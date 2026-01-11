Проигравший — лучший?! Необычные выборы главной звезды 17-го тура мужской Суперлиги

В мужской волейбольной Суперлиге позади остался 17-й тур. И по его итогам в голосовании на лучшего игрока будут не три, а четыре волейболиста. Обычно мы не берём игроков из проигравших команд, но у любого правила есть свои исключения. Их нет только в том, что самого-самого выберете вы!
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Сергей Савин («Нова»)
Ветеран, может быть, провёл и не самый яркий матч, но устроил настоящий бенефис на тай-брейке. В концовке Никола Йовович при отставании в одно очко дважды доверил атаки своему доигровщику, и тот не подвёл. А затем закончил вообще всё, дважды подряд зачехлив одиночным блоком не кого-нибудь, а лучшего диагонального ЧМ-2025 Юри Романо. Феерическая пятая партия!
Майка Ма'а («Факел»)
Не отметить американского связующего даже после поражения просто нельзя. Когда игрок этого амплуа набирает больше 10 очков — это уже событие (правда, Симеон Николов в этом сезоне чуть обесценил его важность). Но гаваец в матче с «Новой» просто затерзал самарцев. За пять сетов он подавал 29 раз, набрав только в этом элементе восемь очков! А всего у Майки 12 очков – ещё по два он добавил атакой и блоком. За концовку упрекнуть связующего тоже не повернётся язык — дважды он вывел своего самого надёжного нападающего на одиночный блок, однако Юри Романо не справился с этой задачей.
Денис Гетман (МГТУ)
В настоящем триллере, который устроили МГТУ и «Кузбасс», блокирующий проявил себя с лучшей стороны, поставив пять блоков, в том числе и на матчболе, добыв для команды такую важную и долгожданную победу. В атаке Гетман тоже отыграл чистенько, забив семь из восьми мячей. Отличное выступление!
Владислав Бабкевич («Зенит» СПб)
Очередной классный матч белорусского гиганта. В ленинградском дерби с «Динамо-ЛО» диагональный за три сета набрал 23 очка с полезностью «+19». Преуспел не только в атаке — на его счету четыре эйса и четыре блока. Разве после таких впечатляющих цифр ещё нужно о чём-то говорить?