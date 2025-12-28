Три игрока — три яркие победы. Главные звёзды 15-го тура женской волейбольной Суперлиги

15-й тур женской Суперлиги стал заключительным в уходящем 2025 году. Тройка лидеров по его итогам не изменилась, но «Уралочка» и «Заречье» после очной встречи поменялись местами. А ещё значимые победы одержали «Тулица» и «Енисей», отыгравшиеся за поражения в первом круге.
Как раз из волейболисток этих команд-победительниц и будет состоять наш рейтинг главных звёзд 15-го тура. А кто его возглавит, решать уже вам!
Виктория Чернышева («Тулица»)
Виктория Чернышева начинала встречу на скамейке запасных. Однако выход резервной доигровщицы в третьем сете перевернул исход всего матча. А играла «Тулица» с действующим чемпионом – «Локомотивом». Волейболистка отлично вписалась во встречу: своими результативными действиями в нападении помогла отыграть три сетбола в третьей партии, а в четвёртой её удар позволил забрать концовку. Чернышева за два неполных сета забила 11 мячей из 17. Да, это не самые высокие цифры в тульской команде, однако они были невероятно ценными для достижения победы.
Елизавета Фитисова («Уралочка-НТМК»)
Игра блокирующей Елизаветы Фитисовой стала настоящим катализатором победы уральской команды в матче с прямым конкурентом – «Заречьем». Центральная в непростой концовке первой партии смогла сначала провести серию результативных атак, а затем исполнила два эйса, что позволило гостьям забрать определяющий сет. В целом Фитисова была хороша в атаке: 10 забитых мячей из 15 полученных. А из семи командных блоков четыре было именно на её счету. По количеству набранных очков блокирующая уступила только главному бомбардиру уральской команды Протопоповой.
Елизавета Мазина («Енисей»)
Доигровщица впервые попадает в наш рейтинг лучших игроков. В матче с «Минчанкой», который завершился волевой победой красноярской команды в пяти партиях, Мазина была настоящим лидером. Она проделывала колоссальный объём работы как в атаке, так и на приёме. Доигровщица получила 51 передачу и забила 26 мячей. К набранным очкам в нападении волейболистка добавила три блока и один эйс. На подаче соперник выбирал своей мишенью именно Мазину, но доигровщица справилась: приняла 43 раза с 44% позитивной доводки – это лучше, чем общекомандные цифры (35%). Завершила же встречу спортсменка с показателем полезности «+20».