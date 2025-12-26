Вот это характер, мужики! «Локомотив» и «Зенит-Казань» вышли в финал Суперкубка-2025

В мужском волейбольном Суперкубке-2025 определилась пара финалистов. За трофей сразятся «Локомотив» и «Зенит-Казань». Обе полуфинальные встречи получились интересными и непредсказуемыми. А победили в них действительно сильнейшие. Рассказываем, как всё было.

«Локомотив» перевернул игру

Открывали день «Локомотив» и «Динамо». Надо сказать, при полупустых трибунах. Рабочий день и матч в 16:00 – ожидать другого было сложно. Зато эта встреча подарила если не сенсацию, то неожиданный исход.

Начиналось всё гладко для москвичей: первую партию они провели лучше, получили преимущество в четыре очка и довели её до уверенной победы. А вот затем всё перевернулось. Сибиряки прибавили на подаче и блоке, а Симеон Николов показал, почему за ним гоняются европейские топ-клубы. Павла Панкова он, прямо скажем, переиграл. У москвичей совсем выпал Денис Богдан, завершивший матч с показателем полезности «-3». Не лучше были дела и у Антона Семышева, у него «-2». Максим Сапожков против своего родного клуба старался как мог, но и на него нашли управу. Второй сет «Локо» забрал уверенно, в третьем просто разгромил москвичей. Четвёртая партия вышла равной, вперёд выходили то те, то другие, и справедливо, что всё решилось на балансе. И снова лучше был новосибирский клуб – 3:1.

«Локо» был лучше в атаке – как с позитивного, так и с негативного приёма у Николова дела шли лучше. Да и доигровки они реализовывали эффективнее. Показательно и превосходство на блоке — 12:5. Когда москвичи уступают свой фирменный элемент, рассчитывать на победу сложно.

Казань обезоружила Бабкевича

Соперником «Локомотива» стал казанский «Зенит». Команда Алексея Вербова очень уверенно провела первые два сета с петербуржцами. Прихватили Владислава Бабкевича: белорус, может, и не проигрывал, однако его смягчали, а доигровки казанцы реализовывали. Марлон Янт и вовсе ушёл в минус.

Правда, с третьей партии «Зенит-Казань» стал больше ошибаться, и хозяева вернулись в игру. Петербуржцы взяли третью партию, а затем и четвёртую, которая получилась равной. Всё решилось на тай-брейке. Казанцы сразу ушли вперёд — 5:2, питерский «Зенит» догонял и даже вышел вперёд — 11:10. Но концовка осталась за командой Вербова. Реализованная доигровка, результативный блок и финальный штрих – эйс Дмитрия Волкова.

Казанцы справились с нападением петербургского клуба и были лучше во всех фазах атаки, и с позитивного приёма, и с негативного, и после защиты. Поработать же нужно над подачей – 31 ошибка за пять сетов.

Финал будет очень принципиальным. Казань — фаворит, однако времени на восстановление было чуть больше у «Локомотива». К тому же новосибирцы любят и умеют обыгрывать казанцев именно в кубковых форматах. Ещё свежи воспоминания о «Финале шести» Кубка России в мае 2025-го. А давление на команды будет несравнимо: от действующего чемпиона и обладателя Суперкубка ждут нового трофея, «Локо» же после потери Сэма Деру может действовать раскованно. В любом случае это будет невероятный финал!