«Динамо» лишилось своей звезды и с треском проиграло «Зениту» в принципиальном матче

В центральном матче 19-го тура в Санкт-Петербурге «Зенит» принимал московское «Динамо». Громкая вывеска, большое турнирное значение – в таблице команды соседствуют. Но на деле всё обернулось разгромом москвичей.

Почему же так случилось? В первую очередь из-за того, что в составе динамовцев не было Максима Сапожкова. Диагональный болеет, он уже пропустил встречу предыдущего тура с «Факелом». Однако поставить на ноги своего забойщика медицинский штаб столичного клуба так и не смог.

На его место вышел Назар Литвиненко. И не блеснул. Вернее, не так. Он сыграл точно так же, как и вся команда, то есть блёкло. Какие-то вспышки по ходу матча у «Динамо» были, но где-то с середины первого сета всё во многом стало ясно.

От того, что выпал Сапожков, нарушилась вся система игры динамовцев. Давать такую же нагрузку в атаке Литвиненко – просто бросить парня под танк. Поэтому Павел Панков был вынужден смещать акценты в игре. Однако этого же ждали и петербуржцы. Команда Константина Брянского пыталась ускорить свою игру, но от этого страдало качество передачи. В предыдущем туре с «Факелом» бремя лидерства взвалила на себя пара доигровщиков Богдан — Сёмышев, однако в этот раз их эффективность в нападении упала ниже 20%.

Игроки «Динамо» Фото: МВК «Динамо» Москва

Уже в ходе второго сета Брянский поменял Панкова на Константина Тюшкевича. Во-первых, понимая, что у капитана команды сегодня игра не идёт. Во-вторых, была надежда, что белорус, который куда лучше сыгран с Литвиненко, создаст более комфортные условия для диагонального. Да и вообще, его явно разбирали не так пристально. Тюшкевич игру не испортил, но и внести кардинальный перелом не смог.

Всё, чего смогли добиться москвичи — это задела в два очка на старте первых двух партий. Однако за этим следовал рывок петербуржцев, которые только наращивали своё преимущество. Здесь нужно отдать должное команде Владимира Алекно – она сыграла качественно. Не показав сверхъестественного волейбола, но сконцетрированно и уверенно. Не случайно «Зенит» выиграл все элементы: атака — 52% на 41%, блок — 8:3, 7:3 по эйсам при разнице всего лишь в одну ошибку. Приём примерно одинаковый, но идеальной доводки тоже больше у петербуржцев. «Динамо» просто не за что было зацепиться.

Игроки «Зенита» Фото: МВК «Зенит» Санкт-Петербург

Игорь Кобзарь на этот раз даже не стал перегружать Владислава Бабкевича. Редкий случай — Марлон Янт получил больше передач, чем белорусский диагональный. И оба вышли за 50% реализации в нападении. Это победа за явным преимуществом.

И она ещё больше обострила ситуацию в турнирной таблице. Москвичи и вовсе вывалились из первой четвёрки, правда, у них есть матч в запасе. Выиграют — и обойдут «Белогорье». А вот петербуржцев они вперёд пропустили, у команды Алекно столько же поражений, однако на пять очков больше. Спокойнее вздохнул и новосибирский «Локомотив», который теперь идёт на чистом втором месте. Ну а Казань уже на огромной дистанции от москвичей — три победы.

Кроме того, для команды Константина Брянского вырисовывается неприятная тенденция. Двум «Зенитам» динамовцы уступили в регулярке и дома, и на выезде. Помним и про поражение в полуфинале Суперкубка от «Локомотива». С топовыми соперниками москвичам встречи совсем не удаются. И решать эту проблему нужно быстро – плей-офф куда ближе, чем кажется.