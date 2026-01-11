Проигравший — лучший?! Необычные выборы главной звезды 17-го тура мужской Суперлиги

В мужской волейбольной Суперлиге позади остался 17-й тур. И по его итогам в голосовании на лучшего игрока будут не три, а четыре волейболиста. Обычно мы не берём игроков из проигравших команд, но у любого правила есть свои исключения. Их нет только в том, что самого-самого выберете вы!

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.