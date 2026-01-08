Парадокс в женском волейболе: «Динамо» победило, но опустилось в турнирной таблице

Женская Суперлига шагнула в 2026 год матчами 16-го тура. И сразу три команды смогли отыграться за поражения в первом круге. Калининградский «Локомотив» и «Уралочка-НТМК» у себя дома сломили сопротивление «Енисея» и «Протона». В Туле же все наблюдали настоящий пятисетовый триллер, в котором главную роль исполнило московское «Динамо», совершившее классический камбэк.

В подробностях рассказываем о главных событиях первых матчей года.

«А потом включился блок…»

Самой яркой и драматичной по накалу получилась встреча «Тулицы» и московского «Динамо». Хозяйки площадки отлично начали матч с москвичками и были в шаге от того, чтобы снова обыграть бело-голубых, но «Динамо» смогло переломить ход сначала третьей партии, а затем и всей встречи.

«Тулице» до победы в трёх сетах оставалось забить всего девять мячей (16:13), однако эта задача оказалась хозяйкам не под силу – всё изменилось буквально за одну расстановку. Упущенная партия надломила команду из Тулы: сначала хозяйки стали совершать ошибки в простых ситуациях, потом потеряли приём, что сильно облегчило динамовкам работу на блоке – только на этом элементе они заработали 24 очка! И если в первых двух сетах блистала Ксения Лебёдкина, то, начиная с третьей партии, всё внимание переключилось на Елизавету Лукьянову: диагональная «Динамо» набрала более 15 очков и стала самым результативным игроком матча. Доминирование на сетке и стало решающим фактором успеха столичного клуба. Парадоксально, но «Динамо», одержав героическую победу, опустилось в турнирной таблице с четвёртой на пятое место: потеряв одно очко, москвички пропустили вперёд «Локомотив».

Блок ЖВК «Динамо» Фото: ВК «Тулица»

«Начали очень хорошо, выиграли две партии, причём с запасом. Но потом у соперника включился блок, с которым мы не справились. 24 блока за игру – это очень серьёзная цифра. В пятой партии нам удалось вернуться из, казалось бы, катастрофического положения. Но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Будем разбираться в причинах», – так подвёл итог встречи Алексей Лазневой.

Проиграли партию, но не матч!

В Калининграде «Локомотив» заставил понервничать своих болельщиков, проиграв первую партию красноярскому «Енисею». И это после того, как на табло горело 16:7! С одной стороны, «Енисей» добавил агрессии на подаче, с другой – бразильская диагональная «Локомотива» Киси Насименто получила повреждение, неудачно приземлившись на площадку. Благо всё обошлось: волейболистка вскоре вернулась в игру и набрала за игру 15 очков.

А главной добытчицей в составе хозяек стала центральная Дарья Киселёва – у неё 17 выигранных мячей. Волейболистки «Локо» смогли собраться после неудачи в первом сете и стали атаковать результативнее (38% после 29%). Цифры нападения были подкреплены блоком: 18 против 11 у «Енисея». Хозяйки, получив щелчок по носу в первой партии, больше слабину не давали: уверенно смотрелись на сетке и довели встречу до логической победы со счётом 3:1.

Что ещё было в 16-м туре?

«Ленинградка», «Уралочка-НТМК» и «Динамо-Ак Барс» победили без лишних усилий и дополнительных партий. Волейболистки из Северной столицы увезли победу из Минска. Уральский коллектив взял реванш у саратовского «Протона». Команде Юрия Маричева не помогли ни новая связующая (Виктория Кобзарь), ни перестановка диагональных. Подопечные Зорана Терзича, так же, как и «Уралочка», играли дома и разобрались с краснодарским «Динамо», у которого не осталось сил после изматывающей дороги. Южанки прибыли на встречу буквально с самолёта и не смогли ничего противопоставить фавориту.

А вот «Заречью» и «Корабелке» пришлось всё-таки попотеть, чтобы записать победу на свой счёт. Хотя подмосковные волейболистки могли завершить встречу и в трёх сетах, однако «Омичка» благодаря хорошей атаке создала интригу, забрав третью партию. Однако дальше «Заречье» инициативу не упускало.

Команде Светланы Сафроновой повторная встреча с «Динамо-Метар» принесла куда больше трудностей, чем матч первого круга. «Корабелке» пришлось отыгрываться со счёта 1:2. Но команде вовремя пришла на помощь Елизавета Нестерова. Доигровщица по-настоящему включилась в четвёртом сете и стала головной болью для волейболисток из Челябинска. «Корабелка» смогла довести игру до тай-брейка, в котором оказалась хладнокровнее хозяек.

Атака Елизаветы Нестеровой Фото: ЖВК «Динамо-Метар»

Что в турнирной таблице?

Тройка лидеров продолжает удерживать свои позиции. Следующие за ними «Локомотив» и «Динамо» поменялись местами. А единственная заметная перестановка – это рывок «Корабелки». Петербурженки после трудовой победы в Челябинске перепрыгнули с 10-го места сразу же на седьмое!

Встречи 17-го тура женской Суперлиги пройдут с 9 по 12 января. Центральным матчем тура станет противостояние московского «Динамо» и калининградского «Локомотива». Также интригующим может быть противостояние «Корабелки» и «Уралочки», которое состоится на площадке в Санкт-Петербурге.