Суперкубок у Казани! «Зенит» обыграл «Локомотив» и взял этот трофей в 11-й раз

Уникальная всё-таки команда – «Зенит-Казань». Порой нам кажется, что их время прошло, что соперники точно не слабее, а то и выглядят увереннее. Да чего уж там, многие просто ждут, когда же клуб из столицы Татарстана уступит. Но у этого клуба есть уникальная способность – выдать свой максимум в нужный момент.

Нет, игра команды Алексея Вербова пока совсем не идеальна. Как говорится, работы непочатый край. однако сказать, что Суперкубок казанцы взяли незаслуженно, точно нельзя. Они были сильнее и в полуфинале, хоть всё и висело на волоске, и в решающей встрече с «Локомотивом». Новосибирцы очень старались, показали свой характер, смогли продлить этот матч, затащив соперника в вязкую борьбу и взяв третий сет. Но на большее сегодня дружина Пламена Константинова была неспособна.

Нельзя не отметить Константина Абаева. Заменить Майку Кристенсона – задача архисложная, почти невыполнимая. И в начале сезона всё было очень непросто, да и сейчас шероховатости во взаимодействиях остаются. Но цифры определяют всё: и в полуфинале, и в финале связующий переиграл своих визави, в том числе и Симеона Николова, которому вернул должок за поражение в регулярке Суперлиги. Сегодня Казань была лучше и с позитивного, и с негативного приёма. В доигровках равенство в реализации, однако это и респект молодому болгарину, который провёл тоже хороший турнир.

В полуфинале главной проблемой казанского «Зенита» была подача. Артём Вольвич после того матча пообещал исправиться в этом элементе. И слово сдержал – в решающей игре показатели отличные — шесть эйсов и 13 ошибок. Сильнее были казанцы и на блоке — 11:6.

Артём Вольвич Фото: МВК «Зенит-Казань»

«Локомотиву» надо отдать должное. Сибиряки, если учитывать всех их проблемы, провели едва ли не идеальный турнир. И даже в безнадёжный, казалось, матч, внесли серьёзную интригу, забрав партию. Возможно, соперники расслабились, чувствуя своё превосходство, но у Пламена Константинова сработали замены. Хорошо вышел вместо Ильяса Куркаева (вот уж кому Суперкубок не удался) Михаил Вишняков, Александра Маркина удачно поменяли на Тимофея Бенковича. Основную нагрузку в атаке несли Илья Казачёнков и Омар Курбанов. И концовка третьего сета им удалась. Казань немного задёргалась, однако в четвёртой партии быстро пришла в норму. И довела встречу до победы.

Это первый трофей казанского «Зенита» новой эпохи, после ухода Кристенсона и Деру. А Суперкубок уже можно прописывать в столице Татарстана. 11-я победа! И теперь команда Вербова доказала всем, что может побеждать и в кубковых форматах. Отличный подарок на Новый год всем болельщикам команды.

Правда, долго отдыхать не придётся даже чемпионам — уже 5 января принципиальный матч с «Динамо».