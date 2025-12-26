«Эмоций вообще не осталось». Какие факторы решат исход матча за Суперкубок-2025?

У «Локомотива» есть кубковый характер. У «Зенита» — класс. Но не только это будет иметь значение в финале.

Последний трофей года отправится в Новосибирск или Казань. Чтобы забрать его себе, «Локомотиву» и «Зениту-Казань» осталось сделать один шаг. Но сделать его будет очень нелегко. У обеих команд есть свои преимущества.

Кто выиграет в финале, предсказать невозможно. Однако мы попробуем предположить, какие факторы определят исход встречи.

«Один матч — надо выложиться»

Новосибирцы любят и умеют играть в кубковых форматах. И у них получается выбивать из борьбы «Зенит-Казань». Вспомним «Финал шести» Суперлиги-2021 или майский Кубок России. Оба раза команда Алексея Вербова была явным фаворитом, но оказалась повержена. Сейчас ситуация схожая.

«Локомотив» в четверг играл четыре сета, а Казань – пять. К тому же новосибирцы действовали первым заходом, то есть получили несколько лишних часов на подготовку. Да и эмоций чемпионы России в принципиальном матче оставили очень много. Впрочем, Алексей Вербов отметил, что об усталости говорить не стоит.

«Эмоций вообще не осталось. Но, думаю, этот матч и эти соперники заслуживали такой игры. И заслуживали решить в концовках, кто достоин финала. Сегодня удача немножко нам благоволила. Однако слово «усталость» в финале отойдёт на второй план, один матч – надо выложиться, идти в новогодние праздники», – отметил наставник казанцев.

От «Зенита» ждут только победы

Давление на команды будет разным. От «Зенита» ждут победы, других задач перед этой командой просто не ставят. «Локомотив» же после потери Сэма Деру принимает очень удобную для себя роль андердога. Конечно, близость трофея добавит ответственности, но в плане раскованности команда Пламена Константинова должна выглядеть свободнее.

Впрочем, если мы говорим непосредственно про волейбол, «Локо» будет сложнее. Да, новосибирцы выбивали казанцев из кубковых турниров, да, победили в очной встрече в Суперлиге в этом сезоне, ещё и на выезде. Однако последний успех был достигнут с Сэмом Деру. С ним и без него у «Локомотива» две разные команды.

Как «Локомотив» может победить?

После полуфинальной встречи с «Динамо» Пламен Константинов сказал, что взаимодействия, которые команда начала отрабатывать после потери бельгийца, дали результат. Но один матч, пусть и один из самых важных, – это всё же не показатель. Александр Маркин очень старается, но заменить Деру как минимум в атаке не может. Вот и в полуфинале он реализовал лишь три атаки из 12 и оказался в минусе по полезности. К тому же в минус сыграли два из трёх крайних нападающих «Динамо». Так бывает: у одной команды был хороший день, у другой – плохой.

Ключ к возможной победе «Локо» — в подаче. Если казанский клуб в своём полуфинале ошибся 31 (!) раз при вводе мяча в игру, не создавая особых проблем принимающим петербуржцев, то сибиряки отодвинули «Динамо» от сетки. В очной встрече в Казани новосибирский клуб тоже здорово подавал. Вот и получается, что этот элемент будет ключевым.

Фаворита в этом финале нет. Обе команды достойны победы. Суперкубок достанется тому, кто подойдёт к решающей битве более сконцентрированным, свежим и готовым. 99% труда и немного удачи!