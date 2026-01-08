Скидки
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, женская Суперлига, главные события 16-го тура, результаты всех матчей, обзор, турнирная таблица

Парадокс в женском волейболе: «Динамо» победило, но опустилось в турнирной таблице
Елена Коваленко
Игроки ЖВК «Динамо»
Разбираем главные события 16-го тура Суперлиги.

Женская Суперлига шагнула в 2026 год матчами 16-го тура. И сразу три команды смогли отыграться за поражения в первом круге. Калининградский «Локомотив» и «Уралочка-НТМК» у себя дома сломили сопротивление «Енисея» и «Протона». В Туле же все наблюдали настоящий пятисетовый триллер, в котором главную роль исполнило московское «Динамо», совершившее классический камбэк.

В подробностях рассказываем о главных событиях первых матчей года.

Результаты всех матчей 16-го тура

«А потом включился блок…»

Самой яркой и драматичной по накалу получилась встреча «Тулицы» и московского «Динамо». Хозяйки площадки отлично начали матч с москвичками и были в шаге от того, чтобы снова обыграть бело-голубых, но «Динамо» смогло переломить ход сначала третьей партии, а затем и всей встречи.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 16-й тур
06 января 2026, вторник. 16:30 МСК
Тулица
Тульская область
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Тулица: Багрянцева, Синицкая, Станкевичуте, Лебедкина, Чернышева, Перович, Распутная, Прасолова, Полякова, Мамедова, Родригес, Някина, Симонова, Сокольчик
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына

«Тулице» до победы в трёх сетах оставалось забить всего девять мячей (16:13), однако эта задача оказалась хозяйкам не под силу – всё изменилось буквально за одну расстановку. Упущенная партия надломила команду из Тулы: сначала хозяйки стали совершать ошибки в простых ситуациях, потом потеряли приём, что сильно облегчило динамовкам работу на блоке – только на этом элементе они заработали 24 очка! И если в первых двух сетах блистала Ксения Лебёдкина, то, начиная с третьей партии, всё внимание переключилось на Елизавету Лукьянову: диагональная «Динамо» набрала более 15 очков и стала самым результативным игроком матча. Доминирование на сетке и стало решающим фактором успеха столичного клуба. Парадоксально, но «Динамо», одержав героическую победу, опустилось в турнирной таблице с четвёртой на пятое место: потеряв одно очко, москвички пропустили вперёд «Локомотив».

Блок ЖВК «Динамо»

Блок ЖВК «Динамо»

Фото: ВК «Тулица»

«Начали очень хорошо, выиграли две партии, причём с запасом. Но потом у соперника включился блок, с которым мы не справились. 24 блока за игру – это очень серьёзная цифра. В пятой партии нам удалось вернуться из, казалось бы, катастрофического положения. Но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Будем разбираться в причинах», – так подвёл итог встречи Алексей Лазневой.

Проиграли партию, но не матч!

В Калининграде «Локомотив» заставил понервничать своих болельщиков, проиграв первую партию красноярскому «Енисею». И это после того, как на табло горело 16:7! С одной стороны, «Енисей» добавил агрессии на подаче, с другой – бразильская диагональная «Локомотива» Киси Насименто получила повреждение, неудачно приземлившись на площадку. Благо всё обошлось: волейболистка вскоре вернулась в игру и набрала за игру 15 очков.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 16-й тур
06 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 1
Енисей
Красноярск
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко
Енисей: Даций, Борисова, Костина, Кондрашова, Афонина, Салтыкова, Мазина, Кирилюк, Асташина, Охрименко, Распутина, Хватова

А главной добытчицей в составе хозяек стала центральная Дарья Киселёва – у неё 17 выигранных мячей. Волейболистки «Локо» смогли собраться после неудачи в первом сете и стали атаковать результативнее (38% после 29%). Цифры нападения были подкреплены блоком: 18 против 11 у «Енисея». Хозяйки, получив щелчок по носу в первой партии, больше слабину не давали: уверенно смотрелись на сетке и довели встречу до логической победы со счётом 3:1.

Что ещё было в 16-м туре?

«Ленинградка», «Уралочка-НТМК» и «Динамо-Ак Барс» победили без лишних усилий и дополнительных партий. Волейболистки из Северной столицы увезли победу из Минска. Уральский коллектив взял реванш у саратовского «Протона». Команде Юрия Маричева не помогли ни новая связующая (Виктория Кобзарь), ни перестановка диагональных. Подопечные Зорана Терзича, так же, как и «Уралочка», играли дома и разобрались с краснодарским «Динамо», у которого не осталось сил после изматывающей дороги. Южанки прибыли на встречу буквально с самолёта и не смогли ничего противопоставить фавориту.

Суперлига — предварительный этап (ж) . 16-й тур
06 января 2026, вторник. 18:00 МСК
Минчанка
Минск
Окончен
0 : 3
Ленинградка
Санкт-Петербург
Минчанка: Сычёва, Лаврушко, Турчина, Федоринчик, Трофимова, Барташевич, Алекумова, Чередникова, Лозюк, Наварро, Горная, Бурак, Тинникова
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Светник, Озерова, Перова
Суперлига — предварительный этап (ж) . 16-й тур
06 января 2026, вторник. 15:30 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
3 : 0
Протон
Саратов
Уралочка-НТМК: Сорокина, Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Протон: Кобзарь, Селиверстова, Томашевская, Трофименко, Сергеева, Демидова, Мила Володина, Белоглазова, Крук, Дороничева, Вучкова, Геращенкова, Маркина, Котикова
Суперлига — предварительный этап (ж) . 16-й тур
07 января 2026, среда. 18:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо Кр
Краснодар
Динамо-Ак Барс: Карполь, Макарова, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Мухортова, Александрова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Динамо Кр: Слаутина, Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицына, Опря, Ежак, Евдокимова, Коренчук, Выголовская, Кабанская, Гончарова, Симоненко, Воробьёва, Мусинская, Чаус, Жукова

А вот «Заречью» и «Корабелке» пришлось всё-таки попотеть, чтобы записать победу на свой счёт. Хотя подмосковные волейболистки могли завершить встречу и в трёх сетах, однако «Омичка» благодаря хорошей атаке создала интригу, забрав третью партию. Однако дальше «Заречье» инициативу не упускало.

Команде Светланы Сафроновой повторная встреча с «Динамо-Метар» принесла куда больше трудностей, чем матч первого круга. «Корабелке» пришлось отыгрываться со счёта 1:2. Но команде вовремя пришла на помощь Елизавета Нестерова. Доигровщица по-настоящему включилась в четвёртом сете и стала головной болью для волейболисток из Челябинска. «Корабелка» смогла довести игру до тай-брейка, в котором оказалась хладнокровнее хозяек.

Атака Елизаветы Нестеровой

Атака Елизаветы Нестеровой

Фото: ЖВК «Динамо-Метар»

Что в турнирной таблице?

Тройка лидеров продолжает удерживать свои позиции. Следующие за ними «Локомотив» и «Динамо» поменялись местами. А единственная заметная перестановка – это рывок «Корабелки». Петербурженки после трудовой победы в Челябинске перепрыгнули с 10-го места сразу же на седьмое!

Турнирная таблица женской Суперлиги

Встречи 17-го тура женской Суперлиги пройдут с 9 по 12 января. Центральным матчем тура станет противостояние московского «Динамо» и калининградского «Локомотива». Также интригующим может быть противостояние «Корабелки» и «Уралочки», которое состоится на площадке в Санкт-Петербурге.

Расписание матчей 17-го тура Суперлиги
