Три машины по набору очков! Кто был лучшим в 15-м туре мужской Суперлиги?

Волейбол, мужская Суперлига, рейтинг лучших игроков 15-го тура: Максим Бочаров, Денис Богдан, Илья Казаченков

Пётр Кондаков
Вам предстоит выбрать главную звезду среди представителей трёх разных амплуа.

15-й, предновогодний тур мужской волейбольной Суперлиги запомнился классными матчами нападающих. Когда игра в атаке получается – это уже половина победы. Но кто был лучшим? Это решаете вы!

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Фото: ВК «Динамо»
1 место

Денис Богдан («Динамо»)

Денис сыграл свой матч 15-го тура ещё 17 декабря, но был нереально хорош. 86% в атаке без единой ошибки. И это против «Белогорья» – команды, которая славится защитой. А ещё здорово принимал – те же 86% позитивной доводки. С учётом того, что у напарника по амплуа Антона Сёмышева игра не пошла, выступление Богдана стало ключом к уверенной победе.

Фото: ВК «Локомотив» (Новосибирск)
2 место

Илья Казаченков («Локомотив»)

Илья, можно сказать, заслужил место по совокупности выступлений, но и во встрече с «Ярославичем» действовал здорово. Да и вообще декабрь Илья может занести себе в актив. После травмы Сэма Деру диагональный смог выиграть конкуренцию и стал не просто игроком основы, а одной из двух главных атакующих опций «Локомотива». В последнем матче года – 61% реализации атак, три эйса, два блока и гроссмейстерские «+18» по полезности.

Фото: ВК «Зенит» (Санкт-Петербург)
3 место

Максим Бочаров («Зенит»)

Заменить Владислава Бабкевича – задача не из лёгких. Тем более что позиция диагонального для Бочарова не родная. Но выглядит он на ней с каждым появлением на площадке всё увереннее. А связующие с каждой игрой, где у Максима появляется шанс, доверяют ему всё больше. Да, «Кузбасс» – не самый серьёзный соперник для петербуржцев, однако выглядел Бочаров здорово – 16 очков с полезностью «+12» и 67% реализации в атаке.

