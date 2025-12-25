Кто выиграет мужской Суперкубок-2025? За трофей бьются четыре российские топ-команды

25 и 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт «Финал четырёх» мужского Суперкубка. За трофей будут сражаться четыре сильнейших клуба нашей страны. Сегодня пройдут полуфиналы, а в пятницу мы узнаем имя обладателя трофея. Кто главный фаворит турнира – решаете вы!
«Зенит» Санкт-Петербург
Победы в Суперкубке: нет.
Место в Суперлиге: 4-е.
Путь в Суперкубок-2025: серебряный призёр Суперлиги – 2024/2025, хозяева турнира.
Достижения в сезоне: серебряный призёр Кубка Победы.
Кажется, лучше шанса взять первый трофей в истории у команды Владимира Алекно в ближайшее время просто не будет. Домашний зал, конкуренты не в идеальном состоянии, сильный состав и хорошая форма. В Санкт-Петербурге давно ждут, когда же их любимцы выиграют хоть что-то. И с каждым упущенным трофеем давление на зенитовцев всё выше. В Кубке Победы почти получилось, но на решающем тай-брейке уступили. Играют петербуржцы просто и понятно – львиная доля мячей отдаётся Владиславу Бабкевичу. Когда у того плохой день – начинаются проблемы, рабочего плана Б пока нет. А белорус только-только вернулся после травмы. И всё же дома даже стены помогают.
«Зенит-Казань»
Победы в Суперкубке: 10.
Место в Суперлиге: 1-е.
Путь в Суперкубок-2025: чемпион России – 2024/2025.
Достижения в сезоне: нет.
Самый титулованный российский клуб и в данный момент лидирует в Суперлиге. Но в фавориты казанцев записывать рано: пока команда Алексея Вербова играет волнообразно. Хорошие сеты сменяются провальными. Перестройка есть перестройка, этот сезон в любом случае будет переходным. Есть проблемы на приёме, где пара Волков – Лабинский не всегда справляется и затрудняет жизнь Константину Абаеву. Но Казань умеет в нужные моменты выдавать свой максимум. Да и опыта этим парням не занимать.
«Динамо» Москва
Победы в Суперкубке: 4.
Место в Суперлиге: 2-е.
Путь в Суперкубок-2025: обладатели Кубка России – 2024.
Достижения в сезоне: Кубок Победы.
Москвичи обожают играть «Финалы четырёх». Константин Брянский здорово научился подводить свою команду к таким турнирам. Кубок Победы в этом сезоне – прямое тому доказательство. На бумаге и полуфинал у динамовцев должен быть попроще. Но слишком многое завязано на Максиме Сапожкове, равноценной замены гиганту в составе «Динамо» нет. А диагональный пока не так стабилен, как хотелось бы тренерам. Не будем забывать и о том, что тем же казанцам москвичи в сезоне проиграли уже трижды.
«Локомотив» Новосибирск
Победы в Суперкубке: нет.
Место в Суперлиге: 3-е.
Путь в Суперкубок-2025: обладатели Кубка России – 2025.
Достижения в сезоне: нет.
«Локомотив» – это про кубковый характер, Пламен Константинов умеет выжимать максимум из своей команды. Особенно когда от неё не ждут побед. Сейчас такой случай. После того как стало известно, что надолго выбыл Сэм Деру, сибиряки вынуждены перестраивать свою игру. Получается пока так себе, поэтому в новосибирцев не сильно верят. Но это лучший вариант для Константинова — никакого давления! Вспомним «Финал шести» Кубка России в мае и поймём: сбрасывать со счетов этих ребят никак нельзя.