Волейбол, женская Суперлига, лучшие игроки 15-го тура: Елизавета Фитисова, Виктория Чернышева, Елизавета Мазина

Три игрока — три яркие победы. Главные звёзды 15-го тура женской волейбольной Суперлиги
Елена Коваленко
Звёзды 15-го тура женской волейбольной Суперлиги
Эти девушки внесли решающий вклад в победы «Уралочки», «Енисея» и «Тулицы».

15-й тур женской Суперлиги стал заключительным в уходящем 2025 году. Тройка лидеров по его итогам не изменилась, но «Уралочка» и «Заречье» после очной встречи поменялись местами. А ещё значимые победы одержали «Тулица» и «Енисей», отыгравшиеся за поражения в первом круге.

Как раз из волейболисток этих команд-победительниц и будет состоять наш рейтинг главных звёзд 15-го тура. А кто его возглавит, решать уже вам!

Турнирная таблица женской Суперлиги

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 15-го тура женской Суперлиги
Фото: ЖВК «Тулица»
1 место

Виктория Чернышева («Тулица»)

Виктория Чернышева начинала встречу на скамейке запасных. Однако выход резервной доигровщицы в третьем сете перевернул исход всего матча. А играла «Тулица» с действующим чемпионом – «Локомотивом». Волейболистка отлично вписалась во встречу: своими результативными действиями в нападении помогла отыграть три сетбола в третьей партии, а в четвёртой её удар позволил забрать концовку. Чернышева за два неполных сета забила 11 мячей из 17. Да, это не самые высокие цифры в тульской команде, однако они были невероятно ценными для достижения победы.

Фото: ЖВК «Уралочка»
2 место

Елизавета Фитисова («Уралочка-НТМК»)

Игра блокирующей Елизаветы Фитисовой стала настоящим катализатором победы уральской команды в матче с прямым конкурентом – «Заречьем». Центральная в непростой концовке первой партии смогла сначала провести серию результативных атак, а затем исполнила два эйса, что позволило гостьям забрать определяющий сет. В целом Фитисова была хороша в атаке: 10 забитых мячей из 15 полученных. А из семи командных блоков четыре было именно на её счету. По количеству набранных очков блокирующая уступила только главному бомбардиру уральской команды Протопоповой.

Фото: ЖВК «Уралочка»
3 место

Елизавета Мазина («Енисей»)

Доигровщица впервые попадает в наш рейтинг лучших игроков. В матче с «Минчанкой», который завершился волевой победой красноярской команды в пяти партиях, Мазина была настоящим лидером. Она проделывала колоссальный объём работы как в атаке, так и на приёме. Доигровщица получила 51 передачу и забила 26 мячей. К набранным очкам в нападении волейболистка добавила три блока и один эйс. На подаче соперник выбирал своей мишенью именно Мазину, но доигровщица справилась: приняла 43 раза с 44% позитивной доводки – это лучше, чем общекомандные цифры (35%). Завершила же встречу спортсменка с показателем полезности «+20».

