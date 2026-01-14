Скидки
Волейбол, мужская Суперлига, рейтинг лучших игроков 18-го тура: Слави Костадинов, Роман Порошин, Павел Панков

Три связующих помогли командам победить. Но кто из них был лучшим в 18-м туре Суперлиги?
Пётр Кондаков
Лучший игрок 18-го тура мужской Суперлиги
Волейбольные дирижёры показали свой класс.

Позади остался 18-й тур мужской волейбольной Суперлиги. В нём особо выделились представители амплуа связующего – наверное, самого важного на площадке. Но кто выдал самое яркое выступление? Это решите вы!
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

Главные события 18-го тура Суперлиги:
  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: лучший игрок 18-го тура мужской Суперлиги
Фото: belogorievolley.ru
1 место

Роман Порошин («Белогорье»)

Связующий «Белогорья» выдал не матч, а концерт! Во встрече с «Ярославичем» ни один из его нападающих не опустился ниже 68% реализации, а командный показатель – 78%! Это какие-то космические цифры. Да, понятно, что соперник был из нижней части турнирной таблицы, но всё равно этот показатель запредельный для любой лиги. И огромная заслуга в этом – у связующего. Роман создал игрокам атаки не просто комфорт, а настоящий люкс!

Фото: vcdynamo.ru
2 место

Павел Панков («Динамо»)

Москвичи остались без Максима Сапожкова в матче с «Факелом», а это для связующего задачка со звёздочкой – перестроить игру так, чтобы не потерять в качестве. У Панкова получилось — 50% эффективной командной атаки и распределение нагрузки без перекосов. Бонус: Павел реализовал матчбол, став на мгновение крайним нападающим. Замена с выходом Константина Тюшкевича на подачу сработала, уренгойцы приняли мяч на чужую сторону. Ситуативно Панков оказался во второй зоне и реализовал атаку очень уверенно.

Фото: gazprom-ugra.ru
3 место

Слави Костадинов («Газпром-Югра»)

Живая иллюстрация поговорки «в нужное время в нужном месте». В матче с «Динамо-Уралом» Костадинов проявлял себя именно в ключевые моменты. Судите сами: при счёте 25:24 в первом сете подачей выбил соперников из приёма, не дав организовать атаку. Во второй партии на сетболе его блок принёс победу сургутянам, а в третьей — два эйса окончательно убили интригу, которую гости уже возродили. Всего же у Слави в этом матче девять очков. В передачах всё тоже достаточно ровно – рабочие 46% командного нападения.

