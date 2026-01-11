Скидки
Волейбол, мужская Суперлига

Волейбол, мужская Суперлига, рейтинг лучших игроков 17-го тура: Владислав Бабкевич, Сергей Савин, Денис Гетман, Майка Ма'а

Проигравший — лучший?! Необычные выборы главной звезды 17-го тура мужской Суперлиги
Пётр Кондаков
Рейтинг: лучший игрок 17-го тура мужской Суперлиги
Нельзя было не расширить голосование ради уникального достижения американского связующего.

В мужской волейбольной Суперлиге позади остался 17-й тур. И по его итогам в голосовании на лучшего игрока будут не три, а четыре волейболиста. Обычно мы не берём игроков из проигравших команд, но у любого правила есть свои исключения. Их нет только в том, что самого-самого выберете вы!

Главные события 17-го тура:
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Фото: ВК «Нова»
1 место

Сергей Савин («Нова»)

Ветеран, может быть, провёл и не самый яркий матч, но устроил настоящий бенефис на тай-брейке. В концовке Никола Йовович при отставании в одно очко дважды доверил атаки своему доигровщику, и тот не подвёл. А затем закончил вообще всё, дважды подряд зачехлив одиночным блоком не кого-нибудь, а лучшего диагонального ЧМ-2025 Юри Романо. Феерическая пятая партия!

Фото: ВК «Факел
2 место

Майка Ма'а («Факел»)

Не отметить американского связующего даже после поражения просто нельзя. Когда игрок этого амплуа набирает больше 10 очков — это уже событие (правда, Симеон Николов в этом сезоне чуть обесценил его важность). Но гаваец в матче с «Новой» просто затерзал самарцев. За пять сетов он подавал 29 раз, набрав только в этом элементе восемь очков! А всего у Майки 12 очков – ещё по два он добавил атакой и блоком. За концовку упрекнуть связующего тоже не повернётся язык — дважды он вывел своего самого надёжного нападающего на одиночный блок, однако Юри Романо не справился с этой задачей.

Фото: ВК «Зенит» (Санкт-Петербург)
3 место

Денис Гетман (МГТУ)

В настоящем триллере, который устроили МГТУ и «Кузбасс», блокирующий проявил себя с лучшей стороны, поставив пять блоков, в том числе и на матчболе, добыв для команды такую важную и долгожданную победу. В атаке Гетман тоже отыграл чистенько, забив семь из восьми мячей. Отличное выступление!

Фото: ВК «Зенит» (Санкт-Петербург)
4 место

Владислав Бабкевич («Зенит» СПб)

Очередной классный матч белорусского гиганта. В ленинградском дерби с «Динамо-ЛО» диагональный за три сета набрал 23 очка с полезностью «+19». Преуспел не только в атаке — на его счету четыре эйса и четыре блока. Разве после таких впечатляющих цифр ещё нужно о чём-то говорить?

