Выплеснувшая все эмоции команда Филиппин собраться уже не смогла. Счастье сменилось горем.
Тотальное доминирование женской сборной Италии
Женская сборная Италии нынешнего созыва – действительно легендарная команда под руководством не менее легендарного Хулио Веласко. Вслед за победой на Олимпиаде в Париже итальянки выиграли и чемпионат мира, а их победная серия составляет уже 36 матчей! Что это, если не величие?
Историческое серебро Турции на женском ЧМ-2025
Турция, которую ведёт к успехам пара супернападающих Мелисса Варгас – Эбрар Каракурт, добилась исторического для себя успеха – впервые вышла в финал чемпионата мира! Победить Италию не получилось, баланса турчанкам не хватает, но и серебро – успех.
Россия сыграла международные матчи с Сербией
Как бы то ни было, а возвращение мужской и женской сборных России в международный волейбол состоялось. Да, это всего лишь Кубок Первого канала, да, сборные Сербии хоть и крепкие, но всё же не в лучшем состоянии. Да, были вопросы по составу нашей команды, особенно мужской. Но главное – мы наконец-то увидели матч в формате «наши против ненаших».
Победа Италии на мужском чемпионате мира
Италия сейчас – явная законодательница мод в мировом волейболе. На ЧМ-2025 команда Фердинандо Де Джорджи сначала буксовала в группе, уступив Бельгии, но в плей-офф показала высочайший уровень игры, убрала всех соперников и заслуженно забрала золотые медали.