Три связующих помогли командам победить. Но кто из них был лучшим в 18-м туре Суперлиги?

Позади остался 18-й тур мужской волейбольной Суперлиги. В нём особо выделились представители амплуа связующего – наверное, самого важного на площадке. Но кто выдал самое яркое выступление? Это решите вы!
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Роман Порошин («Белогорье»)
Связующий «Белогорья» выдал не матч, а концерт! Во встрече с «Ярославичем» ни один из его нападающих не опустился ниже 68% реализации, а командный показатель – 78%! Это какие-то космические цифры. Да, понятно, что соперник был из нижней части турнирной таблицы, но всё равно этот показатель запредельный для любой лиги. И огромная заслуга в этом – у связующего. Роман создал игрокам атаки не просто комфорт, а настоящий люкс!
Павел Панков («Динамо»)
Москвичи остались без Максима Сапожкова в матче с «Факелом», а это для связующего задачка со звёздочкой – перестроить игру так, чтобы не потерять в качестве. У Панкова получилось — 50% эффективной командной атаки и распределение нагрузки без перекосов. Бонус: Павел реализовал матчбол, став на мгновение крайним нападающим. Замена с выходом Константина Тюшкевича на подачу сработала, уренгойцы приняли мяч на чужую сторону. Ситуативно Панков оказался во второй зоне и реализовал атаку очень уверенно.
Слави Костадинов («Газпром-Югра»)
Живая иллюстрация поговорки «в нужное время в нужном месте». В матче с «Динамо-Уралом» Костадинов проявлял себя именно в ключевые моменты. Судите сами: при счёте 25:24 в первом сете подачей выбил соперников из приёма, не дав организовать атаку. Во второй партии на сетболе его блок принёс победу сургутянам, а в третьей — два эйса окончательно убили интригу, которую гости уже возродили. Всего же у Слави в этом матче девять очков. В передачах всё тоже достаточно ровно – рабочие 46% командного нападения.