«Одного мяча не хватило». «Уралочка» обыграла «Заречье» в центральном матче тура

15-й тур женской волейбольной Суперлиги стал красивой точкой уходящего года. Сразу две команды смогли отыграться за поражения в первом круге. Красноярский «Енисей» и «Тулица» у себя дома сломили сопротивление «Минчанки» и «Локомотива». В Одинцове болельщики тоже ожидали битвы, однако отсутствие ключевых игроков «Заречья» позволило «Уралочке-НТМК» одержать в гостях уверенную победу в центральном матче тура.

Рассказываем о последних ярких событиях 2025 года.

Реванш не состоялся

Встреча в Одинцове завершала не только 15-й тур, но и 2025 год в российском женском волейболе. Все ожидали борьбы и попытки команды Константина Ушакова отыграться за «сухарь», полученный на выезде на старте Суперлиги.

Однако отсутствие в составе «Заречья» сразу нескольких игроков основы заставило усомниться в том, что битва будет равной. Подмосковная команда недосчиталась Евы Павлович Мори, Юлии Максимовой и Ольги Бирюковой. Но если связующая и диагональная были доступны для замены, то капитана даже не оказалось в заявке на матч. Такие потери не могли не сказаться на игре зареченок, у которых сразу просел один «край»: у Богдановой – один выигранный мяч за два сета, у сменившей её Гатиной – прочерк в графе набранных очков.

Хотя одинцовская команда начала оптимистично. С помощью блока «Заречье» завладело инициативой в стартовом отрезке встречи, а хорошая серия подач Виктории Бурковой увеличила отрыв до пяти мячей. Но к середине сета «Уралочка» смогла организовать погоню и сравнять счёт. Больше команды не позволяли друг другу делать длинные серии и на равных дошли до напряжённой концовки партии. Хозяйки первыми добрались до сетбола, однако больше ничего сделать не смогли. Связующая екатеринбурженок Хлебникова быстро переключила передачи на центральную Фитисову, две атаки которой вернули «Уралочку» в игру. Елизавета после этого отметилась двумя эйсами на подаче, а блок на Бровкиной поставил точку в партии – 26:24.

Уральские волейболистки, окрылённые успехом в первом сете, и во второй залетели с лёгкостью – 4:0! Гостьи своей классной подачей продолжали находить проблемы у принимающих «Заречья». Самый мощный рывок и двукратное преимущество «Уралочка» сделала на подачах связующей. Приём хозяек упал с 33% до 26%, поэтому и цифры реализации атак были весьма скромными, после 47% в первом сете они просели до 29%. Зареченки пытались организовать погоню, но всё, что они смогли, так это набрать 14 очков.

ЖВК «Уралочка» Фото: ЖВК «Уралочка»

В третьем сете у «Заречья» был проблеск надежды. Доигровщица Ангелина Сперскайте выдала серию мощных атак, а затем эйсом вывела подмосковную команду вперёд. Однако Карполь вовремя взял перерыв и встряхнул свою команду. После этого Бранка Тица забила два непростых мяча, гостьи перехватили инициативу и уже не выпускали её из рук. Нина Касаткина принесла команде матчбол, который сама же и реализовала красивой скидкой – 25:20 и 3:0. «Уралочка» во второй раз за сезон оставила «Заречье» с «баранкой».

«Мы неплохо начали первую партию, мы её выигрывали и почти выиграли. Не хватило немножко, чтобы дожать: забить один мяч, сделать съём. Казалось, это было просто, но мы этого не сделали. Проиграли первую партию, и это потянуло за собой вторую», – рассказал старший тренер «Заречья» Алексей Гатин.

«Локомотив» остановился в Туле

«Тулица» преподнесла новогодний подарок своим болельщикам, одолев калининградский «Локомотив». После равной игры в начале встречи (1:1) решающим стал третий сет, в котором Алексей Лазневой сделал гроссмейстерский ход – нашёл замену, перевернувшую игру. Очень ярко себя проявили Виктория Чернышева и Юлия Синицкая, заменившие Екатерину Сокольчик и Екатерину Полякову. Хозяйки смогли сначала отыграть три сетбола, а затем уже с первой попытки реализовали свой и вышли вперёд – 2:1.

В четвёртой партии «Локо» оказывал сопротивление только до счёта 17:17. Затем на подачу у «Тулицы» вышла Рада Перович. И в одной расстановке железнодорожницы уступили три очка подряд. После этого остановить подопечных Алексея Лазневого уже было невозможно – 25:21 и убедительный реванш в четырёх сетах за проигрыш в первом круге Суперлиги.

Интересно, что «Локомотив» в этом матче превзошёл тульских волейболисток на сетке: атака – 40% реализации против 37%, блок – 12:7. Но ключевыми элементами в этой игре всё-таки стали подача (10 эйсов «Тулицы» против шести у «Локо») и собственные ошибки (33 у железнодорожниц, 21 – у хозяек). После этого проигрыша калининградская команда откатилась уже на пятое место в таблице.

ЖВК «Тулица» Фото: ЖВК «Тулица»

Что ещё было в 15-м туре?

«Енисей» тоже смог отыграться за поражение в первом круге. Причём в этот раз девушки из Красноярска совершили классический камбэк после счёта 0:2. «Минчанка» слишком рано поверила в свой успех и вместо того, чтобы добить соперниц, позволила им разыграться. Хозяйки вытащили нервную концовку третьего сета, а после этого записали на свой счёт волевую победу.

«Динамо-Ак Барс» ушло на каникулы в отличном настроении. После победы в Суперкубке девушки из Казани сделали себе ещё один подарок – сухую победу в матче с «Корабелкой». Команда из Санкт-Петербурга оказывала сопротивление только в первых двух партиях, которые завершились с одинаковым счётом 25:19. А в третьем сете казанские волейболистки сделали всё мощно и быстро, позволив хозяйкам набрать всего 11 очков.

Челябинское и московское «Динамо» на выезде закрепили успехи первого круга и переиграли своих соперниц в четырёх партиях: «Протон» и краснодарское «Динамо» смогли забрать только стартовые отрезки встреч, а потом отдали инициативу гостьям. Хотя у обеих команд были шансы на то, чтобы перевести игру в пятую партию, однако они ими не воспользовались. У саратовских волейболисток такая возможность была в четвёртом сете. Однако подачи Полины Юниковой (две из которых завершились эйсами) поставили попытку «Протона» на «стоп» и завершили матч. Южанки же упустили свой шанс в третьем сете, где в игре на балансе удачливее оказались москвички.

Что в турнирной таблице?

Осечка «Заречья» во встрече с прямым конкурентом стоила команде второго места в турнирной таблице, которое как раз и заняла «Уралочка». Волейболистки из Подмосковья теперь замыкают топ-3. Казань по-прежнему лидирует.

Московское «Динамо» наконец-то сделало шаг вверх и, опередив «Локомотив», вплотную приблизилось к первой тройке. А домашний успех «Тулицы» позволил ей заскочить в первую восьмёрку, выбив оттуда саратовский «Протон».

Однако 15-й тур ещё не завершён. Матч «Ленинградки» и «Омички» был перенесён аж на самый конец зимы – он будет сыгран 26 февраля.

Встречи 16-го тура пройдут уже после новогодней паузы – 6 и 7 января. Особое внимание обращает на себя встреча в Екатеринбурге. «Уралочка» постарается отыграться за обидное поражение в первом круге от саратовского «Протона».