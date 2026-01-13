Рано обрадовались. «Заречье-Одинцово» сенсационно проиграло аутсайдеру Суперлиги

В 17-м туре женской волейбольной Суперлиги произошло сразу несколько интересных событий. Особого внимания заслуживает рекорд посещаемости в Омске и то, что два аутсайдера прервали безвыигрышные серии.

Рассказываем, чем запомнится 17-й тур женской Суперлиги.

Рано обрадовались

До начала матча «Заречья» и «Минчанки» вряд ли кто-то мог подумать, что команда, замыкающая турнирную таблицу, будет не только бороться с одним из лидеров чемпионата, но и нокаутирует третью команду лиги у неё дома!

Тем более что поначалу всё шло предсказуемому сценарию: подмосковные волейболистки достаточно уверенно забрали первые два сета и должны были поставить точку в третьем, но что-то пошло не так. И вместо легкой победы в трёх сетах «Заречье» получило тай-брейк, а графе побед – прочерк.

После того как на табло загорелось 2:0 в пользу «Заречья», Константин Ушаков решил заменить сразу трёх игроков основы, выпустив вместо Евы Павлович Мори, Юлии Бровкиной и Ангелины Сперскайте резервисток. После этого у подмосковной команды начались сложности, а у белорусской команды, напротив, игра пошла: взлетел до фантастических 74% позитивный приём, он же подтянул за собой нападение, нашёлся и блок. Хозяйки площадки начали упускать ситуацию из рук, а гостьи выдали просто потрясающий матч: все трое крайних нападающих показали шикарные цифры реализации. Особенно блистала диагональная Валерия Турчина – 28 выигранных мячей в атаке!

А пятый сет стал бенефисом Дарьи Бурак. Центральная ушла на подачу при счёте 8:7 и исполнила шикарную серию, окончательно перечеркнувшую все надежды «Заречья» отыграться. Бурак четыре раза подала навылет, поставив и убедительную точку во встрече. «Заречье» потеряло нужные очки, однако удержалось на третьем месте. А «Минчанка» добыла свою третью победу в чемпионате и первую – под руководством нового главного тренера Сергея Кузнецова.

Игроки «Минчанки» Фото: ЖВК «Минчанка»

Реванш московского «Динамо»

Центральный матч тура между московским «Динамо» и калининградским «Локомотивом» проходил на нейтральной площадке, в Одинцове.

Было сыграно четыре сета, и плотная борьба завязалась в каждом из них. Команды с первых розыгрышей начали показывать вязкую и неуступчивую игру: результативные атаки чередовались с надёжным блоком со стороны обеих команд. Однако не эти два элемента решили судьбу матча, а нюансы и количество допущенного брака. Московское «Динамо» смотрелось чуть надёжнее, сыграв в концовках чище соперниц. Столичные волейболистки ошиблись 21 раз, восемь из которых пришлось как раз на отданную вторую партию. А у «Локомотива» за игру набралось 25 невынужденных ошибок, что и привело к проигрышу в матче и стоило калининградской команде четвёртого места. Команды во второй раз за неделю поменялись местами в таблице.

Омск побил рекорд!

Ещё одним ярким матчем тура стала встреча «Омички» и саратовского «Протона». И запомнится он не только тем, что омские волейболистки взяли убедительный реванш за поражение в первом круге, но и тем, что этот матч побил рекорд посещаемости! Красивая цифра 8045 – именно столько собралось желающих на трибунах «G-Drive Арене» в Омске, чтобы посмотреть волейбольную встречу. Предыдущее достижение принадлежало Санкт-Петербургу, тогда мужскую игру двух «Зенитов» в КСК «Арена» посетили 7450 зрителей.

Хоккейный дом омского «Авангарда» принёс удачу и волейболисткам «Омички». Команда Александра Кошкина с первого сета захватила лидерство и доминировала на протяжении всего матча. Только в третьей партии гостьям хоть как-то получилось зацепиться за игру, переведя сет за привычные рамки 25 очков. Однако хозяйки забрали и его, одержав победу со счётом 3:0.

Что ещё было в 17-м туре?

В Краснодаре дали огня динамовки из Краснодара и Челябинска, сыгравшие все пять партий. Южанки, уступая 1:2 по сетам, смогли найти в себе силы, чтобы сначала увести игру на тай-брейк, а после – добиться успеха и в нём. Эта победа позволила команде Алексея Бабешина прервать серию из пяти проигранных матчей. А для «Динамо-Метар» этот уже второй подряд пятисетовик, где челябинские волейболистки упускают победу после счёта 2:1.

Фавориты чемпионата – «Динамо-Ак Барс» и «Уралочка» – смогли пройти очередной тур без потерь. Уральская команда увезла три очка из Санкт-Петербурга, одолев в трёх партиях «Корабелку». Динамовки из Казани испытали сложности только в первом сете во встрече с «Тулицей», но затем собрались и взяли оставшиеся партии и матч под свой контроль.

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» Фото: ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Волейболистки «Ленинградки» на одном дыхании провели встречу на своей площадке, переиграв по всем показателям красноярский «Енисей». «Пчёлки» на протяжении всей игры держали всё под своим контролем, не позволив гостьям даже подумать о другом исходе матча. В итоге – закономерные 3:0.

Что в турнирной таблице?

«Динамо-Ак Барс» и «Уралочка» продолжают наращивать преимущество. А осечка «Заречья» немного ослабила их позиции, позволив московскому «Динамо» вплотную приблизиться к тройке лидеров. Сейчас бело-голубым не хватает одной победы, чтобы нарушить устоявшееся положение команд в топ-3.

В средней части таблицы в борьбе за место в восьмёрке произошла рокировка. Так, победа «Омички» позволила команде Александра Кошкина снова заскочить в зону плей-офф, вытеснив оттуда волейболисток «Тулицы».

Встречи 18-го тура женской Суперлиги пройдут с 16 по 18 января. Центральным матчем тура станет противостояние в столице Татарстана, где сыграют казанское и московское «Динамо». Также не менее интересной будет встреча в Калининграде между «Локомотивом» и «Ленинградкой».