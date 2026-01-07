Бомбардиры дали огня! Кто из них был лучшим в 16-м туре мужской Суперлиги?

2026 волейбольный год в России стартовал 16-м туром мужской Суперлиги. В нём болельщикам особенно запомнилась классная игра нападающих.
Но кто был самым ярким? Решать вам!
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Дмитрий Волков («Зенит-Казань»)
Во встрече двух лидеров доигровщик казанского «Зенита» взял на себя основную нагрузку и блестяще с ней справился. 27 очков при 61% реализации атак и полезности «+17». К тому же в очередной раз Волков доказал, что у него классный блок – четыре «чехла». Да и принимать его подачу москвичам было очень непросто – три эйса. В итоге казанцы победили и закрепили лидерство в Суперлиге, а Дмитрий записал на свой счёт очередной отличный матч.
Роман Мурашко («Динамо-ЛО»)
«Факел» приезжал в Сосновый бор с серией из пяти побед, но надежды уренгойцев разбились о мощную игру «Динамо-ЛО» и прежде всего Романа Мурашко. Леворукий диагональный переиграл в очном противостоянии Юри Романо – это уже знак качества. 17 очков, «+13» и 68% реализации при всего одной ошибке в атаке – когда у нападающего такие цифры, проиграть практически невозможно. Динамовцы и не проиграли – уверенные 3:0.
Кирилл Никифоров («Газпром-Югра»)
Сургутяне неожиданно легко расправились с «Енисеем», а лидером команды стал диагональный. С Никифоровым красноярцы так и не смогли разобраться – всего один раз его закрыли блоком. 69% реализации атак и два блока, а всего 22 очка с полезностью «+20». За три сета это потрясающий результат, тем более при такой чистоте. У связующего «Югры» Кирилл был явной первой опцией, и справился с нагрузкой он на очень высоком уровне.