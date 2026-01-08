Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Статьи

Волейбол, женская Суперлига, рейтинг лучших игроков 16-го тура: Ольга Ваганова, Дарья Киселёва, Елизавета Диких

Главные звёзды 16-го тура женской Суперлиги. Кто терзал соперниц сильнее всех?
Елена Коваленко
Рейтинг: лучший игрок 16-го тура женской Суперлиги
Комментарии
В тройку лучших игроков попали представительницы «Уралочки», «Локомотива» и даже потерпевшего поражение «Динамо-Метар».

16-й тур женской Суперлиги открыл 2026 год. Тройка лидеров никому не дала себя обойти – фавориты во всех матчах взяли своё. В тройку лучших игроков тура попали волейболистки разных амплуа: блокирующая калининградского «Локомотива», доигровщица «Уралочки-НТМК» и диагональная челябинского «Динамо-Метар». А кто станет главной звездой, решать уже вам!

Разобрали все интересные моменты 16-го тура:
Парадокс в женском волейболе: «Динамо» победило, но опустилось в турнирной таблице
Парадокс в женском волейболе: «Динамо» победило, но опустилось в турнирной таблице

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

Турнирная таблица женской Суперлиги
  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 16-го тура женской Суперлиги
Фото: uralochka-vc.club
1 место

Ольга Ваганова («Уралочка-НТМК»)

Ольга Ваганова встречу с «Протоном» начинала за пределами игрового поля. Однако выход резервной доигровщицы под занавес первого сета помог «Уралочке» склонить чашу весов в сторону своей команды. Волейболистка за неполные три партии наколотила 19 очков: в атаке забила 14 мячей из 24 (результативность 58%), отлично смотрелась и на блоке – четыре «чехла». Её подача вызывала наибольшие трудности у принимающих саратовской команды, а одна из них и вовсе получилась навылет. Сама же доигровщица стабильно удерживала приём, выдав 50% позитивной доводки. Выше цифры были только у либеро Трухиной – 79%. Встречу Ваганова завершила с показателем полезности «+14», обойдя и Тицу, и Протопопову – игроков стартовой шестёрки.

2 место

Дарья Киселёва («Локомотив»)

Центральная блокирующая «Локомотива» взяла на себя роль лидера в матче с красноярским «Енисеем». Киселёва стабильно приносила очки своей команде не только на блоке, но и в атаке. По итогам встречи блокирующая остановилась на отметке 17 выигранных мячей и стала самой результативной в составе железнодорожниц, опередив основных игроков нападения – Киси Насименто и Анастасию Капралову. Впрочем, волейболистка была полезна не только у сетки. Дарья дольше всех задерживалась на подаче (23), а это значит, что именно в этой расстановке «Локомотив» заработал больше всего брейковых мячей. Сама же волейболистка отметилась ещё и одним эйсом.

Фото: dinamo-metar.ru
3 место

Елизавета Диких («Динамо-Метар»)

Елизавета Диких – представительница проигравшей команды, но то, как она провела домашнюю встречу с «Корабелкой», заставляет обратить на неё внимание. Диагональная челябинской команды как львица терзала соперников своей атакой на протяжении всего пятисетового матча. И только пять раз соперницы отловили удары юркой нападающей. Елизавета Диких без замен провела всю встречу, за которую набрала 28 очков. Волейболистка получила 56 передач, где из них реализовала 46%. А коэффициент полезности остановился на внушительной отметке «+18». Однако даже таких внушительных цифр диагональной не хватило для того, чтобы «Динамо» победило.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android