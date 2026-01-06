Битва лидеров осталась за Казанью. «Динамо» проиграло «Зениту» уже в четвёртый раз!

Главный матч 16-го тура и первый топовый матч 2026 года в российском волейболе состоялся в Казани. Встречались лидеры Суперлиги — «Зенит-Казань» и московское «Динамо». Это два лидера, у казанцев перед этой игрой было всего одно поражение, у столичного клуба — два. Пикантности придавал тот факт, что команда Алексея Вербова уже трижды обыграла своих оппонентов в этом волейбольном сезоне.

Конечно, команда Константина Брянского хотела прервать эту неудачную серию. И полтора сета «Динамо» не просто было лучше – оно действовало практически идеально. Здорово принимали, Павел Панков хорошо распределял нагрузку в атаке, забивал почти всё Максим Сапожков. Казанцам же, казалось, не хватало эмоций после тяжелейшего Суперкубка. При этом возвращаться в игру получалось — в первой партии ушли с «-4», правда, концовку всё равно отдали. А вот во втором сете действующий чемпион не просто смог достать со счёта 12:17, но и забрать партию на балансе — 27:25.

А в дальнейшем у «Динамо» просела линия доигровки. Не попал в матч Денис Богдан, у Антона Сёмышева дела шли получше, однако и с ним Казань справлялась. Да ещё и Илью Власова в атаке удалось прихватить. Вся надежда оставалась на Максима Сапожкова. Тот забивал много, эффектно, но в ключевые моменты и он не был безупречен. Оно и понятно — блок «Зенита» ждал диагонального москвичей.

Игроки МВК «Динамо» Фото: zenit-kazan.com

У Казани же солировал Дмитрий Волков. Интересно, что вовсю ходят слухи, что в следующем сезоне доигровщик переберётся как раз в «Динамо». Что ж, товар лицом он показал — 27 очков при 61% реализации атак. А после встречи и сам Дмитрий, и тренеры команд на вопрос о потенциальном трансфере ответили общими фразами. Волков и Брянский говорили о необходимости концентрации на текущем сезоне, Алексей Вербов же отметил, что незаменимых игроков нет, подчеркнув, что не вправе комментировать решения игрока.

Третий сет татарстанцы забрали уверенно, в плюс сыграли и замены Вербова: Артём Вольвич и Дражен Лубурич внесли свежую струю. Центральный даже отметился двумя эйсами, показав, что даже не самая сильная подача может быть грозным оружием. Однако и москвичи смогли перезагрузиться. Вернулся на площадку Богдан, стабилизировались приём и игра на блоке. «Динамо» получило небольшое преимущество к середине сета и удержало его. Тай-брейк, пожалуй, справедливое окончание этого матча.

А вот борьбы на нём не получилось. Зенитовцы сразу же ушли в отрыв — 3:0, 7:2. Динамовцы «поплыли» на приёме, а исправить атакой не получилось. Хозяева уверенно довели встречу до победы.

Если взглянуть на цифры, то за Казанью осталась атака, а за москвичами — блок. Приём-подача примерно равны, но команда Вербова куда лучше выглядела с хорошей доводки — 71% на 50% реализации и меньшее число проигранных мячей. Лучше Казань и защищалась, правда, много таких атак потеряла. Победа позволила чемпиону закрепиться на первом месте в турнирной таблице. «Динамо» же теперь уступает «Локомотиву» по очкам при равном числе побед. Ну а серия побед Казани над Москвой в этом сезоне продолжается — теперь она насчитывает уже четыре встречи.