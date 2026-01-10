Травма тренера и трансферные слухи. Необычные итоги 17-го тура волейбольной Суперлиги

17-й тур мужской Суперлиги остался позади. Он получился упорным для команд из нижней части турнирной таблицы: было много матчей прямых конкурентов, целых три тай-брейка. А вот лидеры выиграли свои встречи без особых интриг.

Рассказываем подробно о самом интересном.

«Ленинградское дерби» без сюрпризов

Тур открывался центральным матчем: в «ленинградском дерби» сошлись «Динамо-ЛО» и петербургский «Зенит». Противостояние принципиальное, но уже давно не несущее в себе интриги. Сосновоборцы не могут выиграть хотя бы партию у соседей с 2023 года. Вот и на этот раз интриги не получилось – спокойная и уверенная победа команды Владимира Алекно.

У хозяев не получилось ничего – ни одного эйса, слабая игра на блоке, а связующие так и не нашли нападающего, на которого можно опереться. «Зениту» даже не пришлось прикладывать сверхусилий. Достаточно было держать 100% концентрации, что, кстати, получилось и порадовало Владимира Алекно. Лидером традиционно стал Владислав Бабкевич – 23 очка за три сета. Белорус проявил себя не только в атаке, но и в других элементах: на его счету по четыре блока и эйса.

«Локомотив» ждёт перемен

В Уфе «Динамо-Урал» принимало «Локомотив». Сибиряки уверенно выиграли два сета, а затем расслабились. В третьем сете уфимцы отрывались на восемь очков. «Локо» встрепенулся в концовке, однако так и не смог достать – 1:2. Хозяева завелись и в четвёртом сете вели 10:6, но теперь уже сами не смогли удержать преимущество. В концовке всё решилось в пользу гостей благодаря Илье Казаченкову. Диагональный провёл очередной качественный матч и переиграл своего визави Романа Поталюка. Кстати, воспитанника новосибирцев.

Ну а самое интересное после встречи поведал Пламен Константинов. По словам болгарского специалиста, если по окончании чемпионата «Локомотив» покинет Симеон Николов (а по сообщениям итальянских СМИ, он уже одной ногой в итальянской «Чивитанове»), то ему на смену приедет Лучано Де Чекко. Опытнейший аргентинец сейчас выступает за польскую «Ченстохову».

Ещё интереснее, что Маттиа Бонинфанте, который пасует сейчас в «Чивитанове», может уехать в наш чемпионат – им интересуется петербургский «Зенит». Вот такой круговорот. А «Локомотив» может пополнить ещё и Фёдор Воронков — историю с его обменом из «Динамо-ЛО» на Юрия Бражнюка также подтвердил Константинов, отметив, правда, что ничего ещё не решено. Доигровщик после потери Сэма Деру новосибирцам очень нужен.

Разборка аутсайдеров в Москве

В Москве встречались аутсайдеры Суперлиги – МГТУ и «Кузбасс». У первых за весь сезон до этой игры была всего одна победа, у кемеровчан – восемь поражений подряд. Победа нужна была и тем, и другим. Неудивительно, что матч оказался пусть и невысоким по качеству, но очень упорным.

Уже в первой партии команды доигрались до счёта 35:33 — чуть больше повезло кемеровчанам. Наверное, закономерно, что после такого начала всё дошло до тай-брейка. И в очередной раз «Кузбасс» выпустил из рук матч, который, казалось, не должен был отдавать никак. При счёте 11:7 было ощущение, что дело сделано. Однако «студенты» достали соперника на подачах джокера – Андрея Котова. А завершили встречу двумя блоками подряд. Это важнейший успех москвичей, которые догнали кемеровчан по победам. Ну а у команды Сергея Троцкого девять поражений подряд – надо что-то менять.

Что ещё было в 17-м туре?

Казанский «Зенит» уверенно победил в Нижнем Новгороде. Это был самый скучный матч. «Горький», который дома обычно кусается, на этот раз ничего не смог противопоставить чемпиону, который сыграл без ряда лидеров.

«Белогорье» тоже уверенно одолело «Енисей». Красноярцы сейчас на спаде: навалились и усталость, и болезни. У «львов» же первый полноценную встречу после долгого восстановления провёл Мохамед Аль Хачдади. Ну а самым сложным для белгородцев в этом выезде стал обратный путь: из-за снежного коллапса и проблем с выдачей багажа дорога до Тулы заняла почти сутки.

Мохамед Аль Хачдади Фото: ВК «Белогорье»

Московское «Динамо» также не потеряло ни сета в Оренбурге, хотя соперник очень старался. Лишь в третьем сете Константин Брянский смог выдохнуть и дать поиграть резервистам – те обеспечили необходимый результат.

«Нова» и «Факел», как и положено соседям по турнирной таблице, выдали упорнейший матч. Казалось, уренгойцы дожмут: было 2:1 по сетам и 5:1 – на старте четвёртой партии. Но самарцы смогли на характере достать соперника, забрать четвёртый, а затем – и пятый игровой отрезок. На тай-брейке «Нову» вытащил Сергей Савин – пять очков в ключевые моменты! Причём при счёте 13:13 он дважды подряд закрыл одиночным блоком Юри Романо! Кажется, итальянец немного потерял концентрацию на фоне трансферных слухов, что следующий сезон он проведёт в польской «Варшаве». Встречу с «Новой» он занести себе в актив никак не может: 50% реализации атак, однако очень много проигранных мячей. А вот кто феерил, так это Майка Ма'а. Связующий затерзал хозяев своей подачей – восемь эйсов! Но и это не помогло победить.

Майка Ма’а Фото: ВК «Факел Ямал»

Ещё один тай-брейк состоялся в Ярославле, где местный клуб едва не совершил камбэк в игре с «Газпромом-Югра». Но «Ярославич» несёт потери: тяжёлую травму — разрыв ахилла — получил главный тренер Сергей Шляпников, а в четвёртой партии сломался иранский доигровщик Мобин Насри. Несмотря на это, камбэк мог состояться, но сургутяне были хладнокровнее в концовке: в пятом сете они допустили в два раза меньше ошибок.

Что в турнирной таблице?

Первая пятёрка синхронно победила, а вот «Динамо-ЛО» теперь отстаёт от «Белогорья» на одну победу. «Енисей» стремительно опускается в середину таблицы, а успех «Новы» позволил самарцам оторваться от «Факела» на две победы – такова дистанция между верхней и нижней восьмёрками.

Внизу «Газпром-Югра» обезопасил свои позиции, теперь у югорчан есть запас в две победы. За 12-ю строчку борются «Динамо-Урал» и «Оренбуржье».

В подвале МГТУ достал «Кузбасс» по победам, однако у москвичей всего пять очков, а у соперника – 10. Тем не менее борьба за предпоследнее место обостряется!