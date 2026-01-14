И последние станут первыми! Главные герои 17-го тура — творцы сенсационных побед

17-й тур женской волейбольной Суперлиги преподнёс сразу несколько неожиданных результатов: две команды, которые замыкают турнирную таблицу («Минчанка» и краснодарское «Динамо») смогли прервать свои безвыигрышные серии, добившись долгожданных побед. Неудивительно, что представительницы именно этих клубов и сформировали наш топ-3.
А кто из них был главной звездой тура, решать уже вам!
Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Дарья Бурак («Минчанка»)
Центральная блокирующая «Минчанки» начинала встречу в резерве, но с её выходом во втором сете подача белорусской команды стала дополнительной угрозой для «Заречья-Одинцово». Именно на подачах «центра» гостьи заработали больше всего брейковых мячей. Волейболистка за неполный матч совершила 26 попыток, в то время как у лучшего игрока основы таких подходов было в два раза меньше. А серия её подач в пятом сете просто произвела фурор и во многом определила исход всего матча. Бурак при счёте 8:7 «настреляла» четыре эйса, один из которых и зафиналил пятисетовый матч-триллер.
Валерия Турчина («Минчанка»)
Диагональная белорусской команды провела просто фантастический матч с бронзовым призёром России прошлого сезона – одинцовским «Заречьем». Валерия Турчина на протяжении всего матча держала уровень своего нападения на феноменальной высоте. Волейболистка завершила встречу с 28 забитыми мячами в атаке и с реализацией 55%. Это великолепный показатель для пяти партий. Такой стабильностью могут похвастаться далеко не все игроки. Одинцовские волейболистки смогли накрыть удары диагональной всего два раза! И это при том, что против неё играла лучшая блокирующая лиги – Юлия Бровкина. Турчина – главная героиня атак «Минчанки» в этом матче.
Дарья Коренчук («Динамо» Краснодар)
Нашлось в топ-3 место и связующей. Игру Дарьи Коренчук в матче с «Динамо-Метар» мы не могли обойти стороной. Волейболистка провела, пожалуй, лучший свой матч за последние несколько лет. Коренчук набрала семь очков, установив при этом свой личный рекорд результативности и измучив волейболисток челябинской команды подачей и неожиданными атаками и поставив пару блоков. Всё это стало очень весомым вкладом в победу краснодарского «Динамо», которое смогло отыграться со счёта 1:2.