Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Лучшие моменты 2025 года в волейболе, победы казанского Зенита и Локомотива в Суперлиге, сенсации на чемпионате мира

Эпичные российские битвы и удивительные чемпионаты мира. 25 моментов 2025 года в волейболе
Пётр Кондаков
25 моментов 2025 года в волейболе
Комментарии
Собрали главные события. Что запомнилось вам больше всего?

2025 год завершается, а значит, пришло время вспомнить самое яркое, что произошло за последние 12 месяцев в российском и мировом волейболе.

Тут и невероятные развязки внутрироссийских турниров, и чемпионаты мира, которые подарили нам множество ярких матчей и сенсаций. Не обошлось и без печальных новостей. А что было самым запоминающимся – решать вам!

25 моментов 2025 года Подробнее

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Моменты распределяются в соответствии с голосами в онлайн-режиме.

  • Если хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите список без кнопок для голосования.
Рейтинг: 25 моментов 2025 года в волейболе
Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»
1 место

Победа «Локомотива» в эпичном финале Суперлиги

Мы любим волейбол за то, что, пока не упал последний мяч, ничего не проиграно. Калининградский «Локомотив» в финальной серии до трёх побед уступал казанскому «Динамо-Ак Барс» 0-2 по матчам и 0:2 по сетам в третьем матче. Команде Зорана Терзича нужен был всего один мяч, чтобы стать чемпионками. Однако этот мяч так и не был забит. Благодаря сумасшедшей поддержке болельщиков и характеру «Локо» выиграл оба матча дома, а затем и «золотой» поединок в Казани. Такой сюжет невозможно придумать!

Фото: lokovolley.com
2 место

«Локомотив» выиграл «Финал шести» Кубка России

Новосибирцев не считали фаворитами, ведь в Суперлиге они вылетели в четвертьфинале. Но команда Пламена Константинова воспользовалась своими преимуществами. Пока лидеры оставляли силы и эмоции в борьбе за медали чемпионата, сибиряки спокойно готовились к Кубку. И доказали – именно такие турниры для них идеальны. В полуфинале «Локомотив» выбил казанский «Зенит», а в решающем матче в пятисетовом триллере обыграл «Динамо».

Фото: zenit-kazan.com
3 место

Победа казанского «Зенита» в мужской Суперлиге

Чемпионство Казани – это не какое-то удивительное событие, но уровень волейбола, который показала команда Алексея Вербова в плей-офф, – что-то запредельное. Отдали соперникам всего два сета, выиграв все серии всухую. Это был по-настоящему великий состав казанской команды.

Фото: vcmo.ru
4 место

Медали «Заречья» после 15-летнего перерыва

Клуб из Одинцова в последние годы не блистал и даже оказывался за бортом плей-офф, но сезон-2024/2025 изменил всё. Константин Ушаков выстроил команду, которая способна бороться за самые высокие места. Первый шаг — бронза женской Суперлиги. Это первые медали за 15 лет!

Фото: cev.eu
5 место

Россиянки Толок и Акимова выиграли Кубок ЕКВ

Наши клубы пока не могут выступать на международной арене, но за рубежом россияне, а особенно россиянки, зачастую играют главные роли. Так, второй по значимости еврокубок с итальянской «Новарой» выиграли Татьяна Толок и Вита Акимова. Первая стала настоящим лидером команды, вторая из-за травмы играла совсем мало, но тоже приложила руку к победе.

Фото: zenit-kazan.com
6 место

«Куражная» форма казанского «Зенита»

Красивая легенда в российском волейболе. Для команды Алексея Вербова приготовили особую форму, которая получила название «куражной». И зенитовцы выдали в ней серию из 30 побед! Говорят, в ряде выездных матчей соперники специально выбирали цвета, чтобы Казань играла в другом комплекте. Серия завершилась в октябре в полуфинале Кубка Победы.

Фото: РИА Новости
7 место

Каракурт поставила рекорд. И покинула Россию

Эбрар Каракурт – с большим отрывом самая результативная и самая эпатажная волейболистка прошлого сезона Суперлиги. У турчанки не всё получалось в начале сезона, однако финиш был просто феноменальный — победы в чемпионате и Кубке России, звание MVP и рекорд – 849 очков за сезон. Классная получилась концовка, после чего Эбрар вернулась на родину.

