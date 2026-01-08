Скандальчик в российском волейболе. «Зенит-Казань» получил выговор за внешний вид тренера

Артистичный поступок Алексея Вербова и его помощников не остался без внимания федерации.

В понедельник, 5 января, «Зенит-Казань» в центральной встрече 16-го тура мужской Суперлиги на своей площадке победил московское «Динамо» со счётом 3:2. Яркий матч, закрученный сюжет, полные трибуны, отличная атмосфера — игра действительно получилась классной. Но случилось ещё одно событие, которое, правда, к волейболу отношения не имеет.

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) вынесла выговор казанскому клубу за… неподобающую форму одежды. Скандальчик? Однозначно!

Что же случилось?

Документ, опубликованный на сайте ВФВ, гласит следующее:

«Тренерским составом волейбольной команды «Зенит» был нарушен пункт 4.33 «Регламента проведения чемпионата России 2026 года», а именно – вместо рубашек у всех представителей тренерского штаба, находящихся на скамейке запасных, были надеты футболки, что входит в противоречие с вариантом №1 допустимой экипировки тренеров. Директорат Всероссийских соревнований принял решение строго указать на недопустимость нарушения «Регламента проведения чемпионата», и в случае повторения подобных ситуаций к клубу будут применены штрафные санкции».

На матч с «Динамо» весь тренерский штаб казанского «Зенита» вышел в «гражданской» одежде — пиджаках и брюках. В этом сезоне в столице Татарстана чередуют спортивный и классический стиль, но на топовые домашние встречи весь персонал команды «наряжается».

Однако в ходе четвёртого сета главный тренер Алексей Вербов снял пиджак и остался в футболке. Его примеру последовали все члены тренерского и административного штаба – такой своеобразный флешмоб, который отсылает нас к особой атмосфере в казанском коллективе.

Смотрелось это стильно, артистично. И уж точно внешний вид тренеров не был каким-то вызывающим, идущим вразрез с общественными нормами. Но выяснилось, что казанский клуб при этом действительно нарушил регламент.

Вербов во время матча «Зенит-Казань» — «Динамо» Фото: zenit-kazan.com

Что написано в правилах?

Действительно, одежда официальных лиц, которые находятся на скамейке во время матча, строго регламентирована. ВФВ прописала три варианта:

Все одеты в цивильную форму (пиджак, брюки, рубашка, галстук) одного фасона. Все пятеро одеты в одинаковую спортивную форму. Трое одеты в цивильную форму одного фасона (пиджак, брюки, рубашка, галстук), массажист и один из ассистентов главного тренера одеты в одинаковую спортивную форму.

При этом с четвертьфинала главный тренер обязан всегда быть в официальной форме. Послабление одно – галстук, его можно не надевать.

Получается, что Вербов и компания действительно нарушили регламент, ведь по правилам можно надевать пиджак только с рубашкой. Футболка (кстати, белая, без надписей и прочих провокационных моментов) запрещена.

Алексей Вербов без пиджака Фото: zenit-kazan.com

Формально федерация действительно права. Нарушение есть – выговор сделан. При этом на минимальность проступка указывает факт, что штрафных санкций в адрес клуба не вынесли, ограничились «строгим указанием». Всё по букве закона.

Однако если взглянуть с другой стороны, то получается, что ВФВ выступила в роли «полиции моды». Пару лет назад много говорили о том, что тренеры должны одеваться в классические костюмы, что это придаёт игре эстетики, приятно глазу. После этого и ввели правило о «красивой» одежде для тренеров в плей-офф.

Как выяснилось, ни одно, даже самое минимальное отступление не останется незамеченным. А значит, проще надевать треники и клубную футболку. Не слишком красиво, зато надёжно, никаких штрафов не будет. Кажется, это тот случай, когда у правила должны быть некоторые исключения.

