Три игрока — три яркие победы. Главные звёзды 15-го тура женской волейбольной Суперлиги

15-й тур женской Суперлиги стал заключительным в уходящем 2025 году. Тройка лидеров по его итогам не изменилась, но «Уралочка» и «Заречье» после очной встречи поменялись местами. А ещё значимые победы одержали «Тулица» и «Енисей», отыгравшиеся за поражения в первом круге.

Как раз из волейболисток этих команд-победительниц и будет состоять наш рейтинг главных звёзд 15-го тура. А кто его возглавит, решать уже вам!

