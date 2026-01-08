Главные звёзды 16-го тура женской Суперлиги. Кто терзал соперниц сильнее всех?

16-й тур женской Суперлиги открыл 2026 год. Тройка лидеров никому не дала себя обойти – фавориты во всех матчах взяли своё. В тройку лучших игроков тура попали волейболистки разных амплуа: блокирующая калининградского «Локомотива», доигровщица «Уралочки-НТМК» и диагональная челябинского «Динамо-Метар». А кто станет главной звездой, решать уже вам!
Ольга Ваганова («Уралочка-НТМК»)
Ольга Ваганова встречу с «Протоном» начинала за пределами игрового поля. Однако выход резервной доигровщицы под занавес первого сета помог «Уралочке» склонить чашу весов в сторону своей команды. Волейболистка за неполные три партии наколотила 19 очков: в атаке забила 14 мячей из 24 (результативность 58%), отлично смотрелась и на блоке – четыре «чехла». Её подача вызывала наибольшие трудности у принимающих саратовской команды, а одна из них и вовсе получилась навылет. Сама же доигровщица стабильно удерживала приём, выдав 50% позитивной доводки. Выше цифры были только у либеро Трухиной – 79%. Встречу Ваганова завершила с показателем полезности «+14», обойдя и Тицу, и Протопопову – игроков стартовой шестёрки.
Дарья Киселёва («Локомотив»)
Центральная блокирующая «Локомотива» взяла на себя роль лидера в матче с красноярским «Енисеем». Киселёва стабильно приносила очки своей команде не только на блоке, но и в атаке. По итогам встречи блокирующая остановилась на отметке 17 выигранных мячей и стала самой результативной в составе железнодорожниц, опередив основных игроков нападения – Киси Насименто и Анастасию Капралову. Впрочем, волейболистка была полезна не только у сетки. Дарья дольше всех задерживалась на подаче (23), а это значит, что именно в этой расстановке «Локомотив» заработал больше всего брейковых мячей. Сама же волейболистка отметилась ещё и одним эйсом.
Елизавета Диких («Динамо-Метар»)
Елизавета Диких – представительница проигравшей команды, но то, как она провела домашнюю встречу с «Корабелкой», заставляет обратить на неё внимание. Диагональная челябинской команды как львица терзала соперников своей атакой на протяжении всего пятисетового матча. И только пять раз соперницы отловили удары юркой нападающей. Елизавета Диких без замен провела всю встречу, за которую набрала 28 очков. Волейболистка получила 56 передач, где из них реализовала 46%. А коэффициент полезности остановился на внушительной отметке «+18». Однако даже таких внушительных цифр диагональной не хватило для того, чтобы «Динамо» победило.