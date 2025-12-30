Три машины по набору очков! Кто был лучшим в 15-м туре мужской Суперлиги?

15-й, предновогодний тур мужской волейбольной Суперлиги запомнился классными матчами нападающих. Когда игра в атаке получается – это уже половина победы. Но кто был лучшим? Это решаете вы!
Денис Богдан («Динамо»)
Денис сыграл свой матч 15-го тура ещё 17 декабря, но был нереально хорош. 86% в атаке без единой ошибки. И это против «Белогорья» – команды, которая славится защитой. А ещё здорово принимал – те же 86% позитивной доводки. С учётом того, что у напарника по амплуа Антона Сёмышева игра не пошла, выступление Богдана стало ключом к уверенной победе.
Илья Казаченков («Локомотив»)
Илья, можно сказать, заслужил место по совокупности выступлений, но и во встрече с «Ярославичем» действовал здорово. Да и вообще декабрь Илья может занести себе в актив. После травмы Сэма Деру диагональный смог выиграть конкуренцию и стал не просто игроком основы, а одной из двух главных атакующих опций «Локомотива». В последнем матче года – 61% реализации атак, три эйса, два блока и гроссмейстерские «+18» по полезности.
Максим Бочаров («Зенит»)
Заменить Владислава Бабкевича – задача не из лёгких. Тем более что позиция диагонального для Бочарова не родная. Но выглядит он на ней с каждым появлением на площадке всё увереннее. А связующие с каждой игрой, где у Максима появляется шанс, доверяют ему всё больше. Да, «Кузбасс» – не самый серьёзный соперник для петербуржцев, однако выглядел Бочаров здорово – 16 очков с полезностью «+12» и 67% реализации в атаке.