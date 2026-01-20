«Никакой пользы, кроме трёх очков». Тренер «Локомотива» разнёс свою команду после победы

В мужской Суперлиге завершился 19-й тур. Мы ждали в нём битвы петербургского «Зенита» и московского «Динамо», но борьбы не получилось. Да и в целом сенсаций не случилось, хотя многим тренерам есть над чем задуматься.

Рассказываем о главных событиях минувшего тура.

«Динамо» не справилось без Сапожкова

Московское «Динамо» вышло на матч с «Зенитом» без диагонального Максима Сапожкова, который болеет. Если в игре с «Факелом» эту потерю удалось компенсировать, то в Санкт-Петербурге у столичного клуба не получилось ничего. Команда Владимира Алекно была лучше абсолютно во всех элементах и заслуженно победила. Интрига в партиях держалась примерно до счёта 10, после чего хозяева спокойно создавали отрыв и сохраняли его.

После матча оба тренера отметили, что динамовцы не смогли показать свой волейбол без лидера атак. И это должно беспокоить Константина Брянского: зависимость от диагонального у команды высока. Впрочем, у «Зенита» есть та же проблема с Бабкевичем. Хотя «Динамо» что с Сапожковым, что без него в этом сезоне проигрывает много матчей с равными себе. И вот это настораживает куда сильнее.

Константинов разнёс команду после победы

«Локомотив» гостил в Сургуте. И если слабое выступление в предыдущем матче с МГТУ можно было оправдать сложным перелётом, то на этой неделе причины найти уже сложно. Новосибирцы победили, однако сделали это крайне натужно. Сургутяне взяли первый сет, сделав рывок в концовке, могли забирать и вторую партию, которая завершилась со счётом 37:39 (!) – семь раз у «Газпром-Югры» были сетболы. После такого хозяева явно расстроились и смогли вернуться в игру только ближе к концу матча. Но «Локо» своё уже не упустил. Тем не менее Пламен Константинов после игры бушевал.

«Мы отвратительно начали и более-менее закончили. Это одна из худших наших игр и по техническому, и по тактическому исполнению. В сегодняшней игре единственное удовлетворительное – три очка. Возможно, мы стали такие великие и думаем, что можем обыгрывать с меньшими усилиями команды из середины таблицы… Однако это не так! И сегодня мы это видели на площадке. Нам надо выходить на каждую игру сконцентрированными, с максимальным уважением к противнику. И тогда, наверное, будет больше шансов и с топовыми командами. А в таких играх, как сегодня в нашем исполнении, никакой пользы нету. Это связано с нашим отвратительным настроем. Выделю сегодня только Николова, он старался играть. Все остальные – с огромными перепадами, очень слабая обработка, лёгкие мячи, фриболы, второе касание – технически слабыми выглядели. Тактические ошибки, очень слабый блок, огромное количество брака, особенно в первой и второй партиях», — сетовал болгарин.

Фёдор Воронков Фото: lokovolley.com

Кстати, в этом матче за «Локомотив» дебютировал Фёдор Воронков. Доигровщик сразу же стал мишенью на приёме. В целом справился, хотя и без особого блеска. Но для Новосибирска глубина в этой линии очень важна.

«Динамо-Урал» усыпило бдительность «Белогорья»

Наставник уфимцев Борис Колчин схитрил, выпустив с самого начала резервистов. Однако постепенно, начиная со второй партии, начал подключать основных игроков, и это едва не сработало. Убаюканные двумя уверенными первыми сетами хозяева уступили в третьем, затем оказались в положении догоняющих и в четвёртом. Собраться получилось ближе к концовке партии — перекрыли кислород в атаке Кириллу Урсову, а сами в фирменном белгородском стиле подняли мячи в защите и реализовали доигровки.

Эта победа позволила «Белогорью» вернуться в топ-4, пусть и, скорее всего, временно, пока московское «Динамо» не сыграет свой перенесённый матч. Тем не менее для белгородцев это важно, ведь продолжает восстанавливаться капитан Павел Тетюхин, которого на этот матч заявляли вторым либеро.

Что ещё было в 19-м туре?

В Красноярске «Енисей» прервал серию неудач в матче с «Оренбуржьем». Победа получилась уверенной: ни в одном из сетов гости не смогли зацепиться даже за концовку.

Если красноярцы из ямы выбрались, то «Горький» в неё угодил. В 2026 году нижегородцы не выиграли пока ни одного сета. В домашней встрече с «Факелом» получилось побороться только в третьей партии, но и она осталась за гостями. Тренер «Горького» Андрей Дранишников после игры отметил, что команде нужно разобраться в себе.

Казанский «Зенит» без проблем победил «Ярославич», показав великолепные 70% реализации атак. Кстати, со вторым связующим Михаилом Вышниковым, который получил игровое время. Алексей Вербов после матча его и выделил, отметив, что с таким качеством будет больше доверять пасующему.

МВК «Зенит-Казань» Фото: zenit-kazan.com

МГТУ во встрече с «Локомотивом» выплеснул, как показалось, слишком много эмоций. Приехав в Сосновый Бор, «студенты» выглядели максимально бледно, ни разу не набрав и 20 очков в партии.

Другой аутсайдер «Кузбасс» в Самаре выглядел достойно, однако очков ему это снова не принесло. Из двух концовок кемеровчане выиграли только одну, а вот две другие партии не получились совсем. В итоге серия поражений насчитывает уже 11 матчей.

Что в турнирной таблице?

«Динамо» пока выпало из топ-4, но вернуться туда москвичи смогут, если выиграют перенесённый матч с «Газпромом-Югра», однако отставание от лидера уже очень большое. «Локомотив» может вздохнуть спокойнее после того, как столичная команда оступилась – у них чистое второе место. А третьими идут петербуржцы.

В остальном ничего не изменилось. Никто из нижней части турнирной таблицы не смог набрать очки. Возможно, это случится в следующем туре?

Встречи пройдут с 22 по 24 января, а наибольшее внимание, пожалуй, привлекает противостояние «Локомотива» и «Динамо-ЛО».