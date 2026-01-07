Мужская Суперлига в 2026 году началась с судейских скандалов. Главные события 16-го тура

Первый посленовогодний тур мужской волейбольной Суперлиги остался позади. Он прошёл под знаком битвы лидеров, оправдавшей даже самые смелые ожидания болельщиков. В других матчах тоже было жарко, однако неожиданных результатов практически не оказалось. Изучаем главные события первых игр 2026 года.

Казань ушла в отрыв

Главное событие тура – это, конечно же, встреча лидеров. «Зенит-Казань» одолел московское «Динамо» – 3:2. Кстати, команда Алексея Вербова уже четвёртый раз в сезоне победила москвичей. Впрочем, те в этот раз были близки к успеху: полтора сета они хозяев переигрывали. Но казанцы смогли вернуться и перехватили инициативу. Всё в итоге решилось на тай-брейке, где борьбы не получилось: динамовцы провалили начало укороченной партии.

При в целом равной игре многое решила атака с позитивного приёма: в этом компоненте хозяева действовали значительно сильнее. У «Динамо» не лучший матч провела пара доигровщиков Богдан – Сёмышев, а на одном Максиме Сапожкове выехать не вышло. У казанцев всё было сбалансированнее, да ещё Дмитрий Волков провёл классную встречу. Возможно, против своей будущей команды – слухи отправляют его в Москву на следующий сезон.

Ну а пока Волков выступает за Казань и своими выступлениями позволяет команде уверенно лидировать. Теперь у зенитовцев есть задел в две победы перед преследователями, то есть право на осечку. «Динамо» же идёт четвёртым, но с матчем в запасе. Если выиграет — обойдёт петербургский «Зенит».

«Факел» прервал серию побед

Новоуренгойский «Факел» выдал ударный декабрь: пять побед кряду. Это позволило команде подняться в середину таблицы после провального старта. Но перенести свою успешную игру в 2026 год команде Романа Емполова не удалось. Первый матч января новоуренгойцы проводили в Сосновом Бору, и там не получилось практически ничего. «Динамо-ЛО» было лучше во всём.

Юри Романо, МВК «Факел» Фото: МВК «Факел»

У северян не сыграл их главный козырь — Юри Романо. Итальянец выдал бледный матч. Партнёры поддержать лидера тоже не сумели. Разве что в центре сетки Никита Крот и Михаил Сидоренко выглядели неплохо. Однако центры – люди зависимые, без приёма атаковать не смогут, а этот элемент «Факелу» удавался далеко не всегда. Серия прервалась, теперь нужно засучить рукава и работать, чтобы декабрь не остался локальным всплеском. Ну а сосновоборцы закрепляются в топ-6 и наступают на пятки «Белогорью».

«Енисей» провалился в Сургуте

Главная неожиданность тура — поражение «Енисея» от «Газпрома-Югра». Вернее, не сам факт поражения, а, если выражаться языком Владимира Алекно, его манера. Сургутяне начисто переиграли красноярцев. Первая партия вообще превратилась в избиение и завершилась с красноречивым счётом 25:14, а связующий югорчан Слави Костадинов за сет выполнил шесть эйсов.

«Енисей» смог оправиться к третьему сету, и у него были все шансы на победу в нём, но и здесь в концовке «Газпром-Югра» был лучше. Важный успех для Сургута, позволивший команде отдалиться от опасной зоны. А вот красноярцы после удачного старта заметно сбавили и теперь находятся ближе к середине таблицы.

Что ещё было в 16-м туре?

Клубы из топ-5 справились со своими соперниками. Петербургский «Зенит» переиграл МГТУ, «Локомотив», хоть и отдал сет «Кузбассу», но тоже выглядел уверенно, а «Белогорье» взяло реванш у «Горького» за поражение в первом круге. «Львам» пришлось сложнее остальных — два сета дошли до концовки, однако в обоих команда Сергея Баранова сыграла чище – всё-таки 3:0.

«Динамо-Урал» в матче команд, которые борются за звание главного преследователя поезда под названием «плей-офф», одолело «Ярославич». Победа получилась уверенной. У гостей совсем пропала атака, что-то получалось только у иранского доигровщика Мобина Насри. Сергей Шляпников в тайм-аутах призывал своего связующего грузить легионера, выдавая тому передачи даже на тройной блок. Победить с таким «разнообразием» в атаке было сложно.

Мобин Насри Фото: МВК «Ярославич»

А ещё тур запомнился судейскими ляпами. В той же Уфе арбитры не увидели явного касания сетки у Ильи Сподобца: доигровщик при атаке зацепил нижний трос ногой. Кстати, не заметили этого и соперники, но от этого ошибка не стала менее явной. А главный скандал случился в Оренбурге. Здесь «Нова», казалось бы, завершила встречу с «Оренбуржьем» в свою пользу, команды уже построились для традиционного рукопожатия. Однако арбитры именно в этот момент решили посмотреть повтор. Он, кстати, подтвердил правоту хозяев, но есть же временные рамки для взятия челленджа! К счастью, на исход встречи этот эпизод не повлиял — «Нова» всё равно выиграла партию и матч — 3:1.

Что в турнирной таблице?

Казань оторвалась от конкурентов, а на второе место вернулся «Локомотив». Разрыв между первой шестёркой и остальными становится всё больше. В нижней части таблицы в зону плей-офф поднялось «Динамо-Урал», по очкам опередившее «Оренбуржье». А вот тройка команд на последних местах если и не попрощалась с надеждами на плей-офф, то очень к этому близка.

17-й тур стартует уже 7 января и продлится три дня. Выделить можно ленинградское дерби — «Динамо-ЛО» против «Зенита» — и матч в Красноярске, где «Енисей» постарается преодолеть спад в игре с «Белогорьем».