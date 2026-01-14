Скидки
Волейбол, женская Суперлига, главные герои 17-го тура: Валерия Турчина, Дарья Бурак, Дарья Коренчук

И последние станут первыми! Главные герои 17-го тура — творцы сенсационных побед
Елена Коваленко
Женская Суперлига, главные герои 17-го тура
Кто из игроков стал звездой недели в женской волейбольной Суперлиге?

17-й тур женской волейбольной Суперлиги преподнёс сразу несколько неожиданных результатов: две команды, которые замыкают турнирную таблицу («Минчанка» и краснодарское «Динамо») смогли прервать свои безвыигрышные серии, добившись долгожданных побед. Неудивительно, что представительницы именно этих клубов и сформировали наш топ-3.

А кто из них был главной звездой тура, решать уже вам!

Разобрали все интересные моменты 17-го тура:
Рано обрадовались. «Заречье-Одинцово» сенсационно проиграло аутсайдеру Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги

Рейтинг: лучший игрок 17-го тура женской Суперлиги
Дарья Бурак («Минчанка»)
Фото: ВК «Минчанка»
1 место

Дарья Бурак («Минчанка»)

Центральная блокирующая «Минчанки» начинала встречу в резерве, но с её выходом во втором сете подача белорусской команды стала дополнительной угрозой для «Заречья-Одинцово». Именно на подачах «центра» гостьи заработали больше всего брейковых мячей. Волейболистка за неполный матч совершила 26 попыток, в то время как у лучшего игрока основы таких подходов было в два раза меньше. А серия её подач в пятом сете просто произвела фурор и во многом определила исход всего матча. Бурак при счёте 8:7 «настреляла» четыре эйса, один из которых и зафиналил пятисетовый матч-триллер.

Валерия Турчина («Минчанка»)
Фото: ВК «Минчанка»
2 место

Валерия Турчина («Минчанка»)

Диагональная белорусской команды провела просто фантастический матч с бронзовым призёром России прошлого сезона – одинцовским «Заречьем». Валерия Турчина на протяжении всего матча держала уровень своего нападения на феноменальной высоте. Волейболистка завершила встречу с 28 забитыми мячами в атаке и с реализацией 55%. Это великолепный показатель для пяти партий. Такой стабильностью могут похвастаться далеко не все игроки. Одинцовские волейболистки смогли накрыть удары диагональной всего два раза! И это при том, что против неё играла лучшая блокирующая лиги – Юлия Бровкина. Турчина – главная героиня атак «Минчанки» в этом матче.

Дарья Коренчук («Динамо» Краснодар)
Фото: ВК «Динамо» (Краснодар)
3 место

Дарья Коренчук («Динамо» Краснодар)

Нашлось в топ-3 место и связующей. Игру Дарьи Коренчук в матче с «Динамо-Метар» мы не могли обойти стороной. Волейболистка провела, пожалуй, лучший свой матч за последние несколько лет. Коренчук набрала семь очков, установив при этом свой личный рекорд результативности и измучив волейболисток челябинской команды подачей и неожиданными атаками и поставив пару блоков. Всё это стало очень весомым вкладом в победу краснодарского «Динамо», которое смогло отыграться со счёта 1:2.