Фото: lokovolley.com
8 место

Конфликт Эбрар Каракурт и Юлии Бровкиной

Без скандалов в женской Суперлиге не обошлось. В Калининграде случился конфликт между Эбрар Каракурт и Юлией Бровкиной. Говорят, дело дошло до потасовки и исцарапанной машины. В итоге блокирующая перебралась в «Заречье», где до сих пор и выступает. И, кстати, они помирились!

Фото: lokovolley.com
9 место

У Сэма Деру диагностировали рак

Шокирующая новость для любителей волейбола по всему миру. Бельгийский доигровщик, который уже давно выступает в России (играл в «Динамо» и казанском «Зените», а сейчас – в «Локомотиве»), столкнулся с серьёзнейшим вызовом. Сейчас он проходит лечение. Слова поддержки выразили все клубы нашей Суперлиги и множество игроков и команд в Европе и не только. Всегда позитивный и улыбчивый парень. Мы верим, что Сэм справится!

Фото: volley.ru
10 место

Смерть Галины Карполь

В конце ноября ушла из жизни Галина Карполь. Экс-игрок и тренер «Уралочки» и многолетняя спутница жизни легендарного Николая Карполя. Настоящая жизненная опора этого знаменитого тренера. Светлая память.

Фото: lokovolley.com
11 место

Киси Насименто побила рекорд Каракурт

«Локомотив», потеряв Эбрар Каракурт, перед сезоном-2025/2026 подписал диагональную сборной Бразилии Киси Насименто. Прошла всего половина регулярного чемпионата, а та уже побила рекорд турчанки, набрав 44 очка в матче с «Заречьем». И это за четыре партии. Феноменально!

Фото: МВК «Белогорье»
12 место

Отъезд Георге Крецу из «Белогорья»

Румын Георге Крецу уже работал в нашей стране. После этого он плодотворно потрудился в Европе, в частности выиграл Лигу чемпионов с польской «Заксой». Поэтому новость о возвращении тренера в Белгород болельщики восприняли позитивно. Но получилось очень странно — спустя всего три недели после своего прибытия Крецу покинул клуб, сославшись на личные причины. Возможно, просто понял, что не может найти общий язык с командой.

Фото: zenit-kazan.com
13 место

Конец эпохи в казанском «Зените»

Как же жаль, что «Зенит-Казань» последних лет не смог сыграть на международной арене! Эта команда могла достичь нереальных высот. Впрочем, в последний год этой эпохи, который все окрестили Last Dance, клуб из столицы Татарстана выиграл Суперлигу и Суперкубок России. В мае в Казани устроили трогательные проводы дуэту легионеров — Майке Кристенсону и Сэму Деру. Эти парни стали по-настоящему своими в Казани и в России.

Фото: Из личного архива Антроповой
14 место

Антропова выиграла клубный чемпионат мира

Это могла быть ещё одна звезда российского волейбола, но, увы, теперь Екатерина Антропова выступает за Италию. И диагональная стала лидером «Скандиччи» на недавно завершившемся клубном чемпионате мира. В финале Антропова и компания прибили, казалось, непобедимый «Конельяно».

Фото: ВК «Корабелка»
15 место

Дебют петербургской «Корабелки» в Суперлиге

В Суперлиге осенью появился дерзкий дебютант — «Корабелка» из Санкт-Петербурга. Видно, что эта команда пришла в элиту всерьёз и надолго. Новичок сразу же включился в борьбу за плей-офф. Лиха беда начало!

Фото: ВК «Зенит»
16 место

Первая победа Алекно над казанским «Зенитом»

Владимир Алекно в недалёком прошлом выиграл всё с казанским «Зенитом», а сейчас работает с «Зенитом» санкт-петербургским. Это придало перчинки и без того принципиальному противостоянию. В первом сезоне Алекно петербуржцы так ни разу и не смогли победить команду Алексея Вербова. А вот на второй год первая же встреча – в полуфинале Кубка Победы – стала успешной.

Фото: Mark Fredesjed Cristino/Getty Images
17 место

Болгария вышла в финал ЧМ спустя 55 лет

Сборную Болгарии никто не относил к претендентам на медали ЧМ-2025. Все знали, что в команде есть талантливые братья Николовы, но чтобы они смогли дотащить сборную до призов… Однако болгары сотворили сенсацию, одержав ряд громких побед и впервые за 55 лет выйдя в финал чемпионата мира. Италию обыграть не получилось, но у этой сборной огромные перспективы!

Фото: volleyballworld.com
18 место

Финалисты мужского ЧМ-2025 приехали в Суперлигу

Главные звёзды ЧМ-2025 этот сезон проводят в России! Симеон Николов начал его под руководством соотечественника Пламена Константинова в «Локомотиве», а лучший диагональный турнира итальянец Юри Романо — главная ударная сила «Факела». Отличная реклама для нашего чемпионата!

Фото: Mark Fredesjed Cristino/Getty Images
19 место

Тренер попросил соперников не праздновать победу

Групповой этап ЧМ-2025 запомнился необычной просьбой тренера сборной Франции Андреа Джани. Его команда проиграла Аргентине и не вышла в плей-офф – шок для олимпийских чемпионов! Джани после матча подошёл к ликующим аргентинцам и попросил их радоваться не так шумно, ведь для ряда французов этот матч стал последним в карьере за сборную.

Фото: volleyballworld.com
20 место

Провал Бразилии на мужском чемпионате мира

Мужская сборная Бразилии переживает тяжёлую смену поколений. Прежние лидеры сходят со сцены, а новички пока не тянут высочайший уровень. Апофеоз — провал на ЧМ, где латиноамериканцы не вышли из группы с Сербией, Чехией и Китаем.

Фото: Mark Fredesjed Cristino/Getty Images
21 место

Сумасшедшая концовка матча Филиппины – Иран на ЧМ

Сборную Филиппин все считали пассажиром на чемпионате мира, а хозяева при поддержке зала едва не вышли из группы! В решающем матче с Ираном филиппинцы на тай-брейке забили решающий мяч и захлебнулись слезами счастья. Но драма была впереди. Тренер Ирана Роберто Пьяцца наудачу взял челлендж, и тот показал касание сетки. Выплеснувшая все эмоции команда Филиппин собраться уже не смогла. Счастье сменилось горем.

Фото: volleyballworld.com
22 место

Тотальное доминирование женской сборной Италии

Женская сборная Италии нынешнего созыва – действительно легендарная команда под руководством не менее легендарного Хулио Веласко. Вслед за победой на Олимпиаде в Париже итальянки выиграли и чемпионат мира, а их победная серия составляет уже 36 матчей! Что это, если не величие?

Фото: Mustafa Hatipoglu/Anadolu via Getty Images
23 место

Историческое серебро Турции на женском ЧМ-2025

Турция, которую ведёт к успехам пара супернападающих Мелисса Варгас – Эбрар Каракурт, добилась исторического для себя успеха – впервые вышла в финал чемпионата мира! Победить Италию не получилось, баланса турчанкам не хватает, но и серебро – успех.

Фото: volley.ru
24 место

Россия сыграла международные матчи с Сербией

Как бы то ни было, а возвращение мужской и женской сборных России в международный волейбол состоялось. Да, это всего лишь Кубок Первого канала, да, сборные Сербии хоть и крепкие, но всё же не в лучшем состоянии. Да, были вопросы по составу нашей команды, особенно мужской. Но главное – мы наконец-то увидели матч в формате «наши против ненаших».

Фото: Mark Fredesjed Cristino/Getty Images
25 место

Победа Италии на мужском чемпионате мира

Италия сейчас – явная законодательница мод в мировом волейболе. На ЧМ-2025 команда Фердинандо Де Джорджи сначала буксовала в группе, уступив Бельгии, но в плей-офф показала высочайший уровень игры, убрала всех соперников и заслуженно забрала золотые медали.

Главные моменты 2025 года в других видах спорта:
Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах Золото Мельниковой и победы России на водном ЧМ. 25 моментов 2025 года в олимпийских видах
Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе Дебют Дёмина в НБА, обмен Дончича и арест Касаткина. 25 моментов 2025 года в баскетболе
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте Позор Монако, подиум Халка и погоня Ферстаппена. 25 моментов 2025 года в автоспорте
Шоу от Серохвостова, уход братьев Бё, трофеи Сливко. 25 моментов 2025 года в биатлоне Шоу от Серохвостова, уход братьев Бё, трофеи Сливко. 25 моментов 2025 года в биатлоне
Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании Петросян и Гуменник в Пекине, 7 квадов Малинина. 25 моментов 2025 года в фигурном катании
Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах Допуск россиян, скандал с Большуновым, титулы Клебо. 25 моментов 2025 года в лыжах
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе Титул Медведева, прорыв и слёзы Мирры, суперфинал «РГ». 25 моментов 2025 года в теннисе
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android