«Судьи так и будут решать судьбы». Неоднозначное решение в 18-м туре вызвало бурю эмоций

В мужской волейбольной Суперлиге в январе 2026 года туры идут один за другим. Команды не успевают даже потренироваться: переезд, опробование, игра и снова переезд. А если учитывать снегопады, накрывшие центральную Россию, даже дорога на выездной матч становится настоящим квестом.

Несмотря на всё это, 18-й тур Суперлиги обошёлся без сенсаций, хотя номинальные аутсайдеры были близки к тому, чтобы их сотворить.

«Локомотив» еле добрался до Москвы

Казалось бы, проходной матч с МГТУ обернулся для «Локомотива» вызовом. Из-за снегопада в Москве рейс сибиряков из Уфы отменили. В итоге выручила хоккейная «Сибирь», взявшая волейболистов в свой чартер. Ради этого «Локо» на автобусе добрался до Челябинска, а в Москву попал лишь утром в день встречи.

Естественно, никакой нормальной подготовки не было. Игроки «Локомотива» выглядели уставшими, и МГТУ смог этим воспользоваться. Москвичи затягивали гостей в концовки партий и дважды сумели склонить чашу весов на свою сторону. Можно было замахнуться и на третью в сезоне победу, но в пятом сете у фаворита наконец прорезалась подача. Тем не менее для «студентов» это первый раз в сезоне, когда удалось набрать очки в двух турах подряд.

Ну а Пламен Константинов даже не стал оценивать игру команды, отметив, что главное – победа. Теперь новосибирцы получат немного времени на восстановление. А ещё – долгожданное усиление! Из «Динамо-ЛО» в «Локо» перешёл Фёдор Воронков, который поможет команде в доигровке.

«Нова» чуть не сотворила камбэк

Ещё одна сенсация чуть не случилась в Санкт-Петербурге, где гостила «Нова». Команда Владимира Алекно уверенно выиграла два сета и… раньше времени поверила в лёгкую победу, за что чуть не поплатилась.

«То, что произошло во второй половине матча – это результат двух партий, какой-то уверенной игры. Это закон в волейболе, так часто бывает: делается психологический шаг назад, а там – три вперёд. А за этим уже идут больше технические ошибки. Мы, наверное, на планирующей подаче заработали проблем на приёме больше, чем за весь сезон. Для меня это вывод и определённая работа», – отметил тренер петербуржцев после встречи.

У самарцев в третьей партии на площадку вышли резервисты и переломили игру. Николай Зубов потянул на себе атаку, в защите гости стали справляться с Владиславом Бабкевичем, заработал и блок. Так «Нова» забрала третий сет, а в четвёртом у хозяев рассыпался приём. Шесть эйсов за партию! Особенно постарался Павле Перич, который затерзал зенитовцев планером, а на сетболе заставил ошибиться Женю Гребенникова.

К чести «Зенита», он смог перестроиться к пятому сету. Игорь Кобзарь сменил акцент в атаке в сторону Марлона Янта, вернулась подача. Правда, «Нова» и здесь была близка к камбэку. Смогли отыграть два матчбола на своей подаче, была атака и при счёте 13:14, однако блоком хозяева всё же завершили встречу в свою пользу. Победа есть победа. Ну а у тренера гостей Олега Микановича теперь вопрос, кому из игроков доверить место в стартовом составе в перенесённом матче с уже казанским «Зенитом» 14 января.

Павле Перич (слева) Фото: ВК «Нова»

Ещё один судейский скандал

Новая судейская история случилась в Оренбурге, где местный клуб принимал «Горький». При счёте 22:21 в первом сете всё взорвал просмотр на попадание мяча в поле. Второй арбитр Константин Гусев определил аут, но позвал к монитору главного судью Илью Колоскова. Тот определил попадание в поле, чем вызвал бурю негодования у главного тренера нижегородцев Андрея Дранишникова. Тренер и арбитр даже потолкались. Правда, без последствий. По повтору определить, был ли мяч в поле, действительно сложно — расцветка «Волара» идеально совпадала с цветом боковой линии.

«Судьи так и будут решать судьбы концовок, если федерация не предпримет какие-то действия», – негодовал Дранишников после матча.

«Горький» в итоге проиграл эту концовку, а следом откровенно простоял вторую партию. В третьем сете нижегородцы попробовали вернуться, но и здесь концовка осталась за хозяевами. Оренбуржцы классно защищались, а гости провалили атаку – 29% с позитивного приёма – это просто слёзы. Да и в целом преимущество «Оренбуржья» в нападении было просто космическим – 53% на 36% реализации. С такими показателями не выигрывают.

Что ещё было в 18-м туре?

Интригу сулил матч в Новом Уренгое, где «Факел» принимал «Динамо», которое к тому же осталось без заболевшего Максима Сапожкова. Однако это хозяевам не помогло, москвичи сыграли «за себя и за того парня». Уренгойцы могли зацепиться как минимум за вторую партию, но динамовцы выглядели очень сконцентрированными в концовках. Команда Константина Брянского сейчас в затяжном выездном турне и пока смотрится здорово.

Казанский «Зенит» дома победил «Енисей». Самой интересной получилась третья партия. Красноярцы вели в ней с преимуществом в восемь очков! Но лидер догнал и даже получил матчбол в равной концовке. Однако всё же сет остался за гостями. Заслуженно, что и отметил после игры Алексей Вербов, команда которого всё-таки оформила трёхочковую победу в четвёртой партии.

В Сургуте «Газпром-Югра» одержал классную победу над «Динамо-Уралом». И здесь всё решило хладнокровие в концовках. В нужные моменты сургутяне были увереннее. Особенно во второй партии, которую удалось вытащить со счёта 13:18. У уфимцев же пока не набрал форму Роман Поталюк, а в доигровке помощников ему не нашлось. Впрочем, совсем скоро может подъехать усиление в виде иранца Пурии Ханзаде. Он уже покинул итальянскую «Чивитанову», пусть и со скандалом. Есть большая вероятность, что трансфер всё же состоится.

«Динамо-ЛО» одержало дежурную победу над «Кузбассом»: кемеровчане провалились в нападении. А вот у сосновоборцев назревает кадровый кризис. Фёдора Воронкова отпустили в «Локомотив», а Денис Бирюков травмировался и пропустит минимум три тура. У Александра Климкина осталось всего два здоровых доигровщика.

Наконец, «Белогорье» победило «Ярославич», показав какие-то невероятные цифры в нападении. 68% реализации у Мохамеда Аль Хачдади – и это самый низкий показатель! Роман Порошин здорово организовал атаку команды. Конечно, вопрос о победителе здесь не стоял ни в одной из партий.

Что в турнирной таблице?

В турнирной таблице всё больше расслоение: между шестой позицией («Динамо-ЛО») и седьмой («Нова») уже три победы. Отметим «Оренбуржье», которое вернулось в зону плей-офф после своего успеха и поражения «Динамо-Урала». В подвале МГТУ сократило на одно очко отставание от «Кузбасса» — побед у этих команд одинаковое число (по две), поэтому кемеровчане пока не на самом дне по набранным очкам.

14 января перенесённую встречу сыграют «Зенит-Казань» и «Нова», а 19-й тур пройдёт с 16 по 18 января. Его главный матч состоится в субботу в Санкт-Петербурге, где «Зенит» будет принимать «Динамо».