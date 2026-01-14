И последние станут первыми! Главные герои 17-го тура — творцы сенсационных побед

17-й тур женской волейбольной Суперлиги преподнёс сразу несколько неожиданных результатов: две команды, которые замыкают турнирную таблицу («Минчанка» и краснодарское «Динамо») смогли прервать свои безвыигрышные серии, добившись долгожданных побед. Неудивительно, что представительницы именно этих клубов и сформировали наш топ-3.

А кто из них был главной звездой тура, решать уже вам!

