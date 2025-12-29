Скидки
Волейбол

Волейбол, мужчины, Суперлига, результаты матчей 15-го тура, обзор, турнирная таблица

Суперкубок не помеха! В мужской волейбольной Суперлиге сыграли последние матчи 2025 года
Пётр Кондаков
Мужчины, Суперлига, результаты матчей 15-го тура
«Локомотив» поднялся на второе место, а «Факел» продолжил внушительную победную серию.

В мужской волейбольной Суперлиге позади остался 15-й тур, а это значит, что участники турнира завершили первую половину регулярного чемпионата. Правда, четыре команды пока сыграли на матч меньше, но это не слишком влияет на положение команд в турнирной таблице.

Так чем же запомнятся последние встречи 2025 года?

Все результаты матчей 15-го тура

Суперкубок лидерам не помешал

Два участника Суперкубка – «Зенит-Казань» и «Динамо» – свои матчи 15-го тура перенесли. Москвичи сыграли с «Белогорьем» заранее, а казанцы встретятся с «Новой» в середине января. Но действующему чемпиону такой сдвиг не помешал остаться на вершине турнирной таблицы.

А те клубы, которые команда Алексея Вербова победила в Суперкубке – «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Локомотив» – свои матчи выиграли, благо соперники были не из сильнейших. Петербуржцы спокойно расправились с «Кузбассом». Главная новость из стана команды Алекно – расставание с Виктором Полетаевым. Диагональный так и не смог оправиться от травм и вернуться на свой высокий уровень. Теперь он продолжит карьеру в Катаре. Ну а Владислава Бабкевича, видимо, продолжит подменять Максим Бочаров.

Суперлига — предварительный этап (м) . 15-й тур
29 декабря 2025, понедельник. 17:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Кузбасс
Кемерово
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис
Кузбасс: Коваликов, Бурмистров, Тихонов, Смирнов, Клюпа, Ионов, Коченов, Каштанов, Пискарев, Фиэль, Новицкий, Супрунов, Морозов, Сиденко, Хисматуллин, Юльмухаметов, Напольских

Новосибирцы уступили один сет «Ярославичу», однако в остальных партиях были на голову сильнее. Продолжает здорово смотреться Илья Казаченков, а Симеон Николов на этот раз много и не слишком успешно атаковал, зато проявил себя на блоке – шесть результативных «чехлов». «Локо» вернулся на вторую строчку, но «Динамо» ещё не сыграло свой 15-й матч. Для железнодорожников эта позиция в любом случае хорошая, если учитывать все свалившиеся проблемы.

Суперлига — предварительный этап (м) . 15-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ярославич
Ярославль
Окончен
1 : 3
Локомотив
Новосибирск
Ярославич: Гуцуляк, Хрусталёв, Бобров, Насри, Лаптев, Поторочин, Свентицкис, Чивель, Мельянац, Кассель, Кутлунин, Куприянов, Драгунов, Кураш
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко

«Факел» продолжает побеждать

Новоуренгойский «Факел» одержал пятую победу подряд. Казалось бы, в соперниках аутсайдер – МГТУ, однако именно с москвичами у северян почему-то всегда возникали проблемы. На этот раз совсем без нервов тоже не получилось: один сет проиграли, но в целом победа получилась уверенной.

Суперлига — предварительный этап (м) . 15-й тур
27 декабря 2025, суббота. 16:00 МСК
Факел Ямал
Новый Уренгой
Окончен
3 : 1
МГТУ
Москва
Факел Ямал: Казаринов, Ковальчук, Квочко, Романо, Мозжухин, Ма'а, Кротков, Тарасенко, Крот, Сидоренко, Капранов, Казбанов, Морозов, Пипуныров
МГТУ: Филиппов, Антонов, Аношко, Щадилов, Гетман, Исхаков, Ганенко, Козицын, Аксютин, Жось, Фролов, Коротаев, Шкредов, Котов

После кошмарного старта уренгойцы выдали ударный отрезок и поднялись в середину таблицы. Однако восхвалять команду Емполова рано. Сдвиги, конечно, есть, но «Факелу» немного повезло: лидеры, которых удалось одолеть, были не в лучшем состоянии. При этом нельзя не отметить характер игроков «Факела»: команда стала дожимать как минимум равных себе и тех, кто послабее. В общем, северяне на правильном пути. Во встрече с МГТУ не полетела подача, однако атака и блок позволили держать комфортное преимущество.

Что ещё было в 15-м туре?

«Динамо-ЛО» продолжает мучить своих болельщиков, устраивая постоянные эмоциональные качели. Вот и в игре с «Оренбуржьем» дело дошло до очередной пятой партии. Причём сосновоборцы вели 2:0, взяв две концовки на классе. Однако в дальнейшем гости просели в приёме и на подаче, а хозяева при помощи болельщиков смогли зацепиться. Дело дошло до тай-брейка, к которому гости снова проснулись и отыграли очень сосредоточенно.

Игроки МВК «Динамо-ЛО»

Игроки МВК «Динамо-ЛО»

Фото: МВК «Динамо-ЛО»

«Динамо-Урал» на своей площадке победило «Енисей». За исключением первого сета, здесь всё решалось в концовках, команды, в общем-то, были равны. «Енисей» допускал много ошибок. Кажется, к завершению первого круга красноярцы «поднаелись». Уфимцы же теперь почти в зоне плей-офф.

«Горький» оставил за собой непростой пятисетовый матч в Сургуте. Команды действовали всплесками, чуть удачливее оказались гости, которые оказались сильнее в концовках за счёт опыта. Сургутянам же помешал свой брак в атаке. Получилось так, что в каждом сете у хозяев были целые серии проигранных мячей.

Что в турнирной таблице?

Турнирная таблица мужской Суперлиги

Первая четвёрка – без изменений, а за ними – «Белогорье» и «Динамо-ЛО». «Енисей» пока держится на расстоянии одной победы от топ-6. И можно смело говорить, что к концу первого круга таблица приобрела ожидаемый вид.

Уже в середине таблицы «Факел», приятно видеть и семь побед «Горького». Внизу не видно света в конце тоннеля у МГТУ и «Кузбасса», а вот «Ярославич» ещё может питать надежды. При этом «Динамо-Урал» с готовностью вступает в борьбу за плей-офф с «Оренбуржьем» и «Газпромом-Югра».

Теперь команды берут паузу на Новый год. Хотя паузой это назвать сложно. Команды выйдут на площадки уже 4 и 5 января. И сразу же настоящий подарок болельщикам — матч «Зенит-Казань» – «Динамо»!

Какие матчи состоятся в 16-м туре?
