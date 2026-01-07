Бомбардиры дали огня! Кто из них был лучшим в 16-м туре мужской Суперлиги?

Кирилл Никифоров («Газпром-Югра»)

Сургутяне неожиданно легко расправились с «Енисеем», а лидером команды стал диагональный. С Никифоровым красноярцы так и не смогли разобраться – всего один раз его закрыли блоком. 69% реализации атак и два блока, а всего 22 очка с полезностью «+20». За три сета это потрясающий результат, тем более при такой чистоте. У связующего «Югры» Кирилл был явной первой опцией, и справился с нагрузкой он на очень высоком уровне.